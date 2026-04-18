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¿Habrá corte de luz en tu distrito? Consulta zonas de Lima que se quedarán sin el servicio del 19 al 21 de abril

Vecinos de Lima deberán tomar precauciones ante las interrupciones temporales del servicio eléctrico

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Corte de luz en Lima y Callao hoy sábado 24 de setiembre. (Andina).
Corte de luz en Lima y Callao hoy sábado 24 de setiembre. (Andina).

Miles de vecinos de Lima Metropolitana deberán tomar precauciones ante los cortes de energía eléctrica programados para los próximos días. Plus Perú, antes Enel, anunció interrupciones temporales del servicio en distintos distritos de la capital debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.

Las suspensiones se realizarán en horarios diferenciados entre el domingo 19, lunes 20 y martes 21 de abril de 2026, por lo que se recomienda a los usuarios cargar equipos electrónicos, prever el uso de ascensores, conservar alimentos refrigerados y mantenerse atentos a los horarios establecidos en cada zona.

Corte de luz en Lima: 19 de abril

Independencia | 08:00 a.m. – 9:00 p.m.

  • Urb. Panamericana Norte / Av. El Pacífico
  • Av. Industrial cuadra 36
  • Av. Industrial cuadras 35 y 36
  • Jr. E. Ferreyros cuadra 1
  • Urb. Hab. Ind. Panamericana Norte Mz. D

Corte de luz en Lima: 20 de abril

Comas | 08:00 a.m. – 6:00 p.m.

  • Asoc. Prop. César Vallejo Mzs. A y B
  • Ex Fundo Chacra Cerro Mz. S/N
  • Lotización Chillón Mz. B
  • Tambo Río Mz. S/N

Breña | 08:30 a.m. – 10:30 a.m.

  • Urb. Chacra Colorada
  • Av. Tingo María cuadras 2, 3, 4, 5 y 12
  • Pasaje Privado cuadra 3
  • Jr. Pariacoto cuadras 7, 11 y 12
  • Jr. Aija cuadra 3
  • Jr. Mantaro cuadras 1 y 2
  • Jr. Jangas cuadras 5 y 6
  • Jr. Manoa cuadras 3, 4 y 5

Los Olivos | 08:30 a.m. – 6:30 p.m.

  • Urb. Las Casuarinas del Naranjal
  • Av. Naranjal Mz. A
  • Av. Los Pinos Mz. A
  • Av. Praderas de Naranjal Mzs. A, B, C, D, E, F y G
  • Calle 1 Mzs. E y H
  • Calle Las Violetas Mz. C
  • Calle Los Claveles Mz. D1
  • Calle Santa Cruz Mz. A
  • A.H. Mayorazgo Mzs. B y C Etapa 1
  • A.H. Casuarinas Ampliación Mzs. A, B, C, D, E, F y G

Carabayllo | 09:00 a.m. – 6:00 p.m.

  • Asoc. Agropecuaria Valle Sagrado Mzs. A, B, B1, C, D, E, E-Prima, F, G, I, I-Prima, J, K, M, N, O y P
  • Asoc. Trabajadores en Recuperación de Metales (ATREM) Mz. B
  • Asoc. Cruz del Norte Mzs. E, F y G

San Juan de Lurigancho | 09:00 a.m. – 6:00 p.m.

  • Urb. Azcarrunz
  • Calle San Francisco cuadras 7 y 8
  • Jr. Las Mercedes cuadra 10

Puente Piedra | 09:30 a.m. – 5:30 p.m.

  • Asoc. Peq. Avicultores El Dorado Mzs. E, E1 y H

San Miguel | 01:00 p.m. – 3:00 p.m.

  • Jr. Cristóbal de Lozada y Puga cuadra 1
  • Av. Parque de las Leyendas cuadras 1, 2, 3, 4 y 5
  • Calle Cap. Alfredo Novoa Cava cuadras 1 y 3
  • Calle Fidel Olivas Escudero cuadras 1 y 3
  • Calle Intisuyo cuadra 1
  • Calle M. L. Lituma Portocarrero cuadra 1
  • Calle Ramos de Cox cuadra 1
  • Calle Rokovich cuadra 1
  • Urbanización Maranga Mzs. 13, I e I3
  • Urbanización Pando Mzs. H13, I, W y W3

Corte de luz en Lima: 21 de abril

Corte de luz

San Miguel

08:00 a.m. – 6:00 p.m.

  • Urb. Miramar
  • Calle 2 de Mayo cuadras 1 y 2
  • Jr. 28 de Julio cuadras 1 y 2
  • Jr. Atahualpa Rodríguez cuadra 1
  • Av. Libertad cuadras 25 al 29
  • Av. La Paz cuadras 22 al 29
  • Av. Canamelares cuadra 1
  • Av. Chicama cuadra 1
  • Av. Costanera cuadras 25 y 29
  • Av. De los Insurgentes cuadra 1
  • Calle José Olaya cuadra 1
  • Calle San Martín de Porres cuadras 1 y 2
  • Calle 27 cuadras 1, 2 y C
  • Calle Chiquitoy cuadra 1
  • Calle Echenique cuadras 1 y 2
  • Calle Los Ángeles cuadra 1
  • Calle Patapo cuadras 1 y 2
  • Jr. Talambo Mz. D
  • Pasaje Chepén cuadra 1

09:00 a.m. – 11:00 a.m.

  • Calle Manco II cuadra 1 esquina Padre Urraca

01:00 p.m. – 3:00 p.m.

  • Av. Venezuela cuadras 53 y 54

Puente Piedra

09:00 a.m. – 6:00 p.m.

  • A.H. Santa Rosa Mzs. 95F, 97, 97-A, 97-B, 98, 98-A, 99, 100, 101, 101-A, 102, 113, A1, X, Y y Z
  • Av. Prolongación Huancayo Mzs. 97, 97B y 98
  • Calle Buen Pastor Mzs. E y F
  • Calle La Paz Mzs. B, G y 101
  • Calle Palpacachi Mzs. 98, 101 y Z
  • Pasaje Luis Beerger Mzs. T, U, V, W y 101
  • Pasaje Cerro de Pasco Mz. Y
  • Pasaje Cajamarca Mzs. 97 y 97A
  • Pasaje Los Jardines Mz. 97A
  • Pasaje Las Flores Mzs. J, L y N
  • Pasaje El Porvenir Mzs. L, S y 101
  • Pasaje Huancabamba Mz. 106
  • Agrup. Familiar Villa Norte Mzs. A hasta Z y variantes A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1
  • Asoc. de Vivienda Cerro de Pasco Mzs. J1 hasta V1

09:30 a.m. – 5:30 p.m.

  • Asoc. El Dorado de Zapallal Av. El Dorado cuadra 1
  • Asoc. Pequeños Avicultores El Dorado Mzs. A, B, C y Z

Carabayllo | 09:30 a.m. – 5:30 p.m.

  • C.P. Chocas Alto Mzs. A, B, C, D y E

Breña

10:00 a.m. – 3:00 p.m.

  • Av. Gral. Varela cuadra 16
  • Av. Restauración cuadra 4

01:00 p.m. – 3:00 p.m.

  • Av. Centenario cuadras 4 y 5
  • Av. Jorge Chávez cuadras 13, 14 y 15
  • Av. Restauración cuadras 4 y 5
  • Av. Varela cuadra 15
  • Av. Gral. Vidal cuadra 4

Lima Cercado | 10:00 a.m. – 1:00 p.m.

  • Urb. Conde de la Vega
  • Av. Luis Carranza cuadras 21 y 22

Los Olivos | 01:00 p.m. – 4:00 p.m.

  • Urb. Industrial Infantas
  • Av. Alfredo Mendiola cuadras 55, 56 y 57
  • Jr. El Sodio cuadras 3 y 56
  • Jr. Helio cuadras 3, 55, 56 y 57
  • Jr. Manganeso cuadra 3

Recomendaciones ante el corte de energía

Se aconseja desconectar electrodomésticos sensibles, mantener cargados celulares y baterías externas, así como revisar si en su zona hay negocios, oficinas o centros de estudio afectados. También se recomienda tomar previsiones si se trabaja desde casa o se depende de equipos eléctricos.

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