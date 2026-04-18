Perú Deportes

Partidos de hoy, sábado 18 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles: Alianza Lima obliga a ganarle a Cusco FC, Atlético de Madrid y Real Sociedad lucharán en la final de la Copa del Rey, Perú se medirá con Ecuador en la Liga de Naciones Femenina, y mucho más

Guardar
Partidos de hoy, sábado 18 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
Partidos de hoy, sábado 18 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 18 de abril, la agenda deportiva estará cargada de partidos emocionantes: Alianza Lima recibirá a Cusco FC en Matute, Atlético de Madrid chocará con Real Sociedad por la final de la Copa del Rey, Perú hará lo suyo con Ecuador en la Liga de Naciones Femenina, las ‘pumas’ y Deportivo Géminis se enfrentarán por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley, y mucho más.

Tras el triunfo de Los Chankas ante Atlético Grau, los ‘blanquiazules’ están obligados a ganarle a los ‘dorados’ en su condición de local para mantenerse en la lucha por el título del Torneo Apertura 2026. Pablo Guede no contará con Federico Girotti por lesión al hombro, pero es la única baja porque tiene a todas sus figuras disponibles.

Los 'blanquiazules' recibirán a los 'dorados' en Matute, por la fecha 11. (L1 Max)

Por otro lado, la temporada alcanza un punto clave para el Atlético de Madrid, que busca sumar un título más bajo la dirección de Diego Simeone. El equipo llega motivado tras eliminar al Barcelona y avanzar en Champions League, convirtiéndose en favorito para conseguir el trofeo.

Además, se trata de la última campaña de Antoine Griezmann con el club, lo que agrega una carga emotiva para la afición y el propio jugador. La Real Sociedad, en tanto, ve en este duelo la posibilidad de regalar una alegría a sus seguidores, mejorar su ánimo colectivo y aspirar a puestos internacionales.

Atlético de Madrid se medirá con Real Sociedad por la final de la Copa del Rey.
Atlético de Madrid se medirá con Real Sociedad por la final de la Copa del Rey.

Partidos de Liga 1

- FC Cajamarca vs ADT (13:00 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos (15:15 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sport Huancayo vs Deportivo Garcilaso (17:30 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Alianza Lima vs Cusco FC (20:00 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Partido de Liga Peruana de Vóley

- Universitario de Deportes vs Deportivo Géminis (19:00 horas / Latina TV, web y aplicativo)

Partido de Copa del Rey

- Atlético de Madrid vs Real Sociedad (14:00 horas / América TV, DSports, DGO y Movistar Deportes)

Partidos de Premier League

- Brentford vs Fulham (06:30 horas / ESPN y Disney Plus)

- Leeds United vs Wolverhampton (06:30 horas / ESPN y Disney Plus)

- Newcastle vs Bournemouth (09:00 horas / Disney Plus)

- Tottenham vs Brighton (11:30 horas / Disney Plus)

- Chelsea vs Manchester United (14:00 horas / ESPN y Disney Plus)

Partidos de Serie A - Italia

- Udinese vs Parma (08:00 horas / Disney+ Premium)

- Napoli vs Lazio (11:00 horas / ESPN, Disney+ Premium)

- Roma vs Atalanta (13:45 horas / Disney+ Premium)

Partidos de Bundesliga

- Bayer Leverkusen vs Augsburg (08:30 horas / Disney+ Premium)

- Hoffenheim vs Borussia Dortmund (08;30 horas / ESPN2, Disney+ Premium)

- Union Berlin vs Wolfsburg (08:30 horas / Disney+ Premium)

- Werder Bremen vs Hamburger SV (08:30 horas / Disney+ Premium)

- Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig (11:30 horas / Disney+ Premium)

Partidos de Ligue 1

- Lorient vs Marsella (10:00 horas / ESPN 4 y Disney Plus)

- Angers vs Le Havre (12:00 horas / Disney Plus)

- Lille vs Niza (14:00 horas / Disney Plus)

Partidos de Liga de Naciones Femenina

- Ecuador vs Perú (16:00 horas / DIRECTV Sports)

- Uruguay vs Chile (16:00 horas / DIRECTV Sports)

- Argentina vs Colombia (18:00 horas / DIRECTV Sports)

- Venezuela vs Bolivia (18:00 horas / DIRECTV Sports)

Partidos de fútbol brasileño

- Chapecoense vs Botafogo (16:30 horas / Fanatiz)

- Vasco Da Gama vs Sao Paulo (16:30 horas / Fanatiz)

- Vitória vs Corinthians (18:00 horas / Fanatiz)

- Cruzeiro vs Gremio (18:30 horas / Fanatiz)

Temas Relacionados

Más Noticias

A qué hora juega River vs Boca en Perú: superclásico argentino en el Monumental por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

El Estadio Monumental de Núñez se vestirá de gala para un nuevo duelo entre ‘millonarios’ y ‘xeneizes’. Conoce los horarios del partidazo

A qué hora juega River vs Boca en Perú: superclásico argentino en el Monumental por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

A qué hora juega Perú vs Ecuador HOY: partido en Quito por fecha 7 de Liga de Naciones Femenina Conmebol 2026

El Estadio Olímpico Atahualpa acogerá un duelo de alto calibre, clave para que ambas escuadras definan su futuro a solo dos jornadas del final del certamen clasificatorio rumbo al Mundial de Brasil 2027

A qué hora juega Perú vs Ecuador HOY: partido en Quito por fecha 7 de Liga de Naciones Femenina Conmebol 2026

DT de Cienciano resalta el “muy buen material humano” de sus dirigidos tras tomar el liderato del Grupo B de la Copa Sudamericana

Horacio Melgarejo hizo especial énfasis en la positiva relación que se transmite entre sus filas. “Lo más importante es el grupo más que el equipo”, consignó

DT de Cienciano resalta el “muy buen material humano” de sus dirigidos tras tomar el liderato del Grupo B de la Copa Sudamericana

Nicole Pérez confesó que recibió oferta de Alianza Lima y señaló la condición para fichar: “No sé si Facundo Morando se queda”

La máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley podría dejar Atlético Atenea y continuar su carrera en La Victoria

Nicole Pérez confesó que recibió oferta de Alianza Lima y señaló la condición para fichar: “No sé si Facundo Morando se queda”

Antonio Rizola señaló a dos voleibolistas que decidieron no jugar por Perú: “La selección no es su prioridad”

El técnico brasileño indicó que se comunicó con dos jugadoras, quienes manifestaron que no desean formar parte de la convocatoria. Afirmó que comprende las razones de su decisión

Antonio Rizola señaló a dos voleibolistas que decidieron no jugar por Perú: “La selección no es su prioridad”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Segunda vuelta de las elecciones 2026 podría ser anulada por los peruanos: ¿qué dice la ley del JNE?

Segunda vuelta de las elecciones 2026 podría ser anulada por los peruanos: ¿qué dice la ley del JNE?

Resultados ONPE al 93.409 % EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza lentamente

Resultados en regiones ONPE al 94.115 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Elecciones bajo presión en Perú: enfrentamiento entre el JNE y la ONPE eleva tensión sobre los resultados

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: candidata de Fuerza Popular alcanza el 17.057% de respaldo nacional

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya minimiza romance con Sebastián Galvez y explica por qué no lo oficializa: “No es la persona indicada”

Laura Spoya minimiza romance con Sebastián Galvez y explica por qué no lo oficializa: “No es la persona indicada”

Laura Spoya asume errores tras polémico choque en su camioneta: “Hago mea culpa, soy de carne y hueso”

Hoy concierto de Milo J en el Estadio Nacional: conoce al telonero de la noche

Christian Domínguez sorprendido por el dúo musical de Melanie Martínez y Pamela Franco: “Nunca imaginé algo así”

Shirley Arica se quiebra en ‘La Granja VIP Perú’ y acusa a Pablo Heredia de utilizarla: “Solo piensa en él”

DEPORTES

A qué hora juega River vs Boca en Perú: superclásico argentino en el Monumental por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

A qué hora juega River vs Boca en Perú: superclásico argentino en el Monumental por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

A qué hora juega Perú vs Ecuador HOY: partido en Quito por fecha 7 de Liga de Naciones Femenina Conmebol 2026

DT de Cienciano resalta el “muy buen material humano” de sus dirigidos tras tomar el liderato del Grupo B de la Copa Sudamericana

Nicole Pérez confesó que recibió oferta de Alianza Lima y señaló la condición para fichar: “No sé si Facundo Morando se queda”

Antonio Rizola señaló a dos voleibolistas que decidieron no jugar por Perú: “La selección no es su prioridad”