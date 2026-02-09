Perú

Recibir el sueldo por billeteras digitales como Yape o Plin también puede significar perderlo todo

El Gobierno reglamentó el uso de billeteras digitales para el depósito de haberes, CTS y gratificaciones. Sin embargo, las amenazas están a la orden del día

Guardar
La autorización del uso de
La autorización del uso de billeteras digitales para el pago de sueldos en Perú moderniza el acceso a remuneraciones y beneficios laborales.

Mediante Decreto Supremo N° 011-2026-EF, el Gobierno oficializó el reglamento que autoriza el uso de billeteras digitales para el pago de haberes. Esta medida, que facilita a las empresas el pago de sueldos, CTS y gratificaciones de forma más ágil e inclusiva, representa un avance en la digitalización del sistema laboral y financiero peruano.

En la actualidad, más de 14 millones de personas utilizan billeteras digitales como Yape y Plin, y solo en 2024 las transacciones superaron los S/94.000 millones, según datos de Niubiz y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Pero, ¿qué esperar?

Billeteras digitales: ¿Se imagina recibir una alerta de Yape o Plin con su sueldo?

Gina Marcela Moreno, Product Development Manager de TIVIT LATAM, sostiene que la tecnología y los marcos normativos hacen viable y seguro el pago por billetera digital.

Pero la protección no depende únicamente de la tecnología, sino de la estrategia de ciberseguridad de la empresa y de las prácticas de cada trabajador.

Más de 14 millones de
Más de 14 millones de peruanos emplean las billeteras digitales Yape y Plin, impulsando la inclusión financiera en el país.

Entre los riesgos más comunes se encuentran el phishing, la suplantación de identidad, vulnerabilidades en las APIs y fraudes internos.

Frente a estos escenarios, Moreno recomienda a las empresas realizar un análisis de riesgos previo, evaluar los procesos internos y los puntos vulnerables antes de adoptar la billetera digital como canal de pago.

Empresas podrán depositar haberes mediante billeteras digitales: ¿Es seguro?

Para minimizar las amenazas, Moreno sugiere:

  • Seleccionar billeteras digitales seguras y certificadas, con cifrado de extremo a extremo, autenticación multifactor y monitoreo permanente.
  • Aplicar controles de acceso estrictos y cifrar los datos tanto en tránsito como en reposo.
  • Capacitar al personal sobre fraudes digitales y buenas prácticas de seguridad.
  • Establecer un plan de respuesta a incidentes y verificar periódicamente la infraestructura tecnológica.
  • Adoptar marcos como Zero Trust y utilizar inteligencia artificial para detectar patrones irregulares.

La especialista subraya que la colaboración con aliados tecnológicos permite implementar pagos digitales de forma robusta y facilita el cumplimiento de la normativa vigente.

En 2024, las operaciones con
En 2024, las operaciones con billetera digital superaron los S/94.000 millones, con un crecimiento sostenido según el BCRP.

Buenas prácticas para los colaboradores

La responsabilidad en la seguridad también recae sobre los trabajadores. Moreno aconseja:

  • Activar siempre la autenticación multifactor en la billetera digital.
  • Descargar solo la aplicación oficial desde tiendas verificadas y mantenerla actualizada.
  • Evitar el uso de redes Wi-Fi públicas al ingresar a la billetera digital.
  • No compartir claves ni códigos por llamadas o mensajes.
  • Revisar con frecuencia los movimientos y notificar cualquier actividad sospechosa.
La digitalización de los pagos
La digitalización de los pagos laborales ofrece nuevas oportunidades, pero exige la colaboración de empresas, trabajadores y proveedores tecnológicos para alcanzar seguridad y sostenibilidad.

Perspectivas y oportunidades

Contar con aliados tecnológicos especializados ayuda a las empresas a diseñar políticas de seguridad, gestionar la infraestructura y acompañar el proceso de digitalización. Según Moreno, la colaboración con expertos reduce riesgos y facilita la adaptación a los nuevos marcos regulatorios.

El crecimiento de las billeteras digitales seguirá acelerándose. El BCRP estima que los pagos digitales crecerán a tasas de dos dígitos en los próximos años. Adoptar el pago de sueldos y beneficios a través de billeteras digitales puede convertirse en un paso natural para muchas empresas, siempre que la ciberseguridad se mantenga como prioridad.

“El pago de los sueldos vía billetera digital no solo es una tendencia, es una oportunidad para modernizar y fortalecer la relación con los colaboradores. Pero la confianza se construye con estrategias de seguridad claras y educación constante”, concluye Moreno.

Temas Relacionados

billeteras digitalessueldosYapePlinBCRperu-economia

Más Noticias

Caso Andrea Vidal: Fiscalía archiva definitivamente caso contra Jorge Torres Saravia por presunta red de prostitución

La investigación por favorecimiento a la prostitución vinculada al entorno del Congreso fue cerrada tras determinarse que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación

Caso Andrea Vidal: Fiscalía archiva

Resultados oficiales de la Kábala del 10 de febrero: revisa aquí la jugada ganadora

Como cada martes, La Tinka informa los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Resultados oficiales de la Kábala

Andrea Vidal: Ministerio Público ordena detención preliminar de cinco personas por su asesinato, incluido su novio en Colombia

Durante su programa ‘Ahora y en la Hora’, Christian Hudtwalcker detalló documentos fiscales y planteó dudas sobre el desarrollo de la investigación

Andrea Vidal: Ministerio Público ordena

Magaly Medina arremete contra Flavia López por negar ‘beso’ con Patricio Parodi: “Nació una mosca muerta”

La conductora cuestionó las declaraciones de la modelo en podcast de María Pía Copello y volvió a referirse al supuesto vínculo con el chico reality

Magaly Medina arremete contra Flavia

Magaly Medina anuncia convocatoria en vivo para elegir su DJ oficial: “Si te gusta sufrir y poner música, ven”

La conductora detalló que se tratará de un nuevo segmento, con formato de reality semanal, que incluirá audiciones en vivo y la participación decisiva del público: “Habrá un jurado muy selecto, manden su C.V.”

Magaly Medina anuncia convocatoria en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Embajador de EEUU publica foto

Embajador de EEUU publica foto con José Jerí: “Cambiando el menú. Compartiendo una hamburguesa americana”

“Electrodomésticos no están prohibidos en Barbadillo”, asegura exjefe del INPE

Fernando Rospigliosi descarta cierre del despacho de José Jerí en el Congreso: “No ha dejado de ser parlamentario”

“La niñez se protege”: Norma Yarrow expresa repudio contra Milagros Jáuregui, pero evita pedirle que renuncie a su candidatura

Harvey Colchado, la carta de Alfonso López Chau como ministro del Interior: “Puedo hacer cosas importantes para reducir la criminalidad”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina anuncia convocatoria en

Magaly Medina anuncia convocatoria en vivo para elegir su DJ oficial: “Si te gusta sufrir y poner música, ven”

Magaly Medina arremete contra Flavia López por negar ‘beso’ con Patricio Parodi: “Nació una mosca muerta”

Natalie Vértiz defiende a Yaco Eskenazi de los rumores, quien es considerado “el último fiel”: “Puse mis manos al fuego por mi marido”

Gaela Barraza cumple 18 años y recibe un carro de regalo de su padre Tomate Barraza: “Me enseñaste a ser papá”

Paula Arias sorprende y niega romance con Jhair Sala pese a gestos cariñosos en redes sociales: “No me apetece”

DEPORTES

Alineaciones de Alianza Lima vs

Alineaciones de Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: posibles titulares en Matute para vuelta de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: partido en Matute por fase 1 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima busca la remontada ante 2 de Mayo: día, hora y canal TV del duelo de vuelta por Fase 1 de Copa Libertadores 2026

Alianza Lima vs Regatas: día, hora y canal TV del clásico por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026, fase 2: partidos, horarios y canal TV