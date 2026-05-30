¿Qué estará prohibido en la segunda vuelta 2026? JNE recuerda las restricciones desde este 1 de junio

Una ilustración digital muestra una urna de votación de la ONPE y cuatro iconos que representan las prohibiciones electorales clave antes y durante los comicios, incluyendo ley seca y sondeos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocos días de la segunda vuelta presidencial de 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que desde el 1 de junio comenzarán a regir diversas restricciones electorales destinadas a garantizar un proceso transparente y ordenado. Estas medidas forman parte de la normativa vigente y buscan asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin interferencias.

La segunda elección presidencial enfrentará a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, luego de una primera vuelta marcada por la fragmentación política y una ajustada disputa por el pase al balotaje. La jornada electoral está programada para el domingo 7 de junio en todo el territorio nacional.

Ante la proximidad de los comicios, las autoridades electorales exhortaron a la ciudadanía, medios de comunicación, organizaciones políticas y establecimientos comerciales a conocer las prohibiciones que entrarán en vigor durante los días previos a la votación. El incumplimiento de algunas de estas disposiciones puede acarrear multas e incluso sanciones penales.

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Dos manos depositan sobres en una urna de la ONPE durante una jornada electoral en Perú, con la bandera nacional difusa al fondo, simbolizando la participación ciudadana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El JNE recordó que las restricciones no son recomendaciones: están sustentadas en la Ley Orgánica de Elecciones y se aplicarán con fiscalización en regiones. La idea es proteger la libertad del voto, evitar presiones en la jornada electoral y garantizar que el proceso se desarrolle con orden.

¿Qué está prohibido desde el 1 de junio por la segunda vuelta presidencial?

Las medidas se activan por etapas y con horarios específicos. Estas son las principales prohibiciones que el JNE recordó para la segunda vuelta:

Desde las 00:00 horas del lunes 1 de junio: queda prohibida la publicación o difusión de encuestas y proyecciones sobre resultados electorales en medios de comunicación (artículo 191° de la Ley Orgánica de Elecciones). La sanción contempla multas de 10 a 100 UIT, equivalentes a entre 55 mil y 550 mil soles.

Desde las 00:00 horas del viernes 5 de junio: no podrán realizarse reuniones o manifestaciones públicas de carácter político (artículo 190°). La vulneración se sanciona con cárcel no menor de tres meses ni mayor de dos años (artículo 388°).

Desde las 00:00 horas del sábado 6 de junio: se suspende toda clase de propaganda política .

“ Ley seca ”: regirá desde las 8:00 horas del sábado 6 de junio hasta las 8:00 horas del lunes 8 de junio. El incumplimiento se sanciona con cárcel no mayor de seis meses y una multa no menor del diez por ciento del ingreso mínimo vital multiplicado por treinta días de multa (S/ 3.390), según el inciso a) del artículo 390°.

Durante la votación del domingo 7 de junio: quedarán prohibidos los espectáculos públicos al aire libre y en recintos cerrados. También se impedirá la reunión de electores en un radio menor de 100 metros de una mesa de sufragio entre las 7:00 y 17:00 horas.

El JNE indicó que sus fiscalizadores harán operativos en distintas regiones para verificar el cumplimiento de estas disposiciones.

Imagen de archivo de un trabajador electoral ayudando a una persona a emitir su voto durante las elecciones generales, en Lima, Perú. 13 abril 2026. REUTERS/Angela Ponce

Lo que debes saber para votar este 7 de junio en la segunda vuelta

La segunda vuelta presidencial se realizará el domingo 7 de junio de 2026. Ese día, cerca de 27 millones de peruanos estarán habilitados para acudir a las urnas y elegir al próximo presidente de la República.

La votación se desarrollará entre las 7:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en los mismos locales de sufragio utilizados durante la primera vuelta. Los miembros de mesa también serán los mismos que fueron sorteados para los comicios de abril y deberán presentarse desde las 6:00 a. m. para instalar las mesas de votación.

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Las autoridades recordaron que el voto sigue siendo obligatorio. Además, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) autorizó de manera excepcional el uso de DNI vencidos siempre que permitan identificar claramente al elector. En cambio, los comprobantes de trámite o constancias de renovación no serán válidos para sufragar.

Un ciudadano deposita su papeleta de votación en la urna de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante las elecciones presidenciales en Perú, reflejando la participación democrática. (Agencia AFP)

El JNE recomendó a los ciudadanos verificar con anticipación su local de votación, portar su documento de identidad y respetar todas las restricciones electorales vigentes para contribuir al desarrollo de una segunda vuelta ordenada y transparente.