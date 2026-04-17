‘Vienes y te vas’ cruza fronteras: argentinos Miranda! y Soledad sorprenden al lanzar nueva versión del tema de William Luna

El dúo pop argentino y la reconocida cantante lanzaron una emotiva versión del clásico peruano, destacando la zampoña y otros instrumentos autóctonos en una sesión íntima que ya se puede ver en YouTube. Soledad/ YouTube.

El dúo pop argentino Miranda! y la reconocida cantante Soledad Pastorutti sorprendieron al público latinoamericano al lanzar una nueva versión del tema “Vienes y te vas”, una emblemática canción del repertorio del cantautor peruano William Luna. El lanzamiento, realizado el 16 de abril, ya se encuentra disponible en plataformas digitales como YouTube y ha generado gran repercusión entre los seguidores del folclore andino y el pop argentino.

La colaboración forma parte del proyecto “Casa Sole”, una serie de sesiones en vivo ideadas por Soledad Pastorutti para reimaginar grandes clásicos latinoamericanos junto a artistas de distintas generaciones. En esta oportunidad, la artista invitó a sus colegas Ale Sergi y Juliana Gattas, integrantes de Miranda!, para sumarse a una versión alternativa de “Vienes y te vas”, tema que William Luna lanzó originalmente en el año 2000 y que desde entonces se ha transformado en un himno de la música andina peruana.

Miranda! y Soledad lanzan versión del tema peruano 'Vienes y te vas'.

La zampoña presente

El videoclip, estrenado junto con la canción, muestra a los músicos argentinos en un ambiente cálido y acogedor, propio del espíritu íntimo de “Casa Sole”. La interpretación destaca la presencia de instrumentos andinos como la zampoña, flautas, charango y violines, que aportan una sonoridad auténtica y rinden homenaje a las raíces de la canción.

El acompañamiento musical estuvo a cargo de Lautaro Fernández y Diego Cardero en guitarras, Ricardo Canepa en contrabajo, Ariel Sánchez en percusión, Franco Aban en vientos andinos e Isaac Aban en charango. La producción musical fue dirigida por Colo Vasconcellos y el video estuvo bajo la dirección de Niko Sedano.

En la descripción del video en YouTube y en sus publicaciones en redes sociales, Soledad Pastorutti otorgó el crédito correspondiente a William Luna, resaltando la trascendencia de su obra y la importancia de celebrar la música latinoamericana.

“‘Vienes y te vas’ nació en Perú, es una creación de William Luna, y fue buscando nuevas formas en cada versión… Esta vez quisimos darle una vuelta muy especial junto a Miranda!, amigos con quienes hace tiempo teníamos ganas de cantar… y le pusieron su toque tan propio", expresó la artista en Instagram junto a un fragmento del video oficial.

“CASA SOLE vuelve a abrir sus puertas… y ‘Vienes y te vas’ ahora también es parte de este encuentro. Ya pueden disfrutarla en todas las plataformas”, agregó la reconocida argentina.

El proyecto “Casa Sole” busca acercar la música a su esencia, presentando las canciones en un formato cercano, orgánico y atravesado por la energía del momento. Cada sesión se graba en una casa real, que funciona como escenario y metáfora de refugio, permitiendo que los músicos exploren nuevas formas y matices en piezas clásicas del repertorio latinoamericano.

Miranda! y Soledad lanzan versión del tema peruano 'Vienes y te vas'.

La versión de “Vienes y te vas” fue recibida con entusiasmo tanto por los seguidores de Soledad y Miranda! como por los admiradores de William Luna, quienes destacaron el respeto por la obra original y la calidad de la interpretación. La fusión entre la voz folklórica de Pastorutti y el estilo pop de Miranda! logra un equilibrio que renueva el tema sin perder el espíritu andino que lo caracteriza.

El agradecimiento de William Luna

El propio William Luna celebró la iniciativa y agradeció la proyección internacional que adquiere su obra a través de colaboraciones de este tipo. “Gracias, con todo mi corazón”, escribió el artista peruano.

La colaboración marca la primera vez que Soledad y Miranda! comparten una grabación, lo que añade un valor especial al lanzamiento. “Vienes y te vas” se suma así a una tendencia de artistas argentinos que reinterpretan el cancionero popular sudamericano, brindando nueva vida a composiciones emblemáticas y promoviendo la integración cultural en la región.

William Luna tiene más de 30 años de carrera.