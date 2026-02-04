Pagos digitales se han quintuplicado: así es como redefinen el cobro de dinero

Este crecimiento da cuenta de una transformación en las pautas de consumo y en los mecanismos de cobro utilizados por diversos sectores económicos. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El uso de pagos digitales en el Perú se ha multiplicado por siete en los últimos cinco años, según el Banco Central de Reserva (BCRP). Esta expansión refleja un cambio en los hábitos de consumo y en la forma en que se realizan los cobros en distintos sectores de la economía.

A diferencia de periodos anteriores, el crecimiento no está asociado a operaciones aisladas o de alto monto, sino a transacciones pequeñas y recurrentes que se realizan a lo largo del día. Este comportamiento está influyendo en la operatividad de comercios de retail, servicios y actividades independientes.

Más pagos de bajo monto y mayor rotación

Los pagos digitales se han incorporado a consumos cotidianos como alimentos, transporte y servicios. Esto ha reducido el uso de efectivo en operaciones de bajo valor y ha incrementado el número de transacciones diarias que procesan los negocios.

Ricardo Pacheco, gerente general de Tupay, señala que este cambio modifica la lógica del cobro. “Hoy el crecimiento de los pagos digitales no se explica por compras grandes, sino por su uso cotidiano. El foco ya no está en el ticket promedio, sino en la frecuencia de las transacciones, y eso cambia cómo los negocios deben pensar sus puntos de cobro”.

Los medios de pago digitales ya forman parte de transacciones habituales, como la compra de alimentos, el transporte y distintos servicios. Foto: Lima Experience

Interoperabilidad entre bancos y billeteras

La interoperabilidad obligatoria permite que clientes de distintas entidades financieras y billeteras digitales realicen pagos de forma inmediata. Esta condición amplía el universo de consumidores que un comercio puede atender sin enfrentar restricciones técnicas.

Para los negocios, esta integración facilita la aceptación de pagos desde múltiples plataformas y reduce la dependencia de un solo proveedor, lo que agiliza el proceso de cobro en contextos de alta demanda.

Cobros digitales sin infraestructura costosa

La adopción del código QR se ha consolidado como un estándar para aceptar pagos digitales. Su uso permite a los comercios cobrar sin necesidad de contar con POS u otros equipos físicos, lo que disminuye costos operativos.

Esta modalidad resulta especialmente relevante para pequeños negocios y emprendimientos, ya que simplifica la implementación de medios de pago digitales sin inversiones adicionales.

La exigencia de interoperabilidad habilita pagos inmediatos entre usuarios de diferentes bancos y billeteras digitales. Foto: Ecommerce news

El celular como terminal de pago

La posibilidad de cobrar únicamente con un teléfono móvil ha facilitado la operación de emprendedores y comercios sin un punto de venta fijo. El celular se convierte en la principal herramienta para recibir pagos de manera inmediata.

Este esquema amplía el acceso a los pagos digitales en actividades como el comercio ambulatorio y servicios móviles, donde la infraestructura tradicional no siempre está disponible.

Operaciones en tiempo real

Los pagos digitales permiten realizar cobros y pagos en cualquier momento del día, sin depender de los horarios del sistema bancario. Esto acelera los flujos de dinero y reduce los tiempos de espera en las transacciones.

Este contexto podría ampliarse con la Plataforma Nacional de Pagos anunciada por el BCRP, cuyo lanzamiento está previsto para finales de 2026 y que busca extender la cobertura hacia zonas rurales y sectores aún no bancarizados.