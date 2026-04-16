Perú

Campaña de DNI electrónico gratis hasta agosto: conoce dónde y cuáles son los beneficiarios

El trámite se efectúa de manera presencial y la fotografía oficial se toma en la sede, lo que elimina la necesidad de llevar una imagen impresa

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El beneficio alcanza a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, con requisitos específicos para cada grupo - Créditos: Andina.

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho anunció el inicio de una campaña gratuita de trámite del DNI electrónico, que se llevará a cabo todos los jueves desde el 16 de abril hasta octubre en la Subgerencia de Programas Sociales, ubicada en la Av. El Bosque N° 331, Urb. Canto Grande. La iniciativa, dirigida a sectores vulnerables, busca facilitar el acceso a la documentación oficial a través de un proceso coordinado y seguro.

Cada jornada contará con cupos limitados para 100 personas, por lo que se recomienda a los interesados acudir temprano. La campaña está orientada a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, quienes podrán realizar el trámite de manera presencial en la sede municipal.

El procedimiento para obtener o renovar el DNI electrónico requiere cumplir requisitos específicos según el grupo etario o la condición del solicitante. Para evitar contratiempos el día del trámite, es fundamental llevar los documentos solicitados y seguir las indicaciones del personal, ya que la fotografía se tomará en el mismo lugar y la atención será por orden de llegada.

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho ofrece una campaña gratuita para el trámite del DNI electrónico destinada a sectores vulnerables – Créditos: Municipalidad SJL.
La Municipalidad de San Juan de Lurigancho ofrece una campaña gratuita para el trámite del DNI electrónico destinada a sectores vulnerables – Créditos: Municipalidad SJL.

Según la municipalidad, esta estrategia busca reducir la brecha de acceso al documento nacional de identidad y agilizar los servicios de identificación en el distrito.

Entre los beneficiarios de la campaña se encuentran:

  • Niñas y niños (0 a 11 años)
  • Adolescentes (12 a 16 años)
  • Adultos mayores (60 años a más)
  • Personas con discapacidad

Requisitos y procedimiento para acceder al DNI electrónico

La municipalidad informó que, en caso de renovación, los solicitantes deben presentar el DNI anterior. Los menores de edad deben asistir acompañados por su padre o madre, quienes son los únicos autorizados para realizar el trámite en representación del menor. Si el menor acude con una tía o abuela, es obligatorio presentar la partida de nacimiento de los padres para acreditar el vínculo.

Los solicitantes presentan la documentación requerida: DNI anterior para renovación, presencia de padres para menores y recibo de servicios para cambio de dirección - Créditos: Andina.
Los solicitantes presentan la documentación requerida: DNI anterior para renovación, presencia de padres para menores y recibo de servicios para cambio de dirección - Créditos: Andina.

Para quienes requieran realizar un cambio de dirección, es indispensable presentar un recibo de agua o luz que demuestre el nuevo domicilio. El personal de la Subgerencia de Programas Sociales orientará a los usuarios durante todo el proceso, garantizando que cada paso se cumpla de acuerdo a las normas establecidas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

El municipio reiteró que la fotografía necesaria para el DNI se tomará en el mismo lugar durante la atención, por lo que no es necesario llevarla impresa. Los asistentes deben seguir las instrucciones del personal para asegurar que el trámite se realice correctamente y sin demoras.

Características del DNI electrónico

  • Permite acreditar la identidad digital de la persona titular.
  • Incorpora un chip electrónico que almacena datos personales y biométricos.
  • Facilita la realización de trámites y gestiones virtuales de manera segura.
  • Ofrece mayor protección contra fraudes y suplantaciones de identidad.
  • Permite la firma digital con validez legal en documentos electrónicos.
  • Incluye la fotografía, huella dactilar y firma manuscrita digitalizada.
  • Es válido como documento nacional de identidad en todo el territorio peruano.
  • Tiene una vigencia de ocho años.
  • Se utiliza para acceder a servicios en línea del Estado y entidades privadas.
  • Cumple los estándares internacionales de seguridad y tecnología.

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