Perú

Rafael López Aliaga: a qué se dedica, cuánto dinero tiene y cómo hizo su fortuna rumbo a las Elecciones 2026

El líder de Renovación Popular declaró ingresos anuales cercanos a los S/ 1.9 millones, principalmente vinculados a sus participaciones empresariales, según su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Guardar
Los ingresos declarados por López Aliaga superan los S/ 1.9 millones anuales y provienen principalmente de sus empresas, no de su función pública. REUTERS/Angela Ponce
Los ingresos declarados por López Aliaga superan los S/ 1.9 millones anuales y provienen principalmente de sus empresas, no de su función pública. REUTERS/Angela Ponce

En plena campaña electoral hacia el 12 de abril, uno de los nombres con mayor visibilidad es el de Rafael López Aliaga, empresario, ingeniero industrial, ex alcalde de Lima y líder de Renovación Popular. Su perfil combina gestión pública y una trayectoria en el sector privado, aspectos clave en su construcción política.

Pero más allá del discurso electoral, muchos votantes se preguntan: ¿en qué trabaja realmente López Aliaga y de dónde provienen sus ingresos?

A diferencia de otros candidatos con carrera en el sector público, su actividad principal ha estado ligada a los negocios. Según su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones, el máximo órgano electoral de Perú, el ex alcalde de Lima registra ingresos anuales cercanos a los S/ 1.9 millones (aproximadamente USD 500.000), principalmente vinculados a sus participaciones empresariales.

Rafael López Aliaga
El candidato presenta la eficiencia, la reducción del tamaño del Estado y la inversión privada como ejes de su propuesta política hacia las elecciones del 12 de abril.

¿Cómo ha construido su fortuna empresarial?

Antes de ingresar a la política, López Aliaga trabajó en el sector financiero, con paso por entidades como Citibank y otras compañías de crédito corporativo.

Posteriormente, dio el salto al mundo empresarial, donde ha estado vinculado a un grupo de empresas en sectores como transporte ferroviario, hotelería y servicios.

En su declaración ante el Jurado Nacional de Elecciones, consigna participación en al menos diez empresas, tanto en el Perú como en el extranjero.

Al pueblo de Machu Picchu solo llegan trenes de las empresas Peru Rail e Inca Rail.
Entre los sectores empresariales donde Rafael López Aliaga ha construido su patrimonio destacan transporte ferroviario, a través de las empresas Peru Rail e Inca Rail.

El nombre de Rafael López Aliaga está relacionado con la firma Peruval, una casa de bolsa que fundó en 1995 y del que fue parte de su directorio hasta 2022. La firma ha estado vinculada a inversiones en transporte ferroviario y participó en 1999 en el consorcio que obtuvo la concesión del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente.

Dicha concesión es operada a través de empresas asociadas a la operación ferroviaria: PeruRail y Ferrocarril Transandino, que operan rutas en el sur del país, incluyendo servicios asociados al turismo hacia Machu Picchu.

Además del rubro ferroviario, López Aliaga también ha estado vinculado al sector hotelero, principalmente en Cusco. Participó en el desarrollo de hoteles de alta gama en alianza con el empresario James Sherwood, en proyectos asociados a la cadena Belmond, que incluyen establecimientos de lujo como el Monasterio, Las Nazarenas, Río Sagrado y Sanctuary Lodge.

Las Nazarenas, en Cusco, integra el circuito turístico de alta gama en el que ha estado vinculado Rafael López Aliaga.
Las Nazarenas, en Cusco, integra el circuito turístico de alta gama en el que ha estado vinculado Rafael López Aliaga.

En el ámbito educativo, López Aliaga ha estado vinculado a la creación de instituciones privadas como los colegios Los Álamos, Los Alamitos y Monte Alto.

También ha participado en el desarrollo de proyectos comerciales en Lima, como Compu Palace, un centro tecnológico ubicado en Miraflores, y posteriormente Inca Plaza, un espacio destinado a formalizar la actividad de pequeños comerciantes y artesanos.

Ingresos declarados y patrimonio

Los ingresos de Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, no provienen de la función pública, sino de sus actividades empresariales.

De acuerdo con la información declarada ante el Jurado Nacional de Elecciones, su principal fuente de ingresos corresponde a rentas y participaciones en empresas, lo que lo ubica entre los candidatos con mayores ingresos declarados en esta campaña. Pese a estos ingresos, en su hoja de vida no registra bienes inmuebles ni vehículos.

JEE advierte presunta omisión de López Aliaga en su hoja de vida por participación en empresa inmobiliaria. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/JNE)
JEE advierte presunta omisión de López Aliaga en su hoja de vida por participación en empresa inmobiliaria. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/JNE)

Cuestionamientos y controversias en torno a sus empresas

La trayectoria empresarial de López Aliaga ha estado acompañada de controversias. Durante el proceso electoral, se han detectado posibles omisiones en su hoja de vida relacionadas con su vínculo con algunas empresas.

Además, reportajes publicados en varios medios nacionales han puesto bajo la lupa la estructura de una de sus compañías, Peruval, y su relación con obligaciones tributarias, generando debate sobre la transparencia de su información patrimonial.

Reportes han señalado que la empresa mantiene una deuda coactiva cercana a los S/ 13 millones con la Sunat, correspondiente a obligaciones de los años 2001, 2005 y 2006, lo que ha generado cuestionamientos en el debate público sobre su situación tributaria.

Fiscalía solicita ampliar por 36 meses investigación contra el alcalde de Lima y otros implicados en el caso Panama Papers. (Fotocomposición Infobae Perú/Agencia Andina)
Rafael López Aliaga fue mencionado en el caso Panama Papers, que motivó una investigación preliminar del Ministerio Público.

La trayectoria empresarial de Rafael López Aliaga también ha sido vinculada al caso de los Panama Papers, investigación internacional que expuso el uso de sociedades offshore por parte de políticos y empresarios a nivel global. El candidato de Renovación Popular fue mencionado en relación con empresas constituidas en el extranjero, en un contexto que incluso motivó indagaciones preliminares por presunto lavado de activos.

El caso fue posteriormente archivado por el Ministerio Público, al no encontrarse elementos suficientes para continuar con la investigación. López Aliaga ha sostenido que sus operaciones se realizaron dentro del marco legal. No obstante, su aparición en este caso ha seguido siendo parte del debate público en torno a la transparencia de sus actividades empresariales y su vínculo con estructuras financieras en el exterior.

Temas Relacionados

Rafael López Aliagaenovación PopularElecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-politica

Más Noticias

Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en el Callao por fecha 1 de Copa Libertadores 2026

Los ‘rimenses’ empiezan el camino de la verdad con el debut de Zé Ricardo, quien intentará demostrar su mano desde el arranque. El lance se disputará en el Miguel Grau del Callao

Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en el Callao por fecha 1 de Copa Libertadores 2026

Mercados reaccionan a tregua entre EE. UU. e Irán: petróleo cae con fuerza y el dólar se ajusta en Perú

El cese de hostilidades en Medio Oriente reduce la tensión global, impulsa el retorno de capitales hacia economías emergentes y abre un escenario de menor presión inflacionaria en el país, aunque bajo un contexto aún incierto

Mercados reaccionan a tregua entre EE. UU. e Irán: petróleo cae con fuerza y el dólar se ajusta en Perú

Cusco FC 0-0 Flamengo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

La escuadra imperial inicia su camino en la ‘gloria eterna’ enfrentando al vigente campeón del continente. Mantente informado con nuestra cobertura en tiempo real y descubre todos los detalles previos al pitazo inicial

Cusco FC 0-0 Flamengo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Emoción total: Fernanda Tomé rompió en llanto tras clasificación de San Martín a la final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Tras el partido decisivo ante Universitario, la jugadora brasileña no pudo contener las lágrimas luego de un dramático ‘tie-break’ que selló la victoria de su equipo

Emoción total: Fernanda Tomé rompió en llanto tras clasificación de San Martín a la final de la Liga Peruana de Vóley 2026

La amistad entre Kyara y Kristen, hijas de Keiko Fujimori y Ricardo Belmont: una protagonista de campaña y otra de perfil discreto

Cercanas, pero con trayectorias distintas. Kyara Villanella mantiene un perfil reservado y crítico hacia su madre, mientras Kristen Belmont ha sido señalada como ‘arma secreta’ de campaña por su influencia en redes

La amistad entre Kyara y Kristen, hijas de Keiko Fujimori y Ricardo Belmont: una protagonista de campaña y otra de perfil discreto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La amistad entre Kyara y Kristen, hijas de Keiko Fujimori y Ricardo Belmont: una protagonista de campaña y otra de perfil discreto

La amistad entre Kyara y Kristen, hijas de Keiko Fujimori y Ricardo Belmont: una protagonista de campaña y otra de perfil discreto

Así funcionará el nuevo Congreso desde julio de 2026: bicameralidad redefine roles entre diputados y senadores en el sistema legislativo

MML reitera prohibición de concentraciones en el Centro de Lima tras mitin de Ricardo Belmont: “Es zona intangible”

Elecciones 2026: Transparencia liderará conteo rápido junto a Ipsos y el NDI para evitar denuncias de fraude el 12 de abril

Martín Vizcarra denuncia que debió ser excarcelado hace una semana: “¿Están esperando que pasen las elecciones?”

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez se quiebra al despedir a su hija: “Verla alzar vuelo es el momento más difícil para una mamá”

Tula Rodríguez se quiebra al despedir a su hija: “Verla alzar vuelo es el momento más difícil para una mamá”

César BK logra protección tras denunciar a Leslie Shaw y 'El Prefe' por agresión

Ethel Pozo aclara que no es amiga de Melissa Klug tras rumores de favoritismo en ‘La Granja VIP’

Carolina Jaramillo emociona al recordar a Paul ‘Russo’ Flores a un año de su muerte: “Paul era todo para nosotros”

Renato Rossini Jr. deja entrever que Ale Fuller le fue infiel en ‘La Granja VIP’: “Había una cercanía dudosa”

DEPORTES

Cusco FC 0-0 Flamengo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Cusco FC 0-0 Flamengo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en el Callao por fecha 1 de Copa Libertadores 2026

Emoción total: Fernanda Tomé rompió en llanto tras clasificación de San Martín a la final de la Liga Peruana de Vóley 2026

San Martín gana 3-2 a Universitario y pasa a la final de la Liga Peruana de Vóley 2026: resumen del ‘extra game’

Alianza Lima vs San Martín: fechas, horarios y todo sobre la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26