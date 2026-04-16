Perú

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, presenta el tributo al ‘Rey del Pop’ más grande del Perú

La ganadora de la última edición del 2025 del programa de imitación se prepara para un evento inimaginable

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Gabriela Villanueva, vestida como Michael Jackson, en un escenario cubierto de confeti, brazos extendidos ante una multitud con teléfonos iluminados
Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson, se presenta ante una multitud vibrante que ilumina el escenario con las luces de sus teléfonos en el mayor tributo al 'Rey del Pop' en Perú.

El próximo 8 de mayo, el Anfiteatro del Parque de la Exposición acogerá el tributo más ambicioso a Michael Jackson realizado en Perú, protagonizado por Gabriela Villanueva, ganadora de la última edición del programa “Yo Soy” en 2025. El evento, impulsado por Brilla América Espectáculos, recreará la histórica gira “Bad World Tour”, considerada uno de los momentos más emblemáticos en la carrera del “Rey del Pop”.

La cita marca la primera vez que un artista surgido de las filas de “Yo Soy” se presenta en solitario en este recinto, símbolo de la vida cultural limeña. La organización describe el evento como una experiencia “integral”, donde el público presenciará una recreación meticulosa del show que marcó la consagración mundial de Michael Jackson.

El espectáculo promete una producción de alto nivel: coreografías idénticas a las originales, tecnología de punta en efectos visuales y de sonido, y réplicas exactas de los vestuarios utilizados por Jackson durante los años 1987 y 1988.

Gabriela Villanueva, con cabello rizado y chaqueta roja brillante, canta con un micrófono en mano, iluminada por luces rojas en el escenario
Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, ofrece el tributo más grande al 'Rey del Pop' en Perú, vibrando en el escenario con su actuación.

El repertorio incluirá piezas clave como “Bad”, “Smooth Criminal”, “The Way You Make Me Feel” y “Man in the Mirror”, temas que definieron una era y permanecen vigentes en la memoria colectiva.

“Este no es solo un homenaje, es un viaje en el tiempo. Queremos que el público peruano sienta la energía, el perfeccionismo y la magia que Michael entregó en su primer tour mundial”, expresa el equipo de producción en la nota oficial.

Detalles del evento y venta de entradas

El espectáculo tendrá lugar el viernes 8 de mayo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, con entradas disponibles a través de Ticketmaster. La primera etapa de preventa se agotó en pocos días, lo que evidencia la expectativa generada. Actualmente, la segunda preventa ofrece entradas a S/180 en zona Platinum y S/110 en zona VIP, vigentes hasta el 25 de abril o hasta agotar stock. Posteriormente, los precios subirán a S/210 en Platinum y S/130 en VIP.

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, en el escenario, vistiendo un top dorado y pantalones oscuros, con luces rojas y humo de fondo
Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, presenta el tributo al "Rey del Pop" más grande del Perú con una energética actuación en el escenario.

La organización, a cargo de Brilla América Espectáculos, apuesta por llevar el talento peruano a escenarios de gran exigencia, consolidando a artistas nacionales en producciones de gran formato.

Gabriela Villanueva: trayectoria y reconocimiento internacional

La protagonista del tributo, Gabriela Villanueva, se ha posicionado como una de las mejores imitadoras de Michael Jackson en Latinoamérica. Su consagración llegó tras obtener el primer puesto en la segunda temporada de “Yo Soy” en 2025, donde impactó tanto al jurado como al público por la precisión en la técnica vocal y de baile. Su desempeño en el programa le otorgó una base de seguidores que ahora la reconocen como la principal referente de los tributos a Jackson en Perú.

Especialistas y críticos internacionales consideran a Villanueva como la segunda mejor imitadora del “Rey del Pop” a nivel global. Destacan su capacidad para reproducir la potencia vocal, la complejidad coreográfica y la presencia escénica que caracterizaban a Michael Jackson en sus presentaciones en vivo.

Gabriela Villanueva como Michael Jackson, mirando hacia arriba, con un traje amarillo brillante y adornos dorados, en un escenario iluminado con luces rojas
Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, presenta su espectáculo en vivo, elogiado como el mayor tributo al ‘Rey del Pop’ en Perú.

El tributo se presenta como una oportunidad única para los seguidores de Michael Jackson en Perú y la región. La reproducción fiel del “Bad World Tour” busca transportar al público a los estadios internacionales donde el ídolo marcó un antes y un después en la historia de la música pop.

La producción enfatiza que la propuesta va más allá de la imitación: se trata de un homenaje que apunta a revivir la atmósfera, los detalles técnicos y la energía característica de uno de los conciertos más recordados de la década de los 80.

Las entradas ya se encuentran disponibles y la demanda anticipa una velada memorable para los admiradores de Michael Jackson y para quienes siguen de cerca la evolución de los artistas peruanos en escenarios de proyección internacional.

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