Rafael López Aliaga defiende a Norma Yarrow y le da su confianza ante una eventual vacancia: “Es una señora católica”

El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, continúa con su gira por todo el país. Después de su accidentado paso por el sur del país, se presentó en Piura, donde realizó sus actividades proselitistas antes del gran cierre de campaña anunciado para este jueves 9 de abril en Lima.

Como suele ser usual en su visita a las regiones, realizó una conferencia de prensa donde explicó sus propuestas y respondió las preguntas de los periodistas locales. En esa oportunidad, un periodista piurano le cuestionó sobre el rol de su vicepresidenta, Norma Yarrow, en caso de una eventual vacancia en su contra.

La preunta surge en un contexto en el que los últimos años, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, los vicepresidentes tomaron un rol portagonico, pues terminaron asumiendo la presidencia. En el 2018 fue Martín Vizcarra y el 2022, entró Dina Boluarte tras la vacancia de Castillo. En ese sentido, López Aliaga no solo reafirmó la confianza en Norma Yarrow, sino también la defendió de los ataques que recibió de un sector conservador y los rumores sobre su orientación sexual.

RLA defiende a Norma Yarrow y arremete contra la prensa por cobertura del 5 de abril

El líder de Renovación Popular, aseguró que a diferencia de otros vicepresidentes, Yarrow Lumbreras, quien además también es congresista, es una persona que respeta la libertad, la democracia y no está vinculada a organizaciones extremistas.

“Preocúpese de vicepresidentas que están ligadas a regímenes comunistas. Preocúpense de otros. Yo por lo menos le aseguro que tengo una vicepresidenta que respeta la democracia, que respeta la libertad, que no está con grupos mafiosos, grupos extremistas. Claramente se lo digo, resaltó.

RLA defiende a Norma Yarrow de críticas y rumores

En otro punto de su respuesta, cuestionó las críticas que recibió Norma Yarrow de un sector conservador y los rumores que surgieron sobre su orientación sexual tras la entrevista con Fernando Escajadillo.

Después de ese enfrentamiento, se habló de una fragmentación entre el ala más conservadora de Renovación Popular, integrada por los pastores evangelicos, como Alejandro Muñante y Milagros Jauregui, quienes no venían con buenos ojos a que sea Norma Yarrow quien acompañe a Rafael en la plancha presidencial.

“La han hecho puré”: López Aliaga defiende a Norma Yarrow de cuestionamientos

Aunque no mencionó el tema directamente, Rafael López Aliaga resaltó los cualidades de Yarrow Lumbreras, a quien calificó como una “mujer católica”, excelente esposa y madre, a quien hicieron “pure” por gusto.

“Tanto han criticado a Norma Yarrow. Por nada, francamente. A la señora la han denigrado por nada. La señora es una señora católica, casada religiosa. Madre de familia, gran mamá, mejores hijos. O sea, la han hecho puré. Y ahora que hay más información sobre, la vicepresidenta de otro candidato, ahí la prensa callada”, exclamó.

El candidato celeste terminó la ronda de preguntas recordando que la prensa “mermelera” no hizo cobertura, como en años anteriores, de la conmemoración del 5 de abril, día que Alberto Fujimori dio el autogolpe, por un supuesto beneficio a su hija, Keiko Fujimori, quien actualmente va primera en las encuestas.

Peru's presidential candidate Rafael Lopez Aliaga gestures during a campaign rally ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 4, 2026. REUTERS/Angela Ponce

“El 5 de abril, que tanto han fregado en otros años, ahora la prensa no dice nada. Ha pasado desapercibido. Yo considero que el señor Fujimori en eso hizo bien, con el golpe de Estado. Pero es raro, que esa prensa mermelera, que siempre el 5 de abril han hecho todo un drama, el día de ayer nada. Todos calladitos. Están inflando a la señora Fujimori para llevarnos a una segunda vuelta con un candidato radical”, culminó.