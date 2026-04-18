William Luna celebra nueva versión de su tema por Soledad Pastorutti y Miranda!: “Agradecido por las bendiciones que me ha dado ‘Vienes y te vas’”

William Luna celebra la nueva versión de 'Vienes y te vas', hecha por Soledad y Miranda!

En entrevista con Infobae Perú, William Luna comparte sus impresiones sobre la nueva versión de “Vienes y te vas”, interpretada por Soledad Pastorutti y el dúo Miranda! en Argentina. El cantautor reflexiona sobre la importancia de mantener la esencia andina en la música, la vigencia de su obra después de más de tres décadas y el valor de las colaboraciones que promueven la cultura latinoamericana.

- En principio, ¿cómo surgió este acercamiento con Soledad Pastorutti para la nueva versión de “Vienes y te vas”?

No es la primera vez que artistas argentinos graban “Vienes y te vas”. Desde 2008, mi canción empezó a sonar allá; la grabaron La Base, Los Tekis y Los Nocheros, que ganaron el premio Gardel en 2010. Sobre este proyecto con Soledad, yo no estaba enterado. Las sociedades de músicos de Argentina y Perú manejan diferentes iniciativas y, en este caso, Soledad, muy gratamente, tomó mi canción para el proyecto. Yo me siento agradecido a Dios por tantas bendiciones que me ha dado esta canción “Vienes y te vas”, porque no solamente entró en la Argentina, sino en Chile, en México, en el Ecuador, en Colombia y en Bolivia. Ha sido grabada en versiones de rock, de pop latino y en reggae también.

- ¿Y cuál es tu sentir sobre esta última versión de Soledad?

Para mí significa muchísimo, porque me pone entre los artistas que hicieron una canción tan sencilla que puede llegar hasta el Grammy, ya que este disco se va a presentar al Grammy definitivamente, cantada por una señora de mi generación que ha logrado un espacio muy importante para la música latinoamericana. Pienso que ella va a lograr premios que nos va a beneficiar a los que también participamos como compositores de canciones como Vienes y Te Vas. No cobré nada, solo pedí respetar los derechos de autor. Este disco será importantísimo para nuevas generaciones que aman la música de los Andes y de Latinoamérica.

El dúo pop argentino y la reconocida cantante lanzaron una emotiva versión del clásico peruano, destacando la zampoña y otros instrumentos autóctonos en una sesión íntima que ya se puede ver en YouTube. Soledad/ YouTube.

- La versión mantiene instrumentos tradicionales como la zampoña y el charango. ¿Qué tan importante es para ti que se respete la identidad andina en este tipo de fusiones contemporáneas?

Los arreglos de esta versión son muy similares a los de mi grabación original, salvo algunos cambios en la tesitura de los acordes. El resto es el estilo propio de Soledad. Pienso que es importante respetar los patrones fundamentales de la creatividad andina. El charango, la zampoña, la melodramática y la temática poética sencilla de los Andes nos identifican. Así como en otros países existen instrumentos emblemáticos, para nosotros el charango y la zampoña son símbolos. Agradezco mucho que se haya respetado los patrones principales de la esencia misma de mi canción. Me enaltece todo lo que está haciéndose en este proyecto, por más que yo no esté allí, está una parte de mi vida.

- “Vienes y te vas” fue lanzada en 2000. ¿Por qué crees que sigue conectando emocionalmente con públicos tan diversos después de más de dos décadas?

En realidad, la canción tiene incluso más de treinta años. Empezó a conocerse en Lima en 2000, pero la compuse mucho antes. La respuesta emocional viene porque el folclore tiene la capacidad de quedarse por generaciones, habla del sentimiento total de sus sectores y sus reclamos. Dos generaciones han acompañado a “Vienes y te vas”: los que la escucharon cuando salió y ahora sus hijos, que también van a mis conciertos y llenan teatros y coliseos. El folclor tiene una facultad de quedarse por generaciones, porque habla del sentimiento total de sus sectores y también de sus reclamos, de sus puntos de vista, desde lo social hasta lo sentimental. Entonces, yo creo que “Vienes y te vas” se está quedando como un clásico que pasa de voz en voz, de generación en generación y así nos bendice a los autores mediante las regalías. Las regalías nos ayudan a sobrevivir en un país donde no se da ningún tipo de apoyo al artista nacional.

- ¿Cómo ha sido el desafío de mantenerse vigente después de tantos años de carrera? ¿Cuáles son tus próximos proyectos?

No es fácil mantenerse. Llevo 38 años como músico, y ya me preparo para celebrar los 39 con un concierto especial. Sigo girando por Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, aunque en Perú no siempre se reconoce ese trabajo. Mis proyectos siguen: este año lanzo el disco “Orgánico y sin IA”, grabado con equivocaciones, naturalidad y sin inteligencia artificial, reivindicando lo humano en la música. Además, sigo componiendo y grabando, aprovechando las plataformas digitales para difundir mi trabajo.

Miranda! y Soledad lanzan versión del tema peruano 'Vienes y te vas'.

- ¿Aplaudes este tipo de iniciativas que buscan resaltar la cultura latinoamericana a través de colaboraciones?

Aplaudo totalmente estas iniciativas que resaltan la cultura latinoamericana. Que Miranda!, dúo pop, se haya sumado y se muestre encantado con “Vienes y te vas” demuestra que el folclore puede dialogar con otros géneros y llegar a nuevos públicos. A Soledad la conozco desde hace 18 años cuando vino a Perú, no conocía a Miranda! a detalle, pero me alegra que el pop y el folclore se unan y que mi canción siga creciendo gracias a estos encuentros. Así va creciendo la bendición de una composición hecha desde lo humano, sin inteligencia artificial, me siento agradecido de que tantos artistas la interpreten.

- ¿Algún mensaje final para quienes siguen tu música y para las nuevas generaciones?

Agradezco a quienes aman la cultura, a quienes aún leen un libro, salen al campo y se enorgullecen de sus raíces. Mi canción sigue viva porque hay jóvenes que se sienten orgullosos de su idioma, de los ritmos andinos y de sus costumbres. Eso me llena de esperanza y me impulsa a seguir creando música real, hecha por seres humanos, con virtudes y con carencias, pero siempre auténtica y conectada con nuestra identidad.

Miranda! y Soledad lanzan versión del tema peruano 'Vienes y te vas'.