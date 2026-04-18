Laura Spoya minimiza romance con Sebastián Galvez y explica por qué no lo oficializa: “No es la persona indicada”

Laura Spoya fue categórica al negar una relación formal con Sebastián Gálvez y explicó que solo oficializará cuando llegue la persona indicada.

La polémica en torno a Laura Spoya y su supuesto romance con Sebastián Gálvez sigue dando que hablar. Tras la filtración de una comprometedora foto en Jamaica y los constantes rumores en redes sociales, la influencer y conductora decidió aclarar su situación sentimental y explicar por qué no tiene intención de oficializar ninguna relación en este momento.

En recientes declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’, Laura fue directa: “El día que yo oficialice a alguien va a ser una pareja con la cual vaya o vaya a querer estar durante muchísimo tiempo. Soy una persona separada, creo que tengo la libertad y el derecho de poder rehacer mi vida en algún momento, espero poderla rehacer en algún momento, pero cuando llegue la persona indicada, creo yo, ¿no? Mientras no llegue la persona indicada, creo que no podría estar hablando de tener una relación como tal”.

“No estoy en una relación”: la postura de Laura Spoya ante los rumores

Consultada sobre la razón para no mostrar a Sebastián Gálvez en su reciente viaje, Spoya fue clara: “Porque no, porque también es mi derecho de mantener ocultas ciertas cosas que no quiero mostrar”, dijo en un inicio.

“No estoy en una relación. El día que yo esté realmente en una relación y que quiera oficializar una relación va a ser porque es una persona que considero que va a acompañarme a lo largo del tiempo. A mí no me gusta tener relaciones esporádicas”, expresó.

La streamer enfatizó que, en esta etapa de su vida, está más enfocada en recuperar su imagen y reactivar sus vínculos comerciales tras la controversia que dañó su reputación:

“Estoy más enfocada en recuperar mi imagen, recuperar mis marcas, que han sido una tras otra. Y tampoco voy a echar la culpa a la gente. Yo también he cometido errores que al final tengo que asumir. Que la cagué en varios momentos y está en mi cancha poderlos solucionar”.

Laura Spoya minimiza romance con Sebastián Galvez y explica por qué no lo oficializa. IG

Laura Spoya revela que habría terminado con Sebastián

Durante la grabación de su programa digital 'La Manada’ y en la salida de su pódcast, Spoya bromeó sobre la presión mediática para oficializar su supuesto romance.

“Abúrranse, por favor. No me da la gana. Abúrranse ya”, respondió ante la insistencia del público y la prensa. “No empezó y ya se terminó”, ironizó, sugiriendo que el vínculo con Gálvez nunca fue formal o que, si existió, ya está cerrado.

La exMiss Perú reafirmó que solo hará pública una relación cuando se trate de algo serio y duradero: “Voy a oficializar, mira, a mi amigo Mario, a mi amigo Gerardo... Voy a oficializar mi programa”, bromeó, señalando que su vida privada no será expuesta por presión externa.

En pleno programa, Laura Spoya fue consultada sobre si haría oficial su relación con el joven con quien fue vista, a lo que respondió con un rotundo "¡No!". Video: YouTube Show.pe

El impacto en el esposo de Laura, Brian Rullan

La controversia no solo ha afectado la imagen de Spoya, sino también su entorno familiar. Brian Rullan, aún esposo de la conductora, expresó su preocupación por el impacto mediático en sus hijos y pidió respeto a la privacidad:

“Déjenla en paz, déjenla vivir su vida. Para mí son temas enfadosos. No me involucren en todo esto. Todo este tema me da pena y lástima, me preocupa todo lo que van a ver mis hijos en internet. Es decisión de ella si no quiere oficializarlo (a Sebastián)”.

Rullan también aclaró que el vínculo entre Spoya y Gálvez no es una novedad para él y que, aunque siguen casados, están separados: “Estamos separados, casados pero separados. Pero es su tema, ¿qué quieres que te diga?”.

Brian Rullan expresó su molestia y preocupación tras la difusión de una foto de Laura Spoya con Sebastián Gálvez en Jamaica. TikTok: Q'Bochinche.

Magaly Medina critica a Laura Spoya

La actitud de Laura Spoya fue duramente criticada por figuras como Magaly Medina, quien la acusó de evasiva y poco transparente ante la filtración de la foto. Medina cuestionó la negativa de Spoya a asumir la situación y advirtió sobre el desgaste de su imagen pública:

“La Laura de ese tiempo, que era espontánea, que le caía bien a la gente, que agradó al público, no existe nada, porque de esa Laura no sabemos si es una Laura mentirosa, si es una que oculta cosas, si es una que no nos dice la verdad (...) Espero que tú te aburras ya de cometer error tras error, que realmente no dice nada bien de tu imagen”.

Pese a las críticas y la presión mediática, Spoya insiste en que solo ella decide cuándo y cómo compartir aspectos de su vida privada y que, de momento, su prioridad es reconstruir su carrera y recuperar el respaldo de su audiencia.

Magaly Medina pone en duda dosaje de Laura Spoya y advierte: “Pudo terminar como el caso Villar”. Captura de TV / Magaly TV: La Firme.