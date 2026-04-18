Partidos de hoy, sábado 18 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 18 de abril, la agenda deportiva estará cargada de partidos emocionantes: Alianza Lima recibirá a Cusco FC en Matute, Atlético de Madrid chocará con Real Sociedad por la final de la Copa del Rey, Perú hará lo suyo con Ecuador en la Liga de Naciones Femenina, las ‘pumas’ y Deportivo Géminis se enfrentarán por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley, y mucho más.
Tras el triunfo de Los Chankas ante Atlético Grau, los ‘blanquiazules’ están obligados a ganarle a los ‘dorados’ en su condición de local para mantenerse en la lucha por el título del Torneo Apertura 2026. Pablo Guede no contará con Federico Girotti por lesión al hombro, pero es la única baja porque tiene a todas sus figuras disponibles.
Por otro lado, la temporada alcanza un punto clave para el Atlético de Madrid, que busca sumar un título más bajo la dirección de Diego Simeone. El equipo llega motivado tras eliminar al Barcelona y avanzar en Champions League, convirtiéndose en favorito para conseguir el trofeo.
Además, se trata de la última campaña de Antoine Griezmann con el club, lo que agrega una carga emotiva para la afición y el propio jugador. La Real Sociedad, en tanto, ve en este duelo la posibilidad de regalar una alegría a sus seguidores, mejorar su ánimo colectivo y aspirar a puestos internacionales.
Partidos de Liga 1
- FC Cajamarca vs ADT (13:00 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
- Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos (15:15 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
- Sport Huancayo vs Deportivo Garcilaso (17:30 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
- Alianza Lima vs Cusco FC (20:00 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
Partido de Liga Peruana de Vóley
- Universitario de Deportes vs Deportivo Géminis (19:00 horas / Latina TV, web y aplicativo)
Partido de Copa del Rey
- Atlético de Madrid vs Real Sociedad (14:00 horas / América TV, DSports, DGO y Movistar Deportes)
Partidos de Premier League
- Brentford vs Fulham (06:30 horas / ESPN y Disney Plus)
- Leeds United vs Wolverhampton (06:30 horas / ESPN y Disney Plus)
- Newcastle vs Bournemouth (09:00 horas / Disney Plus)
- Tottenham vs Brighton (11:30 horas / Disney Plus)
- Chelsea vs Manchester United (14:00 horas / ESPN y Disney Plus)
Partidos de Serie A - Italia
- Udinese vs Parma (08:00 horas / Disney+ Premium)
- Napoli vs Lazio (11:00 horas / ESPN, Disney+ Premium)
- Roma vs Atalanta (13:45 horas / Disney+ Premium)
Partidos de Bundesliga
- Bayer Leverkusen vs Augsburg (08:30 horas / Disney+ Premium)
- Hoffenheim vs Borussia Dortmund (08;30 horas / ESPN2, Disney+ Premium)
- Union Berlin vs Wolfsburg (08:30 horas / Disney+ Premium)
- Werder Bremen vs Hamburger SV (08:30 horas / Disney+ Premium)
- Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig (11:30 horas / Disney+ Premium)
Partidos de Ligue 1
- Lorient vs Marsella (10:00 horas / ESPN 4 y Disney Plus)
- Angers vs Le Havre (12:00 horas / Disney Plus)
- Lille vs Niza (14:00 horas / Disney Plus)
Partidos de Liga de Naciones Femenina
- Ecuador vs Perú (16:00 horas / DIRECTV Sports)
- Uruguay vs Chile (16:00 horas / DIRECTV Sports)
- Argentina vs Colombia (18:00 horas / DIRECTV Sports)
- Venezuela vs Bolivia (18:00 horas / DIRECTV Sports)
Partidos de fútbol brasileño
- Chapecoense vs Botafogo (16:30 horas / Fanatiz)
- Vasco Da Gama vs Sao Paulo (16:30 horas / Fanatiz)
- Vitória vs Corinthians (18:00 horas / Fanatiz)
- Cruzeiro vs Gremio (18:30 horas / Fanatiz)