Voluntariado de Reniec 2026: requisitos, LINK de la inscripción y todos los detalles

El voluntariado busca mejorar la atención en agencias del Reniec con énfasis en la asistencia a adultos mayores, gestantes y personas con discapacidad - Créditos: Andina.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) lanzó la primera convocatoria del Programa de Voluntariado de la Identificación 2026, dirigido a estudiantes técnicos y universitarios de entre 18 y 25 años que deseen contribuir en la atención y orientación a los ciudadanos sobre los servicios que brinda la entidad registral.

El periodo de inscripciones se extenderá al 24 de abril de 2026. Durante este plazo, los jóvenes interesados deberán cumplir ciertas condiciones para participar y conocer el alcance de las tareas asignadas, así como los beneficios que podrán obtener a través de esta experiencia.

El Programa de Voluntariado de la Identificación 2026 busca fortalecer la atención al público en las agencias de Reniec, especialmente en la asistencia a personas que requieren atención preferencial, como adultos mayores, gestantes y personas con discapacidad. Los voluntarios tendrán la responsabilidad de informar, orientar y facilitar el acceso a estos grupos, garantizando una atención más eficiente y personalizada.

Las inscripciones estarán disponibles entre el hasta el 24 de abril de 2026 - Créditos: Andina.

Entre las funciones asignadas, los voluntarios también deberán apoyar a los ciudadanos en el uso de herramientas digitales para trámites como la renovación y el duplicado del DNI, actualización de datos y otros servicios que ofrece la entidad. Además, participarán activamente en campañas de difusión y captación del programa, contribuyendo a ampliar el alcance y la visibilidad de la iniciativa.

Reniec destacó que, como parte de los beneficios, los voluntarios accederán a formación y capacitación especializada, recibirán certificados que acrediten su participación y podrán asistir a eventos gratuitos organizados por la entidad.

Los jóvenes que demuestren un desempeño sobresaliente recibirán reconocimientos adicionales, y todos obtendrán una constancia oficial de su colaboración en el programa.

El Reniec abrió la primera convocatoria del Programa de Voluntariado de la Identificación 2026 para estudiantes técnicos y universitarios de 18 a 25 años interesados en apoyar la atención y orientación ciudadana en sus servicios - Créditos: Andina.

Requisitos para postular al voluntariado de Reniec

Tener entre 18 y 25 años.

Ser estudiante universitario o de instituto superior.

No registrar antecedentes penales, policiales ni judiciales vinculados a delitos contra la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, patrimonio, lesiones graves, exposición de personas al peligro o secuestro.

No haber sido separado de ningún programa de voluntariado previo.

Horario y proceso de inscripción

Los voluntarios deberán cumplir un turno de cuatro horas continuas una vez por semana, horario que se coordinará con la agencia donde prestarán apoyo. Este esquema busca facilitar la participación de los estudiantes sin interferir con sus actividades académicas.

Para inscribirse, los interesados deben ingresar al portal habilitado por Reniec hasta el 24 de abril (LINK), completar el formulario con sus datos personales tal como figuran en el DNI, consignar un número telefónico y un correo electrónico de contacto, y adjuntar la información adicional solicitada por la entidad.

Reniec resaltó que el Programa de Voluntariado de la Identificación no solo brinda una oportunidad de servicio a la comunidad, sino que también constituye una vía para adquirir competencias profesionales y desarrollar habilidades sociales en un contexto real de atención ciudadana.

Funciones del Reniec

Inscribir y mantener actualizado el registro de nacimientos, matrimonios, defunciones y otros actos civiles de los ciudadanos peruanos.

Emitir y renovar el documento nacional de identidad (DNI) para la identificación oficial de las personas.

Administrar el padrón electoral y proporcionar información para los procesos electorales, en coordinación con la autoridad electoral.

Garantizar la veracidad y seguridad de los datos personales registrados en sus sistemas.

Facilitar servicios de validación y consulta de datos civiles a instituciones públicas y privadas.

Promover el acceso a la identidad legal para toda la población, incluyendo poblaciones vulnerables o en zonas alejadas.