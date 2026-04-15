Pagos digitales en Perú crecen con fuerza: claves para elegir el sistema ideal para tu negocio

Pagos digitales se expanden en el país y expertos recomiendan cómo elegir el sistema adecuado. (Foto: Difusión)

El uso de pagos digitales en el Perú continúa expandiéndose de forma sostenida, impulsado por la mayor adopción de billeteras electrónicas, transferencias inmediatas y pagos mediante códigos QR. Según el reporte 2025 del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), cada adulto realiza más de 600 transacciones digitales en promedio al año, una cifra que se ha multiplicado aproximadamente por siete en los últimos cinco años.

Este crecimiento refleja una transformación estructural en la forma en que los ciudadanos realizan pagos y gestionan su dinero. La digitalización de las transacciones no solo ha modificado los hábitos de consumo, sino que también ha generado un nuevo entorno para los negocios, donde la elección del sistema de pago se convierte en un factor determinante para la competitividad y el crecimiento.

Una persona utiliza una aplicación móvil para enviar dinero, sentada en un café con una taza de café y un portátil cerca, destacando la comodidad de las transacciones digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en los negocios y experiencia

El avance de los pagos digitales está teniendo un impacto directo en la dinámica comercial de los emprendimientos y empresas en el país. La implementación de sistemas de pago rápidos, seguros y sin fricciones ha demostrado influir positivamente en el comportamiento del consumidor, al reducir tiempos de espera y facilitar las compras.

De acuerdo con estimaciones del sector, los negocios que adoptan soluciones digitales eficientes pueden registrar incrementos de entre 25% y 40% en sus ventas durante los primeros seis meses de implementación. Este crecimiento se explica por una mejor experiencia de usuario, mayor confianza en las transacciones y la posibilidad de atender a clientes que prefieren métodos de pago digitales en lugar del efectivo.

Sin embargo, especialistas advierten que una elección inadecuada del sistema de pagos puede generar efectos contrarios. Entre los principales problemas se encuentran costos operativos elevados, dificultades en la conciliación financiera, limitaciones en la aceptación de distintos métodos de pago y pérdida de clientes por procesos poco eficientes.

Una persona realiza un pago electrónico sin contacto utilizando su teléfono móvil en un terminal de punto de venta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos de una mala elección

El crecimiento del ecosistema digital también ha ampliado la oferta de plataformas de pago, lo que obliga a los negocios a evaluar con mayor precisión sus opciones. Una mala decisión no solo puede afectar la rentabilidad, sino también la percepción del cliente sobre la formalidad y confiabilidad del negocio.

En este contexto, expertos recomiendan considerar aspectos clave antes de implementar un sistema de pagos digitales, ya que no todas las soluciones responden a las mismas necesidades operativas o de escala.

Entre los principales riesgos de una mala elección se encuentran:

Incremento de costos por comisiones elevadas o poco transparentes

Pérdida de ventas por fallas en la experiencia de pago

Limitaciones para aceptar distintos medios de pago

Problemas en el control financiero y conciliación de ingresos

Estos factores pueden afectar directamente la sostenibilidad de los emprendimientos, especialmente en etapas de crecimiento o expansión.

Una persona realiza un pago sin contacto utilizando su celular en una tienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo elegir un sistema de pago digital?

De acuerdo con especialistas del sector, la selección de un sistema de pagos digitales debe responder a criterios técnicos, operativos y estratégicos que permitan asegurar eficiencia y escalabilidad. Uno de los principales puntos a considerar es la seguridad, ya que la protección de datos y la prevención de fraudes son fundamentales para generar confianza en los clientes.

Asimismo, la facilidad de uso es un factor determinante, tanto para los consumidores como para los comerciantes. Las soluciones basadas en QR, links de pago o transferencias inmediatas se han convertido en estándares por su simplicidad y rapidez.

Otros elementos clave incluyen:

Seguridad: protección de datos, autenticación robusta y sistemas antifraude

Facilidad de uso: procesos intuitivos para pagos rápidos y sin complicaciones

Costos y transparencia: comisiones claras, tiempos de liquidación y ausencia de costos ocultos

Interoperabilidad: compatibilidad con múltiples bancos y billeteras digitales

Escalabilidad: capacidad de adaptarse al crecimiento del negocio y nuevas funcionalidades

La correcta evaluación de estos factores permite a los negocios optimizar su operación financiera y mejorar la experiencia del cliente, reduciendo fricciones en el proceso de compra.

Una persona usa su smartphone para enviar dinero a través de una aplicación de banca móvil, reflejando la eficiencia y conveniencia de las transacciones digitales en la actualidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expansión del ecosistema digital

El ecosistema de pagos digitales en el Perú continúa avanzando impulsado por la innovación tecnológica, la mayor inclusión financiera y el crecimiento del comercio electrónico. Este proceso ha permitido que más personas y negocios accedan a herramientas digitales para realizar transacciones de forma rápida y segura.

En la actualidad, estas herramientas no solo facilitan las operaciones comerciales, sino que también contribuyen a la formalización de los negocios y a una mayor trazabilidad de las transacciones. Esto, a su vez, mejora el acceso a servicios financieros y fortalece la gestión empresarial.

Los pagos con tarjeta dominaron los pagos digitales en Arequipa. Foto: BBVA

En este escenario, la adopción de sistemas de pago digitales se consolida como un elemento clave para el desarrollo económico de los emprendimientos en el país, al permitirles adaptarse a un mercado cada vez más digitalizado, competitivo y orientado a la eficiencia operativa.