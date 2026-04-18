Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por tercer lugar ida de Liga Peruana de Vóley 2026

El Polideportivo de Villa El Salvador se alista para un duelo de alto voltaje. Universitario de Deportes y Deportivo Géminis , que no lograron avanzar a la final pero mostraron gran nivel a lo largo de la temporada, se enfrentarán en la lucha por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Todo está listo para un enfrentamiento intenso, donde ambos equipos buscarán cerrar la temporada subiéndose al podio.

El primer duelo entre Universitario y Géminis por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se disputará este sábado 18 de abril desde las 19:00 horas (Perú) , según la programación oficial. El encuentro se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, y aún quedan entradas disponibles a través de la plataforma Joinnus.

La transmisión oficial del encuentro de ida entre Universitario y Géminis estará a cargo de Latina Televisión , que emitirá el partido en señal abierta, además de su plataforma digital y su página web de forma gratuita. Asimismo, en Infobae Perú realizaremos la cobertura punto a punto de este importante compromiso, donde podrás seguir todas las incidencias en vivo, el resultado final, el resumen del encuentro y todos los detalles de este decisivo duelo a través de nuestro portal.

Además del aspecto deportivo, también está en juego un incentivo económico importante. El equipo que termine en el tercer lugar recibirá 81 mil soles , mientras que el cuarto puesto se quedará con 67 mil 500 soles, de acuerdo con las bases oficiales de la competencia.

La disputa por el tercer puesto no solo representa un cierre digno de temporada, sino que también puede abrir la puerta a un cupo internacional, dependiendo de la clasificación y de las plazas disponibles. Este año, por ejemplo, Perú contó con hasta tres representantes en el Sudamericano de Clubes al ser país anfitrión, una situación que podría repetirse en futuras ediciones, lo que aumenta el valor de este enfrentamiento entre Universitario y Géminis.

Deportivo Géminis llega a este encuentro tras una sólida campaña que le permitió instalarse en la etapa de semifinales. En cuartos de final, el conjunto de Comas superó a Atlético Atenea, aunque posteriormente fue eliminado por Alianza Lima. Ahora, bajo la dirección de Natalia Málaga , el equipo buscará recuperarse ante Universitario y quedarse con el tercer lugar del campeonato.

Universitario de Deportes también firmó una destacada campaña y estuvo muy cerca de alcanzar la final. Tras superar a Regatas Lima en cuartos de final, protagonizó una serie muy disputada ante San Martín que se extendió hasta el ‘extra game’ , donde cada punto fue una auténtica batalla. El duelo decisivo con las ‘santas’ se resolvió en el ‘tie-break’ , dejando a las ‘pumas’ a un paso de la definición del título. Ahora, el equipo de Francisco Hervás buscará cerrar la temporada con el tercer lugar y asegurar un lugar en el podio.

¡Día de partido! Universitario y Géminis se enfrentan hoy, sábado 18 de abril, en el primer duelo de la serie por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 . ‘Pumas’ y ‘guerreras’ inician la lucha por un lugar en el podio con el objetivo de cerrar la temporada de la mejor manera.

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