BCR marca su séptimo mes sin mover la tasa de referencia: Se mantiene en 4,25%

La tasa de referencia se ubica en 4,25% desde septiembre de 2025. Esto impacta en lasa tasas que cobran los bancos y otras entidades financieras. - Crédito Andina

La tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva del Perú se mantiene por un mes más. El Directorio de la entidad indicó que el jueves 9 de abril se acordó mantener esta tasa en 4,25% y señaló que “las perspectivas de crecimiento de la economía mundial siguen positivas para este año y los términos de intercambio se mantienen favorables para el Perú”.

Asimismo, para mantener la tasa de referencia, el ente emisor tomó en cuenta que en marzo, la tasa mensual de inflación fue de 2,38%, mientras que la inflación sin alimentos y energía se ubicó en 2,07%.

Como se sabe, la tasa de referencia bajó a 4,25% en setiembre de 2025, y ahora se marcan ocho meses con la misma tasa (son siete meses en que se decidió mantener este porcentaje sin cambio).

La crisis del gas natural afectó a la inflación de marzo, lo que fue considerado por el BCRP para la tasa de referencia. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Tasa de referencia tomo en cuenta inflación

“Este aumento significativo de la inflación del mes obedeció al efecto conjunto de varios choques de oferta: el fuerte aumento de los precios internacionales de combustibles, la interrupción total del suministro de gas natural y de Líquidos de Gas Natural (LGN) durante la primera quincena del mes, así como la incidencia de factores climáticos adversos”, explicó el BCRP.

De igual manera, además de mantener la tasa de interés de referencia a 4,25%, apuntaron que que en términos interanuales, la tasa de inflación total se elevó de 2,2% en febrero a 3,8% en marzo, en tanto que la inflación sin alimentos y energía aumentó de 2,2 % a 3,7% en el mismo periodo, ubicándose por encima del rango meta.

Señalaron, además, que las expectativas de inflación a doce meses se incrementaron de 2,1% en febrero a 2,5% en marzo, manteniéndose dentro del rango meta de inflación.

Julio Velarde es el presidente del BCRP, pero su gestión acabaría en julio de 2026. El nuevo presidente podría decidir pedirle quedarse. - Crédito Captura del BCRP

“Se proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía retornen al rango meta hacia fines de año y se ubiquen alrededor de 2% en 2027, conforme se vayan disipando los efectos de los choques de oferta”, apuntó el Banco Central.

Las perspectivas de crecimiento son favorables

El BCRP también señaló que la actividad económica se mantiene alrededor de su nivel potencial, y los indicadores adelantados a marzo siguen mostrando un buen desempeño. “En el mes la mayoría de indicadores de situación actual y de expectativas permaneció en el tramo optimista”, agregó.

Además, indicó que el riesgo global se mantiene elevado debido al conflicto en el Medio Oriente, lo que se refleja en una mayor volatilidad de los mercados financieros y en un incremento del precio internacional del petróleo.

BCRP estará atento a posibles impactos para revisar la tasa de referencia a futuro. - Crédito ComexPerú

“A pesar de ello, las perspectivas de crecimiento de la actividad económica mundial para este año continúan siendo positivas, y los términos de intercambio se mantienen favorables para la economía peruana”, enfatizó.

El BCRP apuntó que el Directorio se mantiene especialmente atento a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes, incluyendo la evolución de la inflación subyacente, las expectativas de inflación, la actividad económica y la duración de los choques de oferta, a fin de evaluar, de ser necesario, ajustes en la posición de la política monetaria.

“El Directorio reafirma su compromiso de adoptar las acciones necesarias para garantizar el retorno de la inflación al rango meta en el horizonte de proyección”, aseveró el Banco Central.