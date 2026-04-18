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¿Qué necesita Perú para meterse a la zona de repechaje en la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2026?

La ‘blanquirroja’ se medirá con Ecuador con la misión de asegurar el triunfo para meterse en zona de repesca y soñar con un boleto a la próxima Copa del Mundo. Entérate los escenarios que afrontará el ‘equipo de todos’

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¿Qué necesita Perú para meterse a la zona de Repechaje en la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2026?
¿Qué necesita Perú para meterse a la zona de Repechaje en la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2026?

La selección peruana mantiene intactas sus posibilidades de alcanzar la zona de repechaje internacional tras igualar 1-1 con Paraguay en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este resultado, correspondiente a la sexta jornada de la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2026, permitió a la ‘blanquirroja’ sumar siete puntos y ubicarse en el sexto lugar, quedando a solo un punto del repechaje que ofrece acceso al Mundial 2027.

Las opciones de Perú siguen abiertas y el destino depende de sus próximos pasos. Una victoria hoy, sábado 18 de abril, frente a Ecuador, podría colocar a la selección directamente en la zona de repechaje, acercando el sueño de la clasificación mundialista. El equipo nacional tiene la oportunidad y la motivación para dar ese salto en la tabla, sabiendo que el objetivo está al alcance de un buen resultado.

El presente escenario invita a la ilusión: sumar tres puntos ante los norteños significaría avanzar un peldaño clave y mantener vivas las aspiraciones de disputar la próxima Copa del Mundo, una meta que ahora parece más real que nunca para la afición peruana.

La atacante se perfiló para su pierna derecha y sacó un buen remate cruzado - Crédito: DSports.

¿Cómo se define la zona de repechaje rumbo al Mundial 2027?

La disputa por los cupos de repechaje en la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025/26 sigue abierta y ofrece a la selección peruana una oportunidad concreta para avanzar en la tabla. Aunque Argentina y Colombia lideran con comodidad y prácticamente sellan su clasificación directa al Mundial de Brasil 2027, el centro de atención recae en la batalla por el tercer y cuarto puesto, hoy en manos de Venezuela y Chile.

Con siete puntos en cinco partidos, Perú se encuentra igualada con Chile y Paraguay, aunque la diferencia de goles negativa (-6) exige al equipo nacional no solo sumar unidades, sino también mejorar su saldo en enfrentamientos clave. Un dato relevante es que Perú ha jugado un partido menos que Venezuela y Paraguay, lo que representa una ventaja estratégica para acercarse a los puestos de repechaje en la próxima jornada.

Aún quedan cuatro fechas y la clasificación está lejos de definirse. Cada gol y cada punto serán determinantes en la recta final, por lo que Perú debe aprovechar su calendario pendiente para escalar posiciones y mantener vivas sus aspiraciones mundialistas. El escenario invita a la expectativa: la posibilidad de acceder al repechaje sigue siendo real para la ‘blanquirroja’.

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina 2026.
Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina 2026. Crédito: Conmebol / Opta

Fixture que le resta a Perú en la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2026

- Fecha 7: Ecuador vs Perú (18 de abril / Estadio Olímpico Atahualpa)

- Fecha 8: Argentina vs Perú (5 de junio / Estadio Ciudad de Lanús)

- Fecha 9: Perú vs Bolivia (09 de junio / Estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Selección Peruana – Selección de Paraguay – Liga de Naciones Femenina – Perú – deportes - 13 abril
Perú y Paraguay se enfrentan en Cusco en un duelo clave que podrá seguirse en vivo, con horarios definidos y transmisión que acercará la emoción a toda la región. (Selección Peruana)

Canal TV para ver Perú vs Ecuador por la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2026

La expectativa por el Perú vs Ecuador de este sábado 18 de abril también se refleja en la búsqueda de opciones para seguir la transmisión en directo. El encuentro será emitido por DirecTV Sports (DSports), que cuenta con los derechos exclusivos de la Liga de Naciones Femenina y llevará el partido en vivo a Perú y otros países de la región.

Para quienes prefieren plataformas digitales, la señal estará disponible en DGO, el servicio de streaming de DirecTV. De esta forma, los aficionados podrán ver el partido desde celulares, tablets, computadoras o Smart TV, asegurándose acceso total a la cobertura del compromiso, sin importar la ubicación. La oferta multiplataforma permite que nadie se pierda los detalles del duelo clave que la ‘bicolor’ disputará en Quito.

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