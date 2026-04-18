PNP captura a alias ‘Checho’, boliviano atrincherado con fusil de guerra y granada en La Victoria, Lima

Agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional capturaron a un peligroso delincuente de nacionalidad boliviana en el distrito de La Victoria. Durante la intervención se incautó un arsenal militar que incluía un fusil, una granada y más de mil envoltorios de droga. | Video: TV Perú

Agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional (PNP) ejecutaron un violento operativo en el distrito limeño de La Victoria para capturar a un presunto delincuente de alta peligrosidad que se encontraba atrincherado en una vivienda utilizada como búnker criminal. El intervenido fue identificado como Jesús Suárez, alias 'Checho’, ciudadano boliviano con amplio historial delictivo.

La intervención se realizó en la urbanización La Pólvora, zona considerada de alto riesgo por la presencia de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y delitos violentos. Debido a la resistencia del sospechoso, los agentes tuvieron que derribar puertas a combazos para ingresar al inmueble.

Intentó escapar por los techos

Al notar el cerco policial, alias ‘Checho’ intentó fugar trepando por los techos de viviendas contiguas. Sin embargo, los agentes ya habían bloqueado las posibles rutas de escape, logrando reducirlo tras una breve persecución.

Una vez detenido, los efectivos ingresaron a la habitación donde se escondía y encontraron armamento de alto poder, además de droga lista para su distribución.

Hallan fusil, granada y más de mil envoltorios de droga

Un ciudadano boliviano, presuntamente parte de una organización criminal, fue detenido en Perú durante una operación policial donde se incautaron armas de fuego, municiones y dinero en efectivo sobre una mesa de vidrio. (PNP)

Entre lo incautado destaca un fusil ligero marca Colt, arma de uso militar con sistema automático y capacidad para disparos de largo alcance. Junto a ello, se halló:

Una cacerina con capacidad para 30 cartuchos

Una granada de guerra defensiva

1,050 envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC)

Diversos elementos vinculados a presunta actividad criminal

Para la Policía, el hallazgo revela que no se trataba de un microcomercializador común, sino de un sujeto presuntamente conectado con redes criminales más peligrosas.

Amplio prontuario y requisitoria pendiente

El coronel PNP Carlos Alcántara Obregón, jefe del Escuadrón Verde, informó que el detenido cuenta con antecedentes tanto en Perú como en Bolivia.

Según precisó, alias ‘Checho’ cumplió condena por robo en su país natal y registra múltiples intervenciones por tráfico ilícito de drogas en los años 2021, 2023, 2024, 2025 y 2026.

Además, mantenía una requisitoria vigente desde 2023.

“Este sujeto estaría incurriendo en diferentes delitos, como delito contra la seguridad pública, tenencia ilegal de arma de fuego y delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas”, señaló el oficial a la prensa peruana.

La Policía informó que ya se realizan pericias balísticas para determinar si el fusil incautado fue utilizado en recientes robos y ataques armados registrados en Lima Metropolitana.

Asimismo, por el tipo de armamento encontrado, las autoridades presumen que alias “Checho” integraría la banda criminal Los Fierreros de La Pólvora, vinculada a la organización delictiva 'Los Mexicanos’.

Fuentes policiales remarcaron que retirar de circulación un fusil militar y una granada representa una acción clave para prevenir hechos de sangre en la capital. El detenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde continuará bajo investigación del Ministerio Público.

Números para denuncias

a línea principal para denunciar extorsiones en Perú es la 111, un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas, gestionado por la Policía Nacional del Perú (PNP) para recibir imágenes, audios y videos de las víctimas. Otros canales incluyen el 105 (emergencias generales) y la línea 1818.

Infobae +3

Números de emergencia contra extorsión en Perú (según Infobae y Mininter):

Línea 111: Central oficial para denunciar extorsiones, creada para recibir denuncias anónimas y rápidas contra grupos criminales.

105: Central de Emergencia de la Policía Nacional.

Línea 1818: Línea de emergencia del Ministerio del Interior para reportar extorsiones.

942841978: Celular directo de contacto para denuncias de este tipo. Infobae +3

Recomendaciones de seguridad:

Confidencialidad: Al llamar al 111, no es obligatorio identificarse.

Evidencia: Se anima a los ciudadanos a enviar fotos, audios o videos que ayuden a la investigación.

Información clave: Proporcionar la hora de los hechos, cantidad de extorsionadores y vehículos involucrados