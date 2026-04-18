Perú

¿Cómo hacer frente al alza del dólar? Cinco ‘fijas’ para cuidar tu economía familiar

El tipo de cambio se ha disparado en Perú, lo que impacta en las familias peruanas haciendo que el sol vaga menos que antes. Ante la incertidumbre del resultado electoral para este año, ¿cómo pueden cuidar las familias su dinero?

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mano con monedas de soles en el mercado
El sol peruano se deprecia y otras monedas de la región crecen. ¿Tu economía se afecta? - Créditos Reuters/Yonhap

Las Elecciones 2026 han generado un suerte de incertidumbre política, la cual se está trasladando rápidamente al bolsillo de los peruanos. Un indicador: luego de bajar por la desescalada del conflicto de Irán versus Estados Unidos, el dólar había caído, pero este ha vuelto a subir por los resultados del proceso electoral peruano.

Ahora el tipo de cambio ha vuelto a los S/3,43 y el sol se ha depreciado, justo en un momento de debilitamiento internacional del dólar, por el cual las otras monedas de la región ‘han sacado partido’.

Así, el nerviosismo frente al escenario electoral no solo influye en las expectativas del mercado, sino también en las decisiones de las familias y los emprendedores: ahora estas deben ajustar gastos y priorizar el ahorro, y hasta postergar inversiones o compras importantes. Este es el momento en que las familias debe prepararse.

Mano sosteniendo moneda de 1 sol peruano
El sol peruano dejó de brillar y se depreció fuertemente. ¿Qué pasó con el tipo de cambio? - Crédito Infobae Perú/Edwin Montesinos

Cómo proteger tu dinero

En este contexto electoral, el tipo de cambio también reacciona y el dólar varía, presionando aún más los precios. Por eso, tanto familias como emprendedores, deben adoptar estrategias que les permitan sostener su estabilidad financiera y reducir riesgos:

  1. Protege tu liquidez. Contar con dinero disponible ya sea en cuenta, billetera digital o efectivo es clave en estos contextos. Tener un respaldo permite enfrentar imprevistos, cubrir gastos básicos o sostener el negocio sin recurrir a deudas.
  2. Planifica considerando escenarios menos favorables. Tanto familias como emprendedores deben proyectar sus finanzas contemplando posibles caídas en ingresos o ventas. Esto implica ajustar expectativas, reducir riesgos y tomar decisiones más prudentes en inversión, compras o expansión.
  3. Evita asumir deudas sin respaldo claro de ingresos. Endeudarse en un escenario inestable puede comprometer la estabilidad financiera si los ingresos se reducen o se vuelven irregulares. Antes de asumir un crédito, evalúa la capacidad de pago en escenarios más conservadores.
  4. Toma decisiones financieras informadas. La incertidumbre suele generar respuestas impulsivas, como recortar todo el gasto o, por el contrario, gastar por temor a futuras alzas. Lo recomendable es evaluar información, comparar opciones y actuar con criterio, evitando decisiones apresuradas que afecten la estabilidad.
  5. Reordena tus prioridades de gasto. Tanto en el hogar como en el negocio, diferencia entre gastos esenciales (alimentación, vivienda, operación básica) y prescindibles. Reducir o postergar estos últimos permite liberar recursos y ganar margen ante posibles caídas de ingresos o ventas.
Cereales del desayuno
Peruanos gastan gran parte de su presupuesto en gasto en desayunos. - Crédito Freepik

¿Cómo impactan las elecciones?

Sobre este impacto, José Carlos Kohagura, coordinador académico de finanzas de la Escuela de Educación Superior de CERTUS, sostuvo que en periodos electorales suele registrarse una caída en la confianza del consumidor, lo que golpea directamente el dinamismo económico. “Cuando las familias perciben incertidumbre, reducen gastos no esenciales y aplazan decisiones de compra. Esto, en cadena, afecta las ventas de los pequeños negocios y genera una desaceleración en la economía cotidiana”, aportó.

Asimismo, el especialista agregó que este efecto no solo responde a factores económicos objetivos, sino también a percepciones. “Las expectativas juegan un rol clave. Incluso si los ingresos no cambian de inmediato, la percepción de riesgo hace que las personas actúen con mayor prudencia financiera”, precisó.

De igual modo, el especialista advirtió que uno de los principales riesgos en este tipo de escenarios es caer en una “parálisis financiera”, donde se detienen decisiones clave por temor a la incertidumbre. En ese sentido, enfatizó que ni el consumo excesivo ni la inacción total son recomendables, y que lo más adecuado es actuar con planificación de corto y mediano plazo.

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