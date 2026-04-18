“Aquí puedo explorar más mi lado de conductora”: Melissa Paredes, su nueva etapa en ‘Estás en todas’ y la ilusión de la llegada de un segundo bebé

Melissa Paredes brindó una entrevista a Infobae Perú donde habla de su vida profesional y personal.

Infobae Perú conversó con Melissa Paredes a casi un mes de su incorporación a ‘Estás en todas’. La conductora revela cómo se siente en esta etapa profesional, la dinámica con sus compañeros y sus expectativas para el futuro.

Melissa, cumples casi un mes en ‘Estás en todas’. ¿Cómo te has sentido en estas semanas?

Gracias a Dios, todo ha estado muy lindo. Estoy muy contenta. Lo bueno es que el rating nos respalda, está superbién, y eso es bonito, sobre todo ahora que muchos dicen que la televisión ya no funciona o que está muriendo. Sin embargo, a nosotros el rating nos acompaña, y eso es gratificante. Agradezco mucho al público que se engancha cada sábado, de verdad, es muy gratificante.

Melissa Paredes y Ximena Dávila fueron presentadas por Choca Mandros como las nuevas conductoras de Estas en Todas. América TV

¿Sientes que este es un regreso con pie derecho a la conducción, después de mucho tiempo ausente?

Puede decirse que sí. Es una linda oportunidad que la estoy aprovechando al máximo, sin miedo a nada, sin miedo al ‘qué dirán’ o a equivocarme. La vida me ha enseñado que todo pasa por algo y que hay que vivir el presente, disfrutarlo, y dar lo mejor de uno siempre.

¿Sientes que ahora vuelves con más experiencia y seguridad?

Definitivamente sí. Además, ‘Estás en todas’ es un reto muy diferente a lo que hacía antes que era solo farándula. Aquí hablamos de actualidad, temas sociales, y eso conecta con mi etapa universitaria, porque estudié periodismo. También un poco de chismecito que gusta a muchos. Hay de todo, es muy bonito. Me da la oportunidad de explorar mucho más allá de lo que uno está acostumbrada.

Melissa Paredes debuta como conductora en 'Estás en todas' junto a Jaime 'Choca' Mandros.

¿Te sientes más cómoda al poder abordar diferentes temas y no solo farándula como se hacía en ‘América Hoy’?

En realidad, no me molesta hacer una cosa u otra, pero aquí siento que puedo explorar mucho más mi lado de conductora. Lo estoy disfrutando y creo que eso se nota.

Anhelabas desde hace mucho regresar a la conducción. Cuéntame cómo llegó la propuesta de ser parte de ‘Estás en Todas’

Mi representante me comentó que había esta oportunidad. En ese momento estaba terminando una novela con Michelle Alexander, pero cuando llegó la propuesta del programa sentí que era un proyecto lindo y lo asumí. Estoy súper agradecida.

¿Cómo es la química con Choca Mandros y Ximena Dávila, tus compañeros en el programa?

Súper bien. Con ‘Choca’ y Jimenita la relación es muy bonita, me han recibido súper bien y su energía es muy positiva. Nos divertimos, bromeamos y hemos hecho química rápidamente. Eso le gusta a la gente y se nota en el ambiente del programa.

Melissa Paredes regresó a la conducción con Estás en todas.

A diferencia de ‘América Hoy’, en ‘Estás en todas’, las grabaciones son un vez. ¿Te ha calzado bien esta dinámica?

Me encanta, la disfruto mucho, porque me permite hacer otras cosas. Tengo teatro, viajes, tiempo para mi hija y mi familia. Me da tiempo para todo, lo cual valoro mucho.

¿Piensas explorar la conducción en otros géneros, como realities?

Por ahora no es algo que haya pensado, pero nunca se sabe. Me gusta mucho mi trabajo y me involucro mucho en cada proyecto.

¿Tienes algún referente en la conducción peruana?

Todos saben que Gisela Valcárcel siempre será la reina de la televisión, pero cada uno tiene su estilo. Yo soy muy yo, tengo mi propia forma de ser y de expresarme. En redes sociales, por ejemplo, no conduzco pero interactúo mucho con mis seguidores y trato de mantener siempre de la misma manera.

¿Cómo es tu relación actual con Ethel Pozo?

La comunicación está buena. Conversamos como adultas y madres, pusimos los puntos sobre la mesa y todo está bien. Me gusta que esté haciendo sus cosas, que esté regia, me encanta los look que luce en su programa, me encanta verla feliz.

¿Qué piensas de las críticas que ha recibido La Granja VIP por el bajo rating?

Es un programa que está empezando, hay programas que tienen años y años y su rating está superbajo. Entonces, yo creo que es un programa que está empezando, la gente recién lo está conociendo y creo que es de a poco.

¿Te refieres a Magaly Medina?

[ríe] No, me refiero en todos en sí, porque como dicen que el rating en la televisión ha bajado, pero no todos. Por ejemplo, las novelas de Michelle (Alexander) siguen teniendo un rating espectacular. Siempre han tenido buena audiencia y rating que las acompaña. Yo creo que el sol sale para todos al final del día, y eso es bacán.

Además de televisión, estás en teatro. ¿Cómo vives esa experiencia?

Sí, realmente no paro cuando debería parar, pero bueno, hay que aprovechar el momento. Estoy en la obra ‘Toc Toc’ en el Teatro Peruano Japonés. Ha sido una oportunidad que no podía dejar pasar. Trabajar con Juan Carlos Fisher y Los Productores es increíble, y me encanta poder combinar la televisión y el teatro.

Melissa Paredes será parte de la nueva temporada de Toc Toc.

Este año está siendo tu año...

Es un buen año, se vienen cosas lindas en temas de trabajo, personales, familiares. Yo estoy feliz y preparada, más madura para recibir todo lo bueno y lo bonito.

¿Nos sorprenderás con la noticia de un segundo bebé?

Ah, bueno [ríe], pronto, cuando pase se van a enterar, definitivamente. Yo les cuento todo, pero cuando pase, se los voy a comunicar. Es algo que anhelamos, y si Dios quiere, pues lo más pronto que sea, se dará.

Melissa Paredes entusiasmada de agrandar la familia.