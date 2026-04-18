Podrás identificar llamadas spam con el prefijo 500: MTC alista decreto supremo

Tras nueve meses de demora para implementar el reglamento para el código 500 para identificar las llamadas spam, ahora el Gobierno presenta su proyecto de decreto supremo. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos . - Crédito Infobae Perú/Edwin Montesinos

Finalmente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó el proyecto de Decreto Supremo que busca permitir que los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones puedan identificar con claridad las llamadas y mensajes de texto con fines comerciales y/o publicitarios (comunicaciones spam).

Esta propuesta normativa plantea establecer el uso de una numeración específica, serie 500, para este tipo de comunicaciones. Es decir, cuando una persona reciba una llamada o SMS desde un número telefónico que empiece con 500, sabrá reconocer que se trata de publicidad y podrá decidir si responde o no.

Como se sabe, las llamadas publicitarias son una de las molestias más comunes de los usuarios, quienes reciben más de diez de estas llamadas al día —de bancos, empresas de telefonía móvil, inclusive de restaurantes, agencias de viaje y clínicas—. Ahora las llamadas desde número identificados como cualquier otro celular no irá más, pero primero el MTC recibirá comentarios a su proyecto y luego, en base a eso avanzaría con su implementación.

Así se podrán identificar si te llama un número para venderte un producto o servicio. - Crédito Difusión

¿Adiós a las llamadas spam?

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, indicó que las llamadas no solicitadas siguen siendo una de las principales quejas de los usuarios. “La mayoría de personas recibe comunicaciones de números desconocidos, muchas veces sin haber dado su consentimiento”, acotó.

Asimismo, el titular del MTC explicó que con la propuesta de asignar la numeración 500, las comunicaciones comerciales deberán realizarse únicamente a través de esa serie lo que permitirá identificar rápidamente las llamadas y SMS publicitarios, reducir el riesgo de engaños, facilitar los reclamos por este tipo de comunicaciones.

Esta iniciativa forma parte de las acciones para enfrentar el uso intensivo de llamadas y SMS con fines comerciales sin autorización, teniendo en cuenta que actualmente, algunas empresas utilizan múltiples líneas o mecanismos que dificultan rastrear el origen de las llamadas. “Con esta propuesta se busca corregir esa práctica, estableciendo una numeración telefónica específica para las comunicaciones comerciales y/o publicitarias mejorando su identificación y trazabilidad”, señala el MTC.

Así, el proyecto de Decreto Supremo fue prepublicado a fin de recibir los comentarios del público en general, por el plazo de 15 días calendario. Los aportes pueden ser enviados a través del siguiente correo electrónico info.dgprc@mtc.gob.pe.

El código 500 también permitirá identificar los mensajes de texto spam. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

También publican proyecto contra extorsión telefónica

De igual manera, el MTC publicó el Proyecto de Reglamento del D.L. N.º 1723, que plantea las medidas técnicas y regulatorias para asegurar el uso adecuado del recurso de numeración, fortalecer la trazabilidad de las comunicaciones y reducir el anonimato en llamadas y mensajes de texto.

Esto, con el objetivo de prevenir y mitigar el uso indebido del recurso de numeración y las comunicaciones ilícitas, abordando las vulnerabilidades que permiten operar bajo anonimato y dificultan la identificación del origen de las comunicaciones.

“En los últimos años, las comunicaciones fraudulentas, utilizadas para estafas, suplantación de identidad y extorsión, han mostrado un crecimiento sostenido, aprovechando debilidades en la identificación del número de origen y la posibilidad de operar bajo anonimato”, señaló el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera.