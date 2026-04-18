Perú

PNP y Fiscalía detienen a seis funcionarios por coimas en la Dirección Regional de Transportes de Ayacucho

Seis funcionarios y dos extranjeros están implicados en cobros de dinero para entregar licencias de conducir ilegales desde una entidad pública

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Un megaoperativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía desarticuló a "Los Chuecos del Transporte", una presunta red criminal dedicada a la emisión fraudulenta de licencias de conducir en la Dirección Regional de Transportes de Ayacucho. Se detuvo a ocho personas, incluyendo funcionarios públicos.

Un megaoperativo ejecutado en la madrugada del 17 de abril permitió la detención preliminar de ocho personas investigadas por integrar una presunta organización criminal dedicada a la emisión fraudulenta de licencias de conducir en Ayacucho. La intervención estuvo a cargo de agentes de la División Contra la Corrupción de la Policía Nacional (PNP) y representantes del Ministerio Público.

Las diligencias se realizaron de manera simultánea en varios inmuebles y oficinas vinculadas a los investigados, entre ellas instalaciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Ayacucho. Durante el operativo, personal policial exhortó a los ocupantes de una vivienda a permitir el ingreso voluntario.

Según las investigaciones, seis de los detenidos serían trabajadores de la Dirección Regional de Transportes, quienes habrían participado en la entrega irregular de brevetes en complicidad con tramitadores externos. Otras dos personas extranjeras también fueron intervenidas por su presunta implicancia en la red.

Investigación inició en 2023

El coronel PNP José Antonio Santillán Pérez informó que las pesquisas contra esta organización se remontan al año 2023. Asimismo, detalló que la intervención se ejecutó por mandato judicial.

“Estamos ejecutando una resolución judicial número uno del despacho del juzgado y hemos logrado la detención de ocho personas”, señaló durante el operativo.

Cómo operaba ‘Los Chuecos del Transporte’

Una agente de la PNP con gafas y chaqueta negra usa una laptop en un escritorio, con documentos, un estuche de colores y personas borrosas de fondo
Una agente de la Policía Nacional del Perú en Ayacucho revisa datos en una laptop, acompañada por otras personas, durante una investigación o diligencia policial en la región. (PNP)

De acuerdo con la hipótesis fiscal, la organización denominada 'Los Chuecos del Transporte’ operaba desde el interior de la entidad pública encargada de emitir licencias de conducir en la región.

El esquema consistía en cobrar sobornos a postulantes para facilitar la aprobación de exámenes teóricos y prácticos, evitando así los controles regulares exigidos por ley.

Según información policial, los montos cobrados fluctuaban entre S/200 y S/1,500, dependiendo del tipo de licencia solicitada y del trámite requerido.

“Realizaban todo normal aparentemente, pero a raíz de coimas que pagaban a personas que captaban y les cobraban entre doscientos a mil quinientos soles”, indicó uno de los agentes participantes.

Allanaron oficinas de Transportes

Como parte de las diligencias, los agentes también intervinieron el área de licencias de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, donde se habrían realizado maniobras ilícitas para beneficiar a determinados usuarios.

Las autoridades buscan recopilar documentación, equipos y otros elementos que permitan esclarecer el funcionamiento de la red y determinar el grado de responsabilidad de cada investigado.

La Policía Nacional informó que las investigaciones continúan y no se descarta la participación de más funcionarios, exservidores públicos o terceros vinculados a esta presunta organización criminal.

El caso ha generado preocupación en Ayacucho debido a que la entrega irregular de licencias de conducir pone en riesgo la seguridad vial y compromete la legalidad de una institución pública clave en la región.

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