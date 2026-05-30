PSG bicampeón de la Champions League: ¿Por qué se le relaciona a Khvicha Kvaratskhelia con Perú?

PSG volvió a subir a lo más alto del fútbol europeo al imponerse por penales ante el Arsenal en la final de la Champions League 2025/2026. La obtención del bicampeonato generó una intensa reacción en redes sociales peruanas debido a un factor particular.
El motivo es que Khvicha Kvaratskhelia, jugador del PSG, suele ser vinculado a Perú debido a una broma viral en redes sociales que sostiene que el futbolista georgiano tendría raíces peruanas.
Según la broma, Kvaratskhelia tendría un abuelo originario de Ayacucho y, por ese motivo, llevaría sangre inca. Sin embargo, esta versión fue desmentida por periodistas internacionales, quienes precisaron que las raíces familiares del extremo se vinculan a otros países. Su padre nació en Azerbaiyán y llegó a jugar para la selección de ese país.
La broma sobre su nacionalidad comenzó en Tiktok. Créditos: Tiktok.
Reacciones de la nacionalidad de Khvicha Kvaratskhelia como peruano
A pesar de esto, cada vez que el futbolista georgiano alcanza un logro deportivo, como el reciente bicampeonato en la Champions League, aficionados peruanos resaltan la broma en redes sociales y lo celebran como propio.
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“Top 3 de peruanos que ganaron la Champions: Víctor ‘Conejo’ Benítez (AC Milan), Claudio Pizarro (Bayern Múnich) y Khvicha Kvaratskhelia (PSG). Perú es clave", expresó un usuario.
“Veo a este señor y no dejo de pensar en la canción ‘Linda Wawita’ de William Luna. Khvicha Kvaratskhelia, orgullo ayacuchano”, fue otra de las publicaciones en X.
“¡De Ayacucho para el mundo! Con el verdadero ‘Kiwicha Power’, Kvaratskhelia celebra el histórico título del PSG - Paris Saint-Germain en Budapest. Khvicha es CLAVE. ¡Orgullo total!“, compartió otro aficionado.
La broma incluso ha cruzado fronteras. Durante la final de la Champions, el streamer argentino La Cobra mencionó a Khvicha Kvaratskhelia como peruano al momento en que ejecutó un penal, reforzando el alcance de este guiño en redes sociales.
El streamer argentino comentó la jugada del penal a favor de PSG. Créditos: Tik Tok.
Khvicha Kvaratskhelia fabricó penal para empate de PSG
Khvicha Kvaratskhelia resultó determinante en la jugada que permitió a PSG igualar el marcador en la final. Hasta ese momento, el partido en el Arena Puskas de Budapest ofrecía pocas emociones, con Arsenal en ventaja por el gol de Kai Havertz a los 5 minutos.
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A los 61 minutos, Cristhian Mosquera cometió un penal claro sobre Kvaratskhelia, quien generó la falta tras una jugada construida desde un córner. El georgiano recibió en la puerta del área, combinó con Ousmane Dembélé y luego buscó la devolución, superando al defensor español, que terminó derribándolo en su intento por interceptar el balón.
El árbitro Daniel Siebert sancionó la infracción de inmediato y, tras la revisión del VAR a cargo de Bastian Dankert, se confirmó la decisión. Dembélé ejecutó el penal y anotó el 1-1, lo que devolvió al PSG la posibilidad de pelear el título en una final que hasta entonces favorecía al Arsenal.
El penal generado por Kvaratskhelia permitió que el PSG volviera a competir en la final, que se resolvió en la tanda de penales. Eberechi Eze falló el primer remate para el Arsenal y, poco después, Nuno Mendes erró su disparo para el PSG tras la ataja de David Raya.
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La definición se prolongó más allá de los cinco tiros habituales. Finalmente, Gabriel Magalhães, uno de los jugadores destacados de los ‘gunners’, falló su ejecución al enviar el balón por encima del arco, lo que selló el bicampeonato de los franceses en Budapest.
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