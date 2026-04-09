Rafael López Aliaga: a qué se dedica, cuánto dinero tiene y cómo hizo su fortuna rumbo a las Elecciones 2026

Los ingresos declarados por López Aliaga superan los S/ 1.9 millones anuales y provienen principalmente de sus empresas, no de su función pública. REUTERS/Angela Ponce

En plena campaña electoral hacia el 12 de abril, uno de los nombres con mayor visibilidad es el de Rafael López Aliaga, empresario, ingeniero industrial, ex alcalde de Lima y líder de Renovación Popular. Su perfil combina gestión pública y una trayectoria en el sector privado, aspectos clave en su construcción política.

Pero más allá del discurso electoral, muchos votantes se preguntan: ¿en qué trabaja realmente López Aliaga y de dónde provienen sus ingresos?

A diferencia de otros candidatos con carrera en el sector público, su actividad principal ha estado ligada a los negocios. Según su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones, el máximo órgano electoral de Perú, el ex alcalde de Lima registra ingresos anuales cercanos a los S/ 1.9 millones (aproximadamente USD 500.000), principalmente vinculados a sus participaciones empresariales.

El candidato presenta la eficiencia, la reducción del tamaño del Estado y la inversión privada como ejes de su propuesta política hacia las elecciones del 12 de abril.

¿Cómo ha construido su fortuna empresarial?

Antes de ingresar a la política, López Aliaga trabajó en el sector financiero, con paso por entidades como Citibank y otras compañías de crédito corporativo.

Posteriormente, dio el salto al mundo empresarial, donde ha estado vinculado a un grupo de empresas en sectores como transporte ferroviario, hotelería y servicios.

En su declaración ante el Jurado Nacional de Elecciones, consigna participación en al menos diez empresas, tanto en el Perú como en el extranjero.

Entre los sectores empresariales donde Rafael López Aliaga ha construido su patrimonio destacan transporte ferroviario, a través de las empresas Peru Rail e Inca Rail.

El nombre de Rafael López Aliaga está relacionado con la firma Peruval, una casa de bolsa que fundó en 1995 y del que fue parte de su directorio hasta 2022. La firma ha estado vinculada a inversiones en transporte ferroviario y participó en 1999 en el consorcio que obtuvo la concesión del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente.

Dicha concesión es operada a través de empresas asociadas a la operación ferroviaria: PeruRail y Ferrocarril Transandino, que operan rutas en el sur del país, incluyendo servicios asociados al turismo hacia Machu Picchu.

Además del rubro ferroviario, López Aliaga también ha estado vinculado al sector hotelero, principalmente en Cusco. Participó en el desarrollo de hoteles de alta gama en alianza con el empresario James Sherwood, en proyectos asociados a la cadena Belmond, que incluyen establecimientos de lujo como el Monasterio, Las Nazarenas, Río Sagrado y Sanctuary Lodge.

Las Nazarenas, en Cusco, integra el circuito turístico de alta gama en el que ha estado vinculado Rafael López Aliaga.

En el ámbito educativo, López Aliaga ha estado vinculado a la creación de instituciones privadas como los colegios Los Álamos, Los Alamitos y Monte Alto.

También ha participado en el desarrollo de proyectos comerciales en Lima, como Compu Palace, un centro tecnológico ubicado en Miraflores, y posteriormente Inca Plaza, un espacio destinado a formalizar la actividad de pequeños comerciantes y artesanos.

Ingresos declarados y patrimonio

Los ingresos de Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, no provienen de la función pública, sino de sus actividades empresariales.

De acuerdo con la información declarada ante el Jurado Nacional de Elecciones, su principal fuente de ingresos corresponde a rentas y participaciones en empresas, lo que lo ubica entre los candidatos con mayores ingresos declarados en esta campaña. Pese a estos ingresos, en su hoja de vida no registra bienes inmuebles ni vehículos.

JEE advierte presunta omisión de López Aliaga en su hoja de vida por participación en empresa inmobiliaria. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/JNE)

Cuestionamientos y controversias en torno a sus empresas

La trayectoria empresarial de López Aliaga ha estado acompañada de controversias. Durante el proceso electoral, se han detectado posibles omisiones en su hoja de vida relacionadas con su vínculo con algunas empresas.

Además, reportajes publicados en varios medios nacionales han puesto bajo la lupa la estructura de una de sus compañías, Peruval, y su relación con obligaciones tributarias, generando debate sobre la transparencia de su información patrimonial.

Reportes han señalado que la empresa mantiene una deuda coactiva cercana a los S/ 13 millones con la Sunat, correspondiente a obligaciones de los años 2001, 2005 y 2006, lo que ha generado cuestionamientos en el debate público sobre su situación tributaria.

Rafael López Aliaga fue mencionado en el caso Panama Papers, que motivó una investigación preliminar del Ministerio Público.

La trayectoria empresarial de Rafael López Aliaga también ha sido vinculada al caso de los Panama Papers, investigación internacional que expuso el uso de sociedades offshore por parte de políticos y empresarios a nivel global. El candidato de Renovación Popular fue mencionado en relación con empresas constituidas en el extranjero, en un contexto que incluso motivó indagaciones preliminares por presunto lavado de activos.

El caso fue posteriormente archivado por el Ministerio Público, al no encontrarse elementos suficientes para continuar con la investigación. López Aliaga ha sostenido que sus operaciones se realizaron dentro del marco legal. No obstante, su aparición en este caso ha seguido siendo parte del debate público en torno a la transparencia de sus actividades empresariales y su vínculo con estructuras financieras en el exterior.