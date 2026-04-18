Perú

JEE rechaza solicitudes de Wolfgang Grozo y Edward Málaga para anular las Elecciones Generales 2026

Ni el excandidato presidencial ni el congresista tienen competencia para solicitar una nulidad de comicios, concluye el Jurado Electoral Especial

Guardar
Excandidato y parlamentario no se vieron beneficiados en las urnas.
Excandidato y parlamentario no se vieron beneficiados en las urnas.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 rechazó las solicitudes del excandidato presidencial Wolfgang Grozo y el saliente congresista Edward Málaga para anular en su totalidad las elecciones del domingo 12 de abril.

Ambos, Grozo y Málaga, cuestionaban la decisión del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de extender el horario para la instalación de mesas de sufragio debido a la demora en la llegada del material electoral a determinados centros de votación de Lima Metropolitana.

En el caso del recurso del excandidato de Integridad Democrática, el JEE Lima Centro 1 precisa que los únicos facultados para requerir la nulidad de las elecciones, por la causal de instalación tardía de la mesa de sufragio, “son los personeros de mesa y los personeros nacionales o legales de las organizaciones políticas”.

Y Wolfgang Grozo no tiene esa condición en su partido. El exgeneral de la Fuerza Áerea es presidente y fundador de su partido, por lo que “adolece de legitimidad para plantear la nulidad parcial de la elección de Presidente y Vicepresidente de la Republica para el distrito electoral Único Nacional”.

“En consecuencia, de conformidad a las consideraciones expuestas, corresponde declarar improcedente la solicitud de nulidad parcial de la elección de presidente y vicepresidente de la Republica para el distrito electoral Único Nacional, formulada por el ciudadano Wolfgang Mario Grozo Costa”, se lee en la resolución.

JEE desestima pedido de Wolfgang Grozo
JEE desestima pedido de Wolfgang Grozo

Respecto al pedido del saliente congresista Edward Málaga, el JEE también lo desestima porque “carece de legitimidad para obrar activa para promover, en sede de justicia electoral, un pedido de nulidad de votación de mesas de sufragio o de nulidad de elecciones, por no ostentar la condición de personero legitimado conforme a la regulación especial aplicable”.

“Aunado a ello, el recurrente solicita declarar la nulidad de la votación en las mesas afectadas de la elección realizada el 12 de abril de 2026, sin precisar cuáles son dichas mesas, qué circunscripción concreta comprenden, ni cuáles serían los actos electorales específicos cuya nulidad se pretende. Tal deficiencia impide a este órgano electoral efectuar un examen jurídico individualizado de la pretensión, más aún cuando la competencia de los JEE respecto de nulidad parcial de mesas se ejerce dentro de su respectiva circunscripción territorial”, se lee.

El JEE Lima Centro 1 también le menciona al parlamentario que el Pleno del JNE dispuso ampliar el horario de instalación hasta las 2:00 de la tarde y que los JEE no declaren la nulidad de la mesa de sufragio por esa razón.

JEE desestima pedido de Edward Málaga
JEE desestima pedido de Edward Málaga

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 descartó la solicitud de Renovación Popular para invalidar todas las mesas de sufragio instaladas después del mediodía en las elecciones generales del domingo 12 de abril, adoptando esta decisión fundamentado en la falta de precisión en la petición y en la aplicación de una medida extraordinaria dictada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) derivada de la escasez de material electoral en diversas mesas de la capital.

La resolución del JEE indica además que la petición incumple los criterios objetivos y subjetivos contemplados por la normativa electoral. El pleno del JNE, ante la “falta de material electoral en varias mesas de Lima”, había autorizado de forma excepcional que la instalación de las mesas pudiera realizarse hasta las 14:00 y ordenó expresamente no invocar la causal de nulidad prevista en el artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones en estos casos.

Temas Relacionados

Wolfgang GrozoEdward MálagaElecciones Perú 2026Elecciones 2026peru-politicaJNE

Más Noticias

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por tercer lugar ida de Liga Peruana de Vóley 2026

Las ‘pumas’ se miden ante las ‘guerreras de Comas’ en el primer duelo por el podio del torneo. Sigue aquí todas las incidencias desde el Polideportivo Lucha Fuentes

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por tercer lugar ida de Liga Peruana de Vóley 2026

A qué hora juega River vs Boca en Perú: superclásico argentino en el Monumental por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

Los ‘millonarios’ y ‘xeneizes’ volverán a protagonizar uno de los cotejos más esperados de la liga argentina. Conoce los horarios del partidazo

A qué hora juega River vs Boca en Perú: superclásico argentino en el Monumental por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

Fixture que le resta a Los Chankas en el Torneo Apertura 2026: partidos en busca del título de la Liga 1

Los ‘guerreros’ vienen sorprendiendo en el campeonato. Recuperaron el liderato tras derrotar a Atlético Grau en Andahuaylas. Conoce su camino rumbo al primer trofeo de la temporada

Fixture que le resta a Los Chankas en el Torneo Apertura 2026: partidos en busca del título de la Liga 1

Corte de agua para este 20 de abril: conoce cuáles son los distritos afectados

Sedapal recomendó a los usuarios tomar precauciones y consultar sus canales oficiales para acceder a información actualizada sobre los sectores involucrados

Corte de agua para este 20 de abril: conoce cuáles son los distritos afectados

Negociación colectiva: Estos son los aumentos y bonos que estarán en juego desde el 21 de abril

Este martes será la primera sesión negociadora entre los gremios de trabajadores y el Estado peruano. La lista completa reune 26 propuestas de carácter económico

Negociación colectiva: Estos son los aumentos y bonos que estarán en juego desde el 21 de abril
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados en regiones ONPE al 94.119 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Resultados en regiones ONPE al 94.119 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Resultados ONPE al 93.414 % EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza lentamente

José María Balcazar evalúa hablar con Donald Trump por suspensión de compra de aviones F-16 y dice que embajador estaría “mal informado”

CCL expresa preocupación por la postergación del contrato de compra de aviones caza F-16

Segunda vuelta de las elecciones 2026 podría ser anulada por los peruanos: ¿qué dice la ley del JNE?

ENTRETENIMIENTO

‘Vienes y te vas’ cruza fronteras: argentinos Miranda! y Soledad lanzan nueva versión del tema de William Luna

‘Vienes y te vas’ cruza fronteras: argentinos Miranda! y Soledad lanzan nueva versión del tema de William Luna

Laura Pausini ya está en Lima para brindar su concierto en el Arena 1: horarios, accesos, setlist y recomendaciones

Laura Spoya minimiza romance con Sebastián Galvez y explica por qué no lo oficializa: “No es la persona indicada”

Laura Spoya asume errores tras polémico choque en su camioneta: “Hago mea culpa, soy de carne y hueso”

Hoy concierto de Milo J en el Estadio Nacional: conoce al telonero de la noche

DEPORTES

A qué hora juega River vs Boca en Perú: superclásico argentino en el Monumental por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

A qué hora juega River vs Boca en Perú: superclásico argentino en el Monumental por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

Fixture que le resta a Los Chankas en el Torneo Apertura 2026: partidos en busca del título de la Liga 1

A qué hora juega Perú vs Ecuador HOY: partido en Quito por fecha 7 de Liga de Naciones Femenina Conmebol 2026

Programación de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Resultados de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del campeonato