Laura Pausini ya está en Lima para brindar su concierto en el Arena 1: horarios, accesos, setlist y recomendaciones

Laura Pausini ya se encuentra en Lima para brindar concierto este 18 de abril en Arena 1. Composición Infobae Perú

Laura Pausini ya está Lima para presentar el ‘Yo Canto World Tour’ en Arena 1. En medio de gran expectativa, la cantante italiana piso suelo peruano en horas de la noche del viernes 17 de abril. En las redes sociales se puede ver la llegada de la artista, desde su llegada al aeropuerto Jorge Chávez hasta el ingreso a su hotel.

Este sábado 18 de abril, la cantante italiana reúne a sus fanáticos en un espectáculo que promete emociones y grandes canciones. TikTok/ @victorlyperu

Son miles los fanáticos que se han mostrado emocionados con su llegada y ya cuentan las horas para el inicio de su show, la cual cuenta con un repertorio especial que incluye homenajes a artistas como Gian Marco y Shakira. El evento, que tendrá lugar este sábado 18 de abril de 2026, se posiciona como uno de los espectáculos más esperados del calendario musical peruano.

La intérprete prepara una noche especial en Arena 1, donde presentará éxitos y versiones de artistas latinoamericanos, mientras el público encuentra detalles clave sobre accesos y medidas de seguridad. TikTok @josue.mora.36

Las entradas para el concierto se distribuyeron a través de la plataforma Joinnus, agotándose rápidamente en varias zonas, lo que confirma la alta expectativa por el regreso de Pausini a la capital peruana. Sin embargo, si aún no tienes tu entrada, aún puedes conseguirla en las zonas Platinium y General.

Apertura de puertas

La cita está programada para las 8:00 p. m. en el recinto Arena 1 de la Costa Verde, con capacidad para más de 15.000 personas. Las puertas abrirán a las 5:00 p. m. y el ingreso será escalonado, permitiendo al público ubicarse en la zona asignada según el tipo de entrada.

Laura Pausini tiene previsto subir al escenario a las 9:00 p. m., por lo que se recomienda llegar temprano para evitar filas y contratiempos en los controles de seguridad. El evento se extenderá por más de dos horas.

Setlist de Yo Canto World Tour

El setlist incluye baladas reconocidas como ‘Yo canto’, ‘Se fue’ y ‘Víveme’, además de versiones de temas emblemáticos de artistas de habla hispana como Ricky Martin, Juan Luis Guerra, Celia Cruz, Violeta Parra y el propio Gian Marco. La organización ha anticipado que “cada canción será un viaje directo a la memoria y al corazón de los seguidores”.

Yo Canto Mi Historia Entre Tus Dedos Escucha a Tu Corazón / Emergencia de Amor / El Primer Paso en la Luna Hijo de la Luna Entre Tú y Mil Mares ¿Por Qué Te Vas? Verdades a Medias / Como Si No Nos Hubiéramos Amado Antología Volveré Junto a Ti Cuando Nadie Me Ve Y Mi Banda Toca el Rock / La Isla Bonita / Se Fue / Oye Mi Canto Pausa El Talismán Durar / En Ausencia de Ti / Surrender Gracias a la Vida Entre Sobras y Sobras Me Faltas El Patio Amores Extraños / La Soledad / Inolvidable Escucha Atento Similares / Las cosas que vives / Bienvenido / Primavera anticipada Turista La vida es un carnaval En cambio no Víveme Bachata Rosa / Gente / Hasta la raíz / Hoy / Eso y más Livin’ La Vida Loca Mariposa Tecknicolor En la puerta de al lado / Caja / Carta / Bastaba / Con la música en la radio

Laura Pausini cantará un tema de Gian Marco. (Instagram / GianMarco)

Lo que debes llevar para el concierto

Para ingresar a Arena 1, el público deberá presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, junto con la entrada. Los asistentes extranjeros podrán mostrar su boleto y el pasaporte o un documento de identidad emitido en su país de origen; en caso de no contar con el DNI físico, se acepta una copia digital emitida por la Reniec, acompañada de otro documento oficial con fotografía.

La organización subraya que estos requisitos son indispensables y no contemplan excepciones, lo que agiliza el proceso de ingreso y contribuye a la seguridad del evento.

Accesos

La ubicación de Arena 1 en la Costa Verde de San Miguel facilita el acceso tanto en vehículo privado, mediante la avenida Costanera, como a pie, usando accesos señalizados por el parque Belén, la bajada parque Medialuna y la bajada parque John Lennon.

Mapa detallado con rutas vehiculares, accesos peatonales y distribución de ingresos para el concierto de Laura Pausini en Arena 1, Lima.

El estacionamiento habilitado será gratuito, aunque tiene capacidad limitada. Las autoridades del evento y la organización sugieren utilizar taxis autorizados o transporte público para evitar congestión y retrasos.

Durante el desarrollo del espectáculo, es esencial mantener despejadas las vías de evacuación y conocer la ubicación de las salidas de emergencia.

La reconocida cantante italiana Laura Pausini ya está en Lima. (Captura de video)

Prohibido llevar

El ingreso de objetos como selfie sticks, cámaras profesionales, sustancias ilícitas o elementos punzocortantes está prohibido, con el objetivo de proteger a los asistentes y garantizar el correcto desarrollo del concierto.

La organización reitera la importancia de cumplir con las recomendaciones para el ingreso y la permanencia en el recinto. Se sugiere llevar lo mínimo indispensable, identificar la zona correspondiente y, ante cualquier duda, acudir al personal de seguridad.

De este modo, el público podrá disfrutar de una noche centrada en la música y la conexión de Laura Pausini con sus seguidores peruanos.

La imagen muestra un cartel informativo con recomendaciones y una lista de elementos prohibidos para los asistentes al concierto de Laura Pausini en Lima.