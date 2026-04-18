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Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ reciben a los ‘dorados’ con la energía renovada, obtenida por su reciente victoria frente ADT, en Tarma, gracias a uno de sus mejores partidos realizados en la temporada

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06:13 hsHoy

¡Noche de partido! Alianza Lima se mide ante Cusco FC en uno de los partidos de mayor atracción de la jornada 11 del Apertura 2026. Las acciones iniciarán a las 20:00 horas en Matute.

06:13 hsHoy

Así llega Alianza Lima al partido válido por la fecha 11 del Apertura 2026

Alianza Lima ha experimentado una renovación en su dinámica de juego tras superar a ADT, en Tarma. El equipo mostró una puesta en escena caracterizada por el pragmatismo y el orden en cada una de sus líneas, elementos que resultaron determinantes para lograr el resultado.

El encuentro quedó definido por la intervención de Eryc Castillo, quien se erigió como el protagonista al marcar el único gol del partido. Este tanto tuvo un valor especial para los ‘íntimos’, ya que significó su primer triunfo en esa ciudad después de cuatro décadas de sequía.

La victoria permite que Alianza Lima se reincorpore a la disputa por el liderato del Apertura 2026, torneo que cuenta también con la presencia destacada de Los Chankas como uno de los principales contendientes.

06:13 hsHoy

Así llega Cusco FC al partido válido por la fecha 11 del Apertura 2026

Cusco FC inició un proceso de reestructuración tras la salida de Miguel Rondelli como director técnico. El club apostó por la llegada de Alejandro Orfila con el objetivo de enmendar el rumbo y establecer un estilo de juego más práctico.

El debut de Cusco FC en la Liga 1 bajo la dirección de Orfila se saldó con una victoria contundente sobre FBC Melgar en condición de visitante. Este resultado generó una sensación de recuperación inmediata, tanto en el plantel como en su entorno, instalando expectativas positivas alrededor del nuevo ciclo.

En contraste, el inicio en la Copa Libertadores resultó adverso para Cusco FC, que acumuló dos derrotas consecutivas frente a Flamengo y Estudiantes. Las actuaciones arbitrales en ambos compromisos incidieron en el resultado final, aunque el equipo demostró capacidad de resistencia y se mantuvo competitivo, evitando rendirse pese a las dificultades.

06:13 hsHoy

Alianza Lima vs Cusco FC: alineaciones probables del partido válido por fecha 11 del Apertura 2026

- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Jesús Castillo; Eryc Castillo, Jairo Vélez, Kevin Quevedo; Paolo Guerrero.

- Cusco FC: Pedro Díaz; Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, José Bolívar; Lucas Colitto, Diego Soto, Oswaldo Valenzuela, Joel Herrera; Gabriel Carabajal, Facundo Callejo.

06:13 hsHoy

Alianza Lima vs Cusco FC: canales de TV del partido válido por fecha 11 del Apertura 2026

La transmisión del cotejo correrá por cuenta de L1MAX. El canal puede sintonizarse a través de operadoras como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, además de disponer la opción de seguir el encuentro por la aplicación Liga 1 Play.

06:13 hsHoy

Alianza Lima vs Cusco FC: horarios del partido válido por fecha 11 del Apertura 2026

El duelo se llevará a cabo este sábado 18 de abril desde las 20:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 19:00 horas de México; a las 20:00 horas de Estados Unidos, Colombia y Ecuador; a las 21:00 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 22:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay.

06:13 hsHoy

Alianza Lima vs Cusco FC: historial de enfrentamientos en Liga 1

• Cusco FC 2-0 Alianza Lima | Torneo Clausura 2025

• Alianza Lima 3-0 Cusco FC | Torneo Apertura 2025

• Alianza Lima 1-2 Cusco FC | Torneo Clausura 2024

• Cusco FC 3-0 Alianza Lima | Torneo Apertura 2024

• Cusco FC 1-1 Alianza Lima | Torneo Clausura 2023

• Alianza Lima 2-0 Cusco FC | Torneo Apertura 2023

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