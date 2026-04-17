Julio Velarde no descarta continuar en el BCR, pero afirma que estaría dispuesto a sugerir a un sucesor

Julio Velarde no descarta continuar al frente del BCRP. (Crédito: Infobae Perú/Agencia Andina)

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, abrió la posibilidad de seguir al frente de la entidad monetaria, aunque aseguró que evaluará la decisión si recibe una propuesta formal para mantenerse en el cargo. En declaraciones a Bloomberg, el funcionario peruano afirmó que aún no ha tomado una determinación definitiva, en medio de la expectativa del mercado sobre el futuro liderazgo de la institución. “Lo pensaría”, respondió Velarde ante la consulta sobre su continuidad, pero subrayó que la autonomía del BCR está “demasiado establecida” ante la opinión pública.

Según informó RPP, el mercado financiero y la opinión pública mantienen la atención sobre quién encabezará el BCR en los próximos años. La figura de Velarde ha sido central durante casi dos décadas, tiempo en el que ha dirigido la entidad desde 2006, con sucesivas ratificaciones por distintos gobiernos. En este contexto, el propio presidente del banco aseguró que, si finalmente no continúa, podría sugerir nombres para su reemplazo si así se lo solicitan. “Puedo irme, pero la autonomía creo que se mantiene”, sostuvo el banquero en declaraciones para el mismo medio.

Julio Velarde - BCR

Perfil de Velarde y homenaje internacional

La gestión de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva ha sido considerada clave para la estabilidad macroeconómica del país, en particular para el control de la inflación dentro del rango meta de entre 1% y 3%. Según informó RPP, la Constitución establece que el periodo del presidente del BCR es igual al del presidente de la República, por lo que Velarde cumplirá 20 años en el cargo en julio de este año, consolidándose como uno de los banqueros centrales con más años en funciones a nivel mundial.

En el marco de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial que se celebran en Washington D.C. entre el 13 y el 18 de abril de 2026, Velarde recibió un homenaje especial organizado por el Consejo de las Américas (COA) y Citibank. De acuerdo con la información del citado medio, el reconocimiento destacó su trayectoria de más de dos décadas al frente del BCR y su contribución a la credibilidad institucional, la estabilidad monetaria y la conducción de la economía peruana en escenarios internacionales diversos.

Julio Velarde reveló el reciente análisis del BCRP sobre la inflación y los eventos de este mes, como el conflicto de Medio Oriente y la crisis del gas natural. - Crédito Captura del BCRP

Autonomía institucional y reconocimiento

Durante su intervención, Velarde reiteró que la autonomía del BCR es una condición ampliamente consolidada ante la sociedad peruana y los agentes económicos. “La autonomía está demasiado establecida”, remarcó, postura que coincide con la percepción de diversos analistas sobre el rol de la entidad en la economía del país. Además, el presidente del BCR subrayó que la independencia de la institución no depende de una sola persona, sino que forma parte de un consenso político e institucional más amplio.

El Consejo de las Américas, organización empresarial que agrupa a compañías internacionales y promueve el desarrollo económico sostenible en la región, resaltó la labor de Velarde y el papel del BCR en el fortalecimiento de la estabilidad financiera del Perú. Por su parte, Citibank valoró el liderazgo mostrado por el funcionario en la gestión de la política monetaria y la confianza en los mercados internacionales.

El retiro ONP sigue siendo propuesto por el Congreso, pero Velarde resaltó por qué no es posible, de ningún modo. - Crédito Captura de BCRP

A lo largo de sus casi 20 años al frente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde ha sido protagonista de distintas coyunturas económicas y ha mantenido la inflación dentro del rango objetivo. Su permanencia o relevo en el cargo representa un punto de atención para los sectores financiero y político, en un contexto donde la autonomía y la credibilidad institucional del BCR aparecen como prioridades para la continuidad de la estabilidad macroeconómica del país.