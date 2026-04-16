Perú

Gobierno elimina la obligación de aportes previsionales para trabajadores independientes a partir de 2028

Mientras el Congreso discute 4 nuevos proyectos para otro retiro de AFP, el MEF establece que solo los aportes que igualan o superan el sueldo mínimo cuentan como un mes completo para la jubilación

Guardar
dinero - soles
El Gobierno de Perú elimina la obligación de aportes previsionales para trabajadores independientes a partir de 2028, según el nuevo decreto.

El Ejecutivo oficializó la eliminación de la obligación de aportes a los sistemas de pensiones para trabajadores independientes desde el año 2028, tras la publicación del Decreto Supremo N° 061-2026-EF, que modifica el reglamento de la Ley N° 32123.

La nueva norma transforma en voluntario el aporte previsional para quienes no tienen relación laboral de dependencia, completando la adecuación legal iniciada con la Ley N° 32445, y dejando sin efecto todas las reglas que exigían contribuciones obligatorias a este segmento.

La medida ajusta el marco normativo luego de que el Congreso aprobara la autorización para el retiro extraordinario de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El retiro de fondos ya se llevó a cabo entre finales de 2025 e inicios de 2026, por lo que el nuevo reglamento se enfoca en ordenar los cambios pendientes vinculados al régimen de aportes y afiliaciones.

Cambios en el sistema de aportes y afiliación

El Decreto Supremo N° 061-2026-EF introduce modificaciones en artículos clave del reglamento previsional. La definición de trabajadores independientes y de ingreso asegurable se actualiza, eliminando cualquier obligación automática de aporte.

A partir de 2028, quienes trabajan fuera de una relación de dependencia podrán afiliarse y aportar solo si así lo deciden de manera voluntaria. En el caso de los trabajadores dependientes, la afiliación y el aporte obligatorio se mantienen sin alteraciones.

mecanico - mype - pyme - trabajo formal - vehiculos
A partir de 2028, los trabajadores independientes podrán decidir voluntariamente su afiliación y aportes al Sistema Nacional de Pensiones y al Sistema Privado de Pensiones.

Se derogan los artículos y disposiciones que regulaban la retención, declaración y pago de aportes para independientes, así como las sanciones asociadas al incumplimiento de esa obligación.

Según consta en el documento oficial publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las únicas obligaciones que persisten son para empleadores y trabajadores con vínculo de dependencia.

Ajustes en la unidad de aporte y condiciones para pensión mínima

El nuevo reglamento también ajusta la mecánica de la “unidad de aporte” (UdA) para todos los afiliados, tanto en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) como en el Sistema Privado de Pensiones (SPP).

Se aclara que el aporte mínimo no puede ser inferior a una Remuneración Mínima Vital (RMV), y que los independientes solo podrán sumar UdAs si realizan aportes voluntarios, sin vínculo obligatorio.

Supongamos que un trabajador independiente decide aportar voluntariamente al sistema y la RMV es S/1.130 (2026):

  • Caso 1: El independiente aporta sobre S/1.130
    • Si el sistema pide, por ejemplo, el 10% (SPP), el aporte sería S/ 113.
    • Ese mes cuenta como 1 UdA (un mes completo de aporte).
  • Caso 2: El independiente aporta sobre S/800
    • El 10% de S/ 800 es S/ 80.
    • Ese mes se considera como una fracción de UdA (no un mes completo), y necesitará complementar con otros aportes para completar una UdA.
Reformas tributarias del MEF buscan cerrar vacíos normativos y fortalecer la lucha contra la evasión. (Foto: Agencia Andina)
El Decreto Supremo N° 061-2026-EF redefine el vínculo de los independientes con los sistemas de pensiones y deja sin efecto sanciones previas. (Foto: Agencia Andina)

Para acceder a la pensión mínima o proporcional especial en el SPP, los independientes deberán acreditar que han dejado de percibir ingresos asegurables.

La norma deroga artículos considerados obsoletos tras la reforma legal, como los que disponían la retención por parte de terceros, el procedimiento de declaración y pago para independientes y las reglas específicas de gradualidad o progresividad del aporte.

¿Se viene un noveno retiro de la AFP?

Actualmente, el Congreso debate cuatro proyectos para permitir un nuevo retiro de hasta S/22.000 de los fondos de las AFP, pese a que muchos afiliados ya han vaciado sus cuentas tras el desembolso extraordinario autorizado en enero.

Esta iniciativa surge en un contexto preelectoral y responde a la presión social por acceder a liquidez, aunque el tema aún no logra consenso ni prioridad en la agenda parlamentaria.

Temas Relacionados

AFPretiro AFPMEFCongreso del Perúfondos previsionalesperu-economia

Más Noticias

Otorgan ascenso excepcional a 26 suboficiales de la PNP tras operaciones contra bandas criminales

La ceremonia de reconocimiento se realizó en Lima con la participación de altos funcionarios del Ejecutivo y mandos policiales

Otorgan ascenso excepcional a 26 suboficiales de la PNP tras operaciones contra bandas criminales

Voraz incendio en Villa El Salvador consume mercado Unión Progreso y moviliza más de 10 unidades de bomberos

El siniestro comenzó alrededor de las 4:00 a. m. y generó fuertes explosiones que alertaron a vecinos de la zona. Equipos de emergencia trabajan para evitar que el fuego se expanda

Voraz incendio en Villa El Salvador consume mercado Unión Progreso y moviliza más de 10 unidades de bomberos

Diego Rebagliati apuntó contra Javier Rabanal tras derrota de Universitario en Copa Libertadores: “Le queda grande el buzo de la ‘U’”

Tras caer en casa ante Coquimbo Unido, la ‘U’ enfrenta cuestionamientos sobre su rendimiento y liderazgo. El comentarista deportivo advirtió sobre un posible declive en la temporada

Diego Rebagliati apuntó contra Javier Rabanal tras derrota de Universitario en Copa Libertadores: “Le queda grande el buzo de la ‘U’”

Caja Centro quiebra: SBS la liquida y publicará lista de ahorristas cubiertos por el seguro

Una nueva caja de ahorro y crédito es disuelta y será cerrada para siempre, pero los clientes que tenían depósitos no perderán su dinero

Caja Centro quiebra: SBS la liquida y publicará lista de ahorristas cubiertos por el seguro

Ataque armado a bus ‘El Moradito’ en Barrios Altos cobra la vida de un chofer de 70 años

Óscar Mucha Valle, de 70 años, fue una de las víctimas de un brutal atentado. El hecho, que también dejó pasajeros heridos, se suma a la ola de ataques contra el transporte público en el país

Ataque armado a bus ‘El Moradito’ en Barrios Altos cobra la vida de un chofer de 70 años
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Cuándo será la segunda vuelta de las Elecciones 2026?

¿Cuándo será la segunda vuelta de las Elecciones 2026?

Resultados ONPE al 92.909 % EN VIVO: así va el conteo oficial de votos en las Elecciones de Perú 2026

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: Lidera el voto en el norte y la selva, pero cae en el sur según conteo oficial

Resultados nacional ONPE al 93,051 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones en todas las regiones del Perú

Resultados parciales de elecciones en Perú: cerrada disputa entre Roberto Sánchez y López Aliaga para enfrentar a Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina tras comunicado de Reimond Manco: “Más palabreador, florero como él solo”

Magaly Medina tras comunicado de Reimond Manco: “Más palabreador, florero como él solo”

Reimond Manco reaparece y le dice a Magaly Medina: “No te voy a culpar, estoy acá para pedir perdón a mi esposa”

Reimond Manco confirma infidelidad y admite que manipuló a su esposa: “No quiero dañar más, mi matrimonio se acabó”

Reimond Manco: Surgen más mujeres contra exfutbolista y muestran conversaciones comprometedoras

¿Quién es Dante Gebel? El pastor que vinculan con Milett Figueroa tras rumores desde Argentina

DEPORTES

Diego Rebagliati apuntó contra Javier Rabanal tras derrota de Universitario en Copa Libertadores: “Le queda grande el buzo de la ‘U’”

Diego Rebagliati apuntó contra Javier Rabanal tras derrota de Universitario en Copa Libertadores: “Le queda grande el buzo de la ‘U’”

A qué hora juega Cienciano vs Puerto Cabello HOY: partido en Cusco por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras HOY: partido en Sao Paulo por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Antonio Rizola lamentó que Katherine Regalado rechace el llamado a la selección peruana por maternidad: “La opuesta que más me encanta”

Julio César Uribe apela a la reciente recuperación de Sporting Cristal para sacar adelante duelo contra Palmeiras por Copa Libertadores 2026