Confirman pago de gratificación en julio para los CAS del Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura sí pagará las gratificaciones de sus trabajadores CAS. - Crédito Difusión

La Ley que da gratificación y CTS para los trabajadores CAS ya está vigente y a pesar de la preocupación del Ejecutivo por afectar el tesoro público, ya diveras entidades del Estado están confirmando que se han adecuado a la norma para poder hacer el pago de estos derechos laborables para los empleados bajo el régimen del decreto legislativo 1057.

La primera fue el Ministerio de Energía y Minas, que comunicó a sus trabajadores que sí tenía presupuesto para hacer el pago este julio. Ahora, el Ministerio de Cultura se le une.

En un comunicado del Mincul a sus trabajadores afirma que han hecho las gestiones necesarias para hacer cumplir la Ley y destinar los recursos para los pagos; el primero de ellos, la gratificación de julio de este año.

El MEF confirma que el Gobierno no dará más presupuesto a entidades para financiar las gratificaciones de los CAS. - Crédito Andina

Mincul pagará gratificación a los CAS

Como se recuerda, el pagado 23 de marzo de 2026 se publicó la Ley N°32563, Ley que regula los derechos y obligaciones de los servidores sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057 (por Contrato administrativo de servicios, o CAS) que, entre otros, dispone el otorgamiento de Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

Así, se ha informado a los CAS del Mincul que “el Ministerio de Cultura ha realizado las acciones correspondientes para priorizar los recursos y cumplir con el pago de los beneficios señalados en la norma”.

Es decir, que no habrá problemas para que esta entidad realice estos pagos a sus trabajadores CAS con el presupuesto con el que cuenta. Como se recuerda, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya señaló que no dará recursos extra para estos montos.

“Reiteramos nuestro compromiso de velar por los derechos laborales de todos los servidores del Ministerio de Cultura, así como de mantener una comunicación oportuna y transparente”, finalizó la Oficina General de Recursos Humanos del Mincul.

Gratificaciones de los CAS podrían peligrar si las entidades no tienen el presupuesto. - Crédito Andina

MEF no dará presupuesto extra

Como se recuerda, lLa Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Si Sunafil) solicitó al MEF que se “realicen las acciones necesarias para la asignación, habilitación o viabilización de los recursos presupuestales” que permitan a la Sunafil que cumpla con implementar la Ley N° 32563, que aprueba el pago de gratificación y CTS de los trabajadores CAS.

Sin embargo, ante esto, el Director general de Presupuesto público del MEF reveló que, según la misma Ley aprobada, si bien esta entidad puede autorizar con opinión favorable el financiamiento de la “implementación de los aguinaldos y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) establecidos”. El tema de los recursos va por otro lado.

“Efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático, con cargo a los recursos de su presupuesto institucional por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Recursos Determinados con excepción de las asignaciones presupuestarias correspondientes a la reserva de contingencia, al pago de remuneraciones, pensiones y servicio de deuda, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público” (el subrayado es nuestro)“, aclaró la oficina del MEF.