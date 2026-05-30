Fonavi: Registro de formulario 1 vuelve a estar disponible para las siguientes devoluciones

Si hiciste aportes al Fonavi y no te han devuelto nada, aún puedes registrarte para ser parte de la devolución. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Fonavi pagará a un nuevo grupo de pago, la Lista 23, en diciembre de este 2026. Si bien el Reintegro 6 se viene en agosto (el Reintegro 5 ya se anda pagando en el Banco de la Nación), el pago de fin de año es uno dirigido a exfonavistas que aportaron pero que hasta ahora no reciben ni un solo sol de devolución.

Esto, como consecuencia de no haberse registrado aún para las devoluciones de aportes. Para eso, como se sabe, no solo uno se debe registrar, sino también llenar el formulario N° 1 del Fonavi y acreditar los aportes que haya realizado en su momento.

Como se sabe, el Formulario N° 1 del Fonavi es el documento oficial de inscripción para el proceso de devolución de aportes. Su propósito principal es registrar tu historial laboral (periodos trabajados y empleadores) y datos personales, lo cual es indispensable para que la Comisión Ad Hoc calcule y apruebe el reembolso de tus aportaciones. Hace poco este volvió a estar listo para presentarse en la página de la Secretaría Técnica, en este enlace: https://www.fonavi-st.gob.pe/registro1/pages/index.jsp. El formulario s encuentra aquí en este enlace.

PUBLICIDAD

Fonavistas piden información para poder cobrar sus aportes del Fonavi | Infobae / Ricardo Mc Cubbin

Formulario 1 del Fonavi

La página de la Secretaría Técnica tiene toda la información sobre el Fonavi para asegurarse de recobrar los aportes que haya realizado en su momento al extinto fondo de vivienda.

“Si usted aún no ha presentado el Formulario N° 1 (con los datos de identificación e historial laboral), puede realizarlo a través de la página web www.fonavi-st.gob.pe, marcando los botones ‘Regístrese en el SIFONAVI’ y, al concluir, el de ‘Registro de Periodo Laboral – F1′.Para mayor información sobre el registro del Formulario N° 1, podrá comunicarse por nuestra Plataforma Única de Atención Virtual; acceda llamando al: (01) 640-8655, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.“, informa esta página.

Debe saber que el registro de la Historia Laboral declarado a la Comisión Ad Hoc con el Formulario N° 1, tiene carácter de Declaración Jurada. Puede ser registrado mediante el canal implementado por la Secretaría Técnica para la presentación del Formulario N° 1. Este puede ser descargado a través de la página web de la Secretaría Técnica: www.fonavi-st.pe, sección “DESCARGA DE FORMULARIOS” “Formulario Nro. 1 Para Fonavistas”.

PUBLICIDAD

La devolución del Fonavi irá con montos desde los S/40. Este es el mínimo de aportes acreditados para ser beneficiario de alguna de las devoluciones. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Ojo. No es solo suficiente identificarse como potencial Fonavista (con el formulario 0) con su DNI. “Usted debe culminar con la presentación del Formulario N° 1, registrando su Historial Laboral, por cualquiera de los canales implementados por la Secretaría Técnica", aclara esta entidad.

Todo procedimiento es gratuito

La Secretaría Técnica recuerda que todo procedimiento es gratuito. “Cualquier trámite destinado a la devolución de aportes a los trabajadores que contribuyeron al FONAVI es gratuito. Si tuviera alguna consulta sobre el particular, ponemos a su disposición nuestra Plataforma Única de Atención Virtual; acceda llamando al: 640-8655, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m”, añaden.

En diciembre miles de exfonavistas cobrarán una nueva devolución del Fonavi. El padrón está en construcción. - Crédito Fenaf Perú

Asimismo, añade algunas preguntas comunes que se puedan hacer los exfonavistas:

¿Si no recuerdo fechas de inicio y fin de trabajo para incluirlas en el Formulario Nº 1 (que incluye los datos de identificación e historial laboral)? “Le rogamos hacer el esfuerzo necesario para consignar en el Formulario N° 1, la información de sus empleadores y periodos de trabajo durante el periodo de aportaciones al FONAVI (julio 1979 - agosto 1998). El éxito del registro de la historia laboral del Fonavista Titular, para contar con la mejor información de sus periodos trabajados, dependerá en gran medida de la información que nos proporcione”, se señala.

¿Si la empresa donde laboré ya no existe (dada de baja o liquidada)?, ¿qué información debo consignar en el Formulario Nº 1? Ante esto, se señala que en el Formulario N° 1 se debe consignar los datos de sus empleadores durante el periodo de aportaciones al FONAVI (julio 1979 - agosto 1998), sean empresas que se encuentren en actividad o hayan desaparecido (dadas de baja o liquidadas).