Recibir el sueldo por billeteras digitales como Yape o Plin también puede significar perderlo todo

La autorización del uso de billeteras digitales para el pago de sueldos en Perú moderniza el acceso a remuneraciones y beneficios laborales.

Mediante Decreto Supremo N° 011-2026-EF, el Gobierno oficializó el reglamento que autoriza el uso de billeteras digitales para el pago de haberes. Esta medida, que facilita a las empresas el pago de sueldos, CTS y gratificaciones de forma más ágil e inclusiva, representa un avance en la digitalización del sistema laboral y financiero peruano.

En la actualidad, más de 14 millones de personas utilizan billeteras digitales como Yape y Plin, y solo en 2024 las transacciones superaron los S/94.000 millones, según datos de Niubiz y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Pero, ¿qué esperar?

Billeteras digitales: ¿Se imagina recibir una alerta de Yape o Plin con su sueldo?

Gina Marcela Moreno, Product Development Manager de TIVIT LATAM, sostiene que la tecnología y los marcos normativos hacen viable y seguro el pago por billetera digital.

Pero la protección no depende únicamente de la tecnología, sino de la estrategia de ciberseguridad de la empresa y de las prácticas de cada trabajador.

Más de 14 millones de peruanos emplean las billeteras digitales Yape y Plin, impulsando la inclusión financiera en el país.

Entre los riesgos más comunes se encuentran el phishing, la suplantación de identidad, vulnerabilidades en las APIs y fraudes internos.

Frente a estos escenarios, Moreno recomienda a las empresas realizar un análisis de riesgos previo, evaluar los procesos internos y los puntos vulnerables antes de adoptar la billetera digital como canal de pago.

Empresas podrán depositar haberes mediante billeteras digitales: ¿Es seguro?

Para minimizar las amenazas, Moreno sugiere:

Seleccionar billeteras digitales seguras y certificadas, con cifrado de extremo a extremo, autenticación multifactor y monitoreo permanente.

Aplicar controles de acceso estrictos y cifrar los datos tanto en tránsito como en reposo.

Capacitar al personal sobre fraudes digitales y buenas prácticas de seguridad.

Establecer un plan de respuesta a incidentes y verificar periódicamente la infraestructura tecnológica.

Adoptar marcos como Zero Trust y utilizar inteligencia artificial para detectar patrones irregulares.

La especialista subraya que la colaboración con aliados tecnológicos permite implementar pagos digitales de forma robusta y facilita el cumplimiento de la normativa vigente.

En 2024, las operaciones con billetera digital superaron los S/94.000 millones, con un crecimiento sostenido según el BCRP.

Buenas prácticas para los colaboradores

La responsabilidad en la seguridad también recae sobre los trabajadores. Moreno aconseja:

Activar siempre la autenticación multifactor en la billetera digital.

Descargar solo la aplicación oficial desde tiendas verificadas y mantenerla actualizada.

Evitar el uso de redes Wi-Fi públicas al ingresar a la billetera digital.

No compartir claves ni códigos por llamadas o mensajes.

Revisar con frecuencia los movimientos y notificar cualquier actividad sospechosa.

La digitalización de los pagos laborales ofrece nuevas oportunidades, pero exige la colaboración de empresas, trabajadores y proveedores tecnológicos para alcanzar seguridad y sostenibilidad.

Perspectivas y oportunidades

Contar con aliados tecnológicos especializados ayuda a las empresas a diseñar políticas de seguridad, gestionar la infraestructura y acompañar el proceso de digitalización. Según Moreno, la colaboración con expertos reduce riesgos y facilita la adaptación a los nuevos marcos regulatorios.

El crecimiento de las billeteras digitales seguirá acelerándose. El BCRP estima que los pagos digitales crecerán a tasas de dos dígitos en los próximos años. Adoptar el pago de sueldos y beneficios a través de billeteras digitales puede convertirse en un paso natural para muchas empresas, siempre que la ciberseguridad se mantenga como prioridad.

“El pago de los sueldos vía billetera digital no solo es una tendencia, es una oportunidad para modernizar y fortalecer la relación con los colaboradores. Pero la confianza se construye con estrategias de seguridad claras y educación constante”, concluye Moreno.