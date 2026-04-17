Perú

Dólar con incertidumbre por pugna de Roberto Sánchez y López Aliaga en el conteo de votos

El tipo de cambio se disparó luego de que Sánchez rebasara a Rafael López Aliaga en el avance del conteo de votos de las Elecciones 2026. Sin embargo, mientras RLA se acerca el mercado se mantiene cauteloso

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Roberto Sánchez señala a Rafael López Aliaga y este lo señala a él
El dólar aún está en incertidumbre por los resultados oficiales de la ONPE sobre las elecciones en Perú. Roberto Sánchez o Rafael López Aliaga, solo uno de ellos pasaría a segunda vuelta. - Crédito Composición Infobae/J.J. Guillén/EFE/Roberto Sánchez/Facebook

El tipo de cambio se disparó. El pasado miércoles 15 de abril el dólar trepó a S/3,4435 en Perú, tras el rebase de los votos de Roberto Sánchez sobre Rafael López Aliaga en el conteo de resultados de las Elecciones 2026 de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El candidato de izquierda, Sánchez, como en su momento fue Pedro Castillo, representa para el mercado un factor inesperado, del cual no pueden prever cómo afectaría un gobierno suyo a la economía peruana, por lo que además de que subió el dólar, también cayó la Bolsa de Valores de Lima.

Pero frente a la posibilidad y crecimiento de Rafael López Aliaga en el conteo de votos (dado que la distancia entre este y Sánchez se acortó), el dólar abrió ayer 16 de abril con ligera baja, y terminó cerrando solo con una mínima alza. Sin embargo, ahora la distancia de votos entre los dos posibles candidatos a la segunda vuelta se ensancha nuevamente. Los mercados podrían reaccionar acorde.

Robeto Sánchez con sombrero
La posibilida de Roberto Sánchez en segunda vuelta presiona el dólar al alza, aunque aún ligeramente. - Crédito Andina/Vidal Tarqui

Dólar reacciona frente al conteo de votos

El dólar cerró la sesión del jueves 16 de abril con leves variaciones, luego de una jornada marcada por la volatilidad asociada al avance del conteo electoral.

“El tipo de cambio inició el día a la baja tras el avance de López Aliaga en el conteo de votos, pero la ajustada diferencia entre candidatos llevó a una apreciación del dólar a lo largo de la sesión”, confirma Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

Así, el conteo de votos continúa avanzando sin un plazo concreto para resultados oficiales. Si bien la diferencia entre López y Sánchez era menor a 9.000 votos a un nivel de escrutinio de 93.0%, y esto mantenía la incertidumbre en el mercado cambiario, ahora ese margen es mayor.

Tabla de resultados del conteo rápido presidencial de las elecciones 2026 de Transparencia e Ipsos, mostrando porcentajes por candidato y región
Transparencia e Ipsos presentaron los resultados del conteo rápido integral al 95.7% de la votación presidencial para las elecciones de 2026, detallando los porcentajes por candidato y regiones costa, sierra y selva. (Transparencia / Ipsos)

Al 93,324%, así van los votos según el conteo oficial de ONPE:

  • Roberto Sánchez, 1 millón 890 mil 115 votos
  • Rafael López Aliaga, 1 millón 876 mil 391 votos
  • Se ve una diferencia de 13 mil 724 votos.

“Se negociaron $390 millones en el mercado spot interbancario, 83% más del flujo visto ayer ($212 millones). La moneda estuvo en los siguientes niveles: inicio 3.44, cierre 3.4440, promedio 3.4440, mínimo 3.42 y máximo 3.4470. Hoy no hubo vencimientos de swaps cambiarios venta por parte del BCRP. La jornada mantuvo la tendencia alcista observada desde hace dos días conforme avanzan los resultados de la ONPE”, agregó, por su parte, Jimena Torres. gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB.

Captura del BCRP con el precio del dólar del 16 de abril en Perú
Así cerró el dólar hoy. - Crédito Captura del BCRP

¿Y el factor internacional?

Asimismo, en el frente internacional, el precio del petróleo volvió a subir, con el Brent avanzando +4.7% ante la intensificación del bloqueo de Estados Unidos a Irán, afectando el flujo energético global. En paralelo, las bolsas cerraron cerca de nuevos máximos, impulsadas por el buen desempeño de los resultados trimestrales de las empresas corporativas.

“El presidente Trump amenazó con destituir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, si no renuncia al expirar su mandato el 15 de mayo. El martes, Kevin Warsh presentará su candidatura ante el Comité Bancario del Senado, que supervisa la Reserva Federal y tiene una gran influencia sobre su confirmación. Esto deja al gobierno con solo 24 días para lograr la aprobación de Warsh”, aclaró Torres.

Asimismo, el Libro Beige de la Fed señala que la guerra con Irán ha elevado la incertidumbre entre las empresas de EEUU, llevando a muchas a frenar contrataciones y postergar decisiones de gasto ante el fuerte aumento de los costos energéticos. El encarecimiento del petróleo y la gasolina reforzó una postura de cautela mientras se evalúa el impacto del conflicto sobre la inflación y crecimiento.

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