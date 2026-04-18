Tras críticas de Donald Trump, obispos del Perú llaman a defender al Papa León XIV con oración

El Pope Leo XIV aparece en su vestimenta papal tradicional junto a un recuadro de Donald Trump vistiendo traje y corbata rosa. (AP)

Los obispos del Perú convocaron a una jornada nacional de oración este domingo 19 de abril en respaldo al Papa León XIV, luego de la controversia generada por las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el Pontífice por su postura a favor de la paz frente al conflicto con Irán.

La convocatoria fue realizada por la Conferencia Episcopal Peruana mediante una carta firmada por su presidente, Mons. Carlos García Camader, quien pidió a todas las diócesis del país unirse en una jornada de oración “intensa y confiada” por la máxima autoridad de la Iglesia Católica que tiene como segunda nacionalidad la peruana.

Según el pronunciamiento, las plegarias se realizarán durante las celebraciones de la Eucaristía, la Liturgia de las Horas y en diversos espacios pastorales, con el objetivo de expresar cercanía espiritual y comunión con el líder de la Iglesia católica.

El llamado surge en un contexto internacional tenso, luego de que Trump cuestionara al Papa León XIV por sus mensajes orientados a promover una paz “desarmada y desarmante”. Posteriormente, el mandatario afirmó que no tiene nada contra el ‘Sucesor de Pedro’, aunque descartó ofrecer disculpas, lo que desató críticas en distintos sectores.

Desde el episcopado peruano señalaron que esta jornada busca que las comunidades católicas sean “signo visible de comunión” con el Pontífice, especialmente ante las circunstancias actuales que rodean su ministerio.

Un vínculo especial con el Perú

Celebración de la Santa Misa de Navidad. Ofició Mons. Robert Prevost Martínez - Obispo de la Diócesis de Chiclayo.

Robert Prevost, hoy el Papa León XIV mantiene una relación cercana con el Perú debido a la importante labor pastoral que desarrolló en el país antes de llegar al Vaticano. Durante varios años fue Obispo de Chiclayo, en el norte peruano, donde impulsó diversas acciones pastorales, sociales y de acompañamiento a las comunidades más vulnerables. Su paso por esa diócesis dejó una huella especial entre los fieles, quienes recuerdan su cercanía con la población y su compromiso con los problemas sociales de la región.

Además, también se desempeñó como Administrador Apostólico del Callao, una de las jurisdicciones eclesiásticas más importantes del país. Incluso ya como Pontífice, mantuvo contacto con la Iglesia peruana y en enero de este año recibió a los obispos del Perú durante la visita ad limina en Roma, donde compartió un almuerzo con ellos. Por ello, para muchos católicos peruanos, León XIV no es un Papa lejano, sino una figura profundamente vinculada a la realidad nacional.

La oración difundida por los obispos

Como parte de la convocatoria, los prelados compartieron una oración especial en la que piden fortaleza, serenidad y protección para el Papa ante este momento de tensión internacional:

Padre Misericordioso,Señor de la Historia y fuente de todo bien,te elevamos nuestra oración por tu siervo,el Papa León XIV, a quien has confiado la misiónde confirmar en la fe a tu Iglesia yanunciar al mundo la alegría del Evangelio.

Ilumínalo con la fuerza de tu Espíritu Santo,para que, en medio de las dificultades,permanezca firme en la fidelidad a tu Palabra,proclamando con valentía la verdad que libera y el amor que salva.

Fortalécelo en este momento de prueba,cuando palabras injustas buscan herir su misión y su persona.

Concédele la serenidad de los justos,la firmeza de los profetasy la mansedumbre del Buen Pastor,que responde al odio con amor y a la agresión con perdón.

Hazle sentir que no está solo:que el Perú y todos los hombres y mujeresde buena voluntad en el mundo,lo acompañan con su oración, lo sostienen con su cercaníay se solidarizan con su servicio a la Iglesia y a la humanidad.

Que su voz clamando por la paz: “desarmada y desarmante”siga resonando en todos los espacios del mundo:como un llamado al respeto de la dignidad y la vida de toda persona,como un clamor incansable por la justicia, la concordia,la reconciliación y la fraternidad entre los pueblos;como un no a la guerra que solo hiere, destruye y enluta.

Que María Santísima, la Madre de la Iglesia,quien permaneció firme junto a la cruz de su Hijo,lo cubra y lo abrace con su ternura maternaly lo proteja de todo mal.

Amén.