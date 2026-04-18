El peso colombiano lidera la valorización entre monedas emergentes a nivel mundial en el último año

El peso colombiano alcanzó una apreciación de 19,78% frente al dólar en el último año, ubicándose como la moneda emergente con mejor desempeño en ese periodo- crédito VisualesIA

El peso colombiano se posiciona como la moneda emergente con mayor valorización frente al dólar en el último año, de acuerdo con las cifras disponibles, al registrar una apreciación de 19,78%.

Este comportamiento se da en un contexto de caída sostenida de la divisa estadounidense, que desde noviembre de 2024 ha venido perdiendo terreno tras haber alcanzado un máximo de $4.409.

El fortalecimiento del peso se produce en medio de cambios en el entorno internacional. La elección de Donald Trump en Estados Unidos reactivó expectativas sobre una política orientada a favorecer una moneda más débil con fines de competitividad comercial. A esto se sumó el anuncio de un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano, lo que redujo la aversión al riesgo y favoreció la valorización de monedas emergentes.

En este escenario, el 17 de abril de 2026 el dólar en Colombia descendió hasta $3.593, un nivel que no se registraba desde 2021. Este resultado coincide con el mejor desempeño relativo del peso frente a otras divisas emergentes en el mismo periodo.

La tasa de cambio cayó a $3.593 el 17 de abril de 2026, un nivel que no se registraba en Colombia desde 2021.- crédito Nathalia Angarita/Reuters

Detrás de Colombia se ubican otras monedas que también han mostrado avances frente al dólar, aunque en menor magnitud. El forínt húngaro presenta una apreciación de 17,40%, seguido por el real brasileño con 16,50%. Más adelante aparecen el rand sudafricano (15,98%) y el peso mexicano (14,34%), lo que evidencia una tendencia general de fortalecimiento en mercados emergentes.

En un segundo grupo se encuentran el ringgit malayo con 11,56%, el peso chileno con 10,32% y el sol peruano con 8,28%. Más rezagados figuran el renminbi chino (7,06%) y el zloty polaco (5,15%). En la parte baja del listado aparecen el baht tailandés (3,77%), el dólar taiwanés (3,01%) y el lei rumano (1,38%), con valorizaciones más limitadas.

En contraste, algunas monedas han perdido terreno frente al dólar. El peso argentino registra una caída de 16,38%, seguido por la lira turca con 15,29% y la rupia india con -8,12%, lo que muestra un comportamiento dispar entre economías emergentes.

Un informe de la cadena Bloomberg señala que, aunque desde 2021 se ha observado un fortalecimiento generalizado frente al dólar, los resultados han estado determinados por factores específicos de cada país, como los términos de intercambio, los flujos de capital y los ingresos externos.

a Tasa Representativa del Mercado (TRM) mostró movimientos moderados en la última semana, con incrementos a mitad de semana y una corrección a la baja hacia el fin de semana- crédito Nathalia Angarita/Reuters

En el caso colombiano, uno de los elementos que ha contribuido a este comportamiento es el aumento en los ingresos por turismo, que pasaron de US$8.699 millones a US$9.427 millones, consolidándose como una fuente relevante de divisas.

En cuanto a la evolución reciente del dólar, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) ha mostrado variaciones moderadas en los últimos días. El jueves 16 de abril se ubicó en $3.603,19, lo que representó un incremento de $24,37. El viernes 17 subió a $3.615,10, con un aumento de $11,91. Sin embargo, para el sábado 18 de abril se registró una caída hasta $3.593,14, equivalente a una disminución de $21,96.

Este comportamiento refleja un repunte a mitad de semana, luego de que la divisa alcanzara un nivel de $3.578,82 el 15 de abril. Posteriormente, el dólar volvió a superar la barrera de los $3.600 antes de registrar un ajuste a la baja durante el fin de semana. La TRM vigente para el sábado se mantendrá también para el domingo 19 y el lunes 20 de abril.

El comportamiento del dólar ha estado influido por factores internacionales, como la menor aversión al riesgo tras el anuncio de un alto el fuego entre Israel y Líbano- crédito Nathalia Angarita/Reuters

En el mercado minorista, las casas de cambio reportan valores promedio de compra alrededor de $3.620 y de venta cercanos a $3.670, con variaciones según la ciudad y el establecimiento.

A nivel interno, la política monetaria también ha incidido en el comportamiento del tipo de cambio. El Banco de la República ha mantenido una postura contractiva con el objetivo de controlar la inflación, lo que ha contribuido a sostener cierta estabilidad del peso frente al dólar.

Los datos muestran que el peso colombiano ha tenido un desempeño destacado dentro del grupo de monedas emergentes, en un entorno marcado por factores internacionales y condiciones propias de la economía local.