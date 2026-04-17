Perú

Julio Velarde no descarta continuar en el BCR, pero afirma que estaría dispuesto a sugerir a un sucesor

Durante un evento internacional en Washington D.C., el economista fue homenajeado por su trayectoria y su aporte a la estabilidad monetaria del país

Guardar
Julio Velarde no descarta continuar al frente del BCRP. (Crédito: Infobae Perú/Agencia Andina)
Julio Velarde no descarta continuar al frente del BCRP. (Crédito: Infobae Perú/Agencia Andina)

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, abrió la posibilidad de seguir al frente de la entidad monetaria, aunque aseguró que evaluará la decisión si recibe una propuesta formal para mantenerse en el cargo. En declaraciones a Bloomberg, el funcionario peruano afirmó que aún no ha tomado una determinación definitiva, en medio de la expectativa del mercado sobre el futuro liderazgo de la institución. “Lo pensaría”, respondió Velarde ante la consulta sobre su continuidad, pero subrayó que la autonomía del BCR está “demasiado establecida” ante la opinión pública.

Según informó RPP, el mercado financiero y la opinión pública mantienen la atención sobre quién encabezará el BCR en los próximos años. La figura de Velarde ha sido central durante casi dos décadas, tiempo en el que ha dirigido la entidad desde 2006, con sucesivas ratificaciones por distintos gobiernos. En este contexto, el propio presidente del banco aseguró que, si finalmente no continúa, podría sugerir nombres para su reemplazo si así se lo solicitan. “Puedo irme, pero la autonomía creo que se mantiene”, sostuvo el banquero en declaraciones para el mismo medio.

Julio Velarde - BCR
Julio Velarde - BCR

Perfil de Velarde y homenaje internacional

La gestión de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva ha sido considerada clave para la estabilidad macroeconómica del país, en particular para el control de la inflación dentro del rango meta de entre 1% y 3%. Según informó RPP, la Constitución establece que el periodo del presidente del BCR es igual al del presidente de la República, por lo que Velarde cumplirá 20 años en el cargo en julio de este año, consolidándose como uno de los banqueros centrales con más años en funciones a nivel mundial.

En el marco de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial que se celebran en Washington D.C. entre el 13 y el 18 de abril de 2026, Velarde recibió un homenaje especial organizado por el Consejo de las Américas (COA) y Citibank. De acuerdo con la información del citado medio, el reconocimiento destacó su trayectoria de más de dos décadas al frente del BCR y su contribución a la credibilidad institucional, la estabilidad monetaria y la conducción de la economía peruana en escenarios internacionales diversos.

Captura del BCRP de Julio Velarde
Julio Velarde reveló el reciente análisis del BCRP sobre la inflación y los eventos de este mes, como el conflicto de Medio Oriente y la crisis del gas natural. - Crédito Captura del BCRP

Autonomía institucional y reconocimiento

Durante su intervención, Velarde reiteró que la autonomía del BCR es una condición ampliamente consolidada ante la sociedad peruana y los agentes económicos. “La autonomía está demasiado establecida”, remarcó, postura que coincide con la percepción de diversos analistas sobre el rol de la entidad en la economía del país. Además, el presidente del BCR subrayó que la independencia de la institución no depende de una sola persona, sino que forma parte de un consenso político e institucional más amplio.

El Consejo de las Américas, organización empresarial que agrupa a compañías internacionales y promueve el desarrollo económico sostenible en la región, resaltó la labor de Velarde y el papel del BCR en el fortalecimiento de la estabilidad financiera del Perú. Por su parte, Citibank valoró el liderazgo mostrado por el funcionario en la gestión de la política monetaria y la confianza en los mercados internacionales.

Captura de BCRP con julio Velarde riendose
El retiro ONP sigue siendo propuesto por el Congreso, pero Velarde resaltó por qué no es posible, de ningún modo. - Crédito Captura de BCRP

A lo largo de sus casi 20 años al frente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde ha sido protagonista de distintas coyunturas económicas y ha mantenido la inflación dentro del rango objetivo. Su permanencia o relevo en el cargo representa un punto de atención para los sectores financiero y político, en un contexto donde la autonomía y la credibilidad institucional del BCR aparecen como prioridades para la continuidad de la estabilidad macroeconómica del país.

Temas Relacionados

Julio VelardeBanco Central de ReservaBCRperu-economia

Más Noticias

Gol de Carlos Garcés tras aprovechar rebote para 1-0 de Cienciano vs Puerto Cabello por Copa Sudamericana 2026

El ariete ecuatoriano movió las redes del arco del portero Graterol, luego que el cancerbero no logre embolsar un disparo de larga distancia de Alejandro Hohberg

Gol de Carlos Garcés tras aprovechar rebote para 1-0 de Cienciano vs Puerto Cabello por Copa Sudamericana 2026

Pamela Franco revela llamada de Rafael Fernández que involucra a Karla Tarazona y Christian Domínguez: “No le creí”

La cantante contó que el empresario la alertó sobre una situación que hoy cobra relevancia en medio del escándalo

Pamela Franco revela llamada de Rafael Fernández que involucra a Karla Tarazona y Christian Domínguez: “No le creí”

Surfistas peruanos dominan en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: tres medallas de oro y una de plata en bodyboard

La delegación peruana de surf se posicionó entre las mejores de los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá, obteniendo tres medallas de oro en bodyboard y un importante podio que consolidó su avance en la tabla general

Surfistas peruanos dominan en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: tres medallas de oro y una de plata en bodyboard

Estos vehículos podrían presentar defectos en la bomba de combustible y apagarse mientras están en marcha

La medida preventiva alcanza a unidades específicas de la marca Lexus comercializadas en el país, tras detectarse una posible falla que podría afectar el funcionamiento del sistema de combustible y comprometer la seguridad durante la conducción

Estos vehículos podrían presentar defectos en la bomba de combustible y apagarse mientras están en marcha

José Balcázar agradece al Congreso tras voto de confianza al gabinete Arroyo: “Estamos en la línea correcta”

El Congreso otorgó su respaldo al gabinete encabezado por Luis Arroyo con 71 votos a favor, 15 en contra y 17 abstenciones. La decisión fortalece la base política del Gobierno interino de Balcázar en su tramo final de tres meses, tras su designación luego de la destitución de José Jerí

José Balcázar agradece al Congreso tras voto de confianza al gabinete Arroyo: “Estamos en la línea correcta”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Balcázar agradece al Congreso tras voto de confianza al gabinete Arroyo: “Estamos en la línea correcta”

José Balcázar agradece al Congreso tras voto de confianza al gabinete Arroyo: “Estamos en la línea correcta”

Resultados en regiones ONPE al 93,794 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Alianza Para el Progreso impulsa proyecto de ley para extraer gas en parques nacionales amazónicos

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: canidata de Fuerza Popular alcanza el 17.1% de respaldo nacional

Juntos por el Perú denuncia a Renzo Reggiardo ante el JNE por romper neutralidad electoral en apoyo a Rafael López Aliaga

ENTRETENIMIENTO

Milo J conmueve a más de mil fans en el Museo de Arte de Lima: “Perú es clave”

Milo J conmueve a más de mil fans en el Museo de Arte de Lima: “Perú es clave”

¿Quién es Dante Gebel? El pastor que vinculan con Milett Figueroa tras rumores desde Argentina

Reimond Manco confirma infidelidad y admite que manipuló a su esposa: “No quiero dañar más, mi matrimonio se acabó”

Christian Domínguez sorprendido por el dúo musical de Melanie Martínez y Pamela Franco: “Nunca imaginé algo así”

Christian Domínguez y su “trauma” con Christian Cueva: Pamela Franco lo cuenta todo y da detalles de la rivalidad

DEPORTES

Surfistas peruanos dominan en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: tres medallas de oro y una de plata en bodyboard

Surfistas peruanos dominan en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: tres medallas de oro y una de plata en bodyboard

Alianza Lima vs Cusco FC: la Conar designó a la terna arbitral para partido clave por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Jesús Castillo destaca la unidad en Alianza Lima y define el duelo ante Cusco FC como “una final más” de Liga 1 2026

Cienciano 1-0 Puerto Cabello EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

Aixa Vigil palpita la final ante su exequipo: “Alianza Lima es un capítulo que ya cerré, me toca jugar por San Martín”