Perú

La Asociación Civil Transparencia rechazó una nueva comisión del Congreso para investigar el proceso electoral

La organización advirtió sobre el riesgo de intervencionismo legislativo en materia electoral y defendió el papel de organismos independientes para esclarecer supuestas irregularidades tras los comicios del 12 de abril

Guardar
El riesgo de la injerencia legislativa en los procesos electorales peruanos tras la jornada del 12 de abril
El riesgo de la injerencia legislativa en los procesos electorales peruanos tras la jornada del 12 de abril

La Asociación Civil Transparencia manifestó su rechazo a la posibilidad de que el Congreso de la República forme una nueva comisión investigadora sobre el proceso electoral realizado el 12 de abril, advirtiendo sobre los riesgos de una injerencia política en asuntos electorales. Esto en el contexto de las demoras e irregularidades ocurridas durante la votación.

Transparencia sostuvo que el Congreso no debería intervenir en la investigación de posibles irregularidades en las recientes elecciones peruanas. Consideró que los órganos autónomos, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, ya cuentan con las herramientas legales necesarias para esclarecer cualquier hecho, y recuerda que intentos previos del Congreso para fiscalizar procesos electorales terminaron frustrados por errores en el procedimiento.

“Nosotros lo que sugerimos es que se evite cualquier tipo de injerencia política respecto al proceso”, afirmó José Ñaupari, líder de la comisión de observadores de Transparencia. “Por lo tanto, somos respetuosos de las competencias del Congreso, pero no recomendaríamos, por ejemplo, una comisión investigadora de un proceso en curso”, agregó.

Ñaupari subrayó que corresponde a los organismos competentes investigar cualquier irregularidad. “Ya cumplió el Jurado con presentar la denuncia, que los otros órganos procedan conforme a sus atribuciones”, puntualizó.

Personas se reúnen en un colegio electoral después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos recintos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos asignados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo
Personas se reúnen en un colegio electoral después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos recintos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos asignados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

Entre las recomendaciones dirigidas a la ONPE, el representante sugirió revisar los contratos de provisión de bienes y servicios para la segunda vuelta y analizar la posibilidad de ampliar el número de proveedores. Aseguró que la diversificación de suministradores podría reducir riesgos, evidentes durante la jornada electoral del 12 de abril.

Insistió, además, en garantizar que el material electoral esté listo y disponible en los locales de votación desde el día anterior a la elección.

El informe final de la organización civil Transparencia sobre el proceso electoral se prevé para finales de julio o la primera mitad de agosto.

Denuncia de fraude electoral y reacción de Rafael López Aliaga

Tras las demoras ocurridas en la entrega del material electoral, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, denunció un presunto fraude y convocó a sus simpatizantes a protestar frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones.

“No permitas que nos roben el futuro. Salgamos a las calles hoy martes, 6 p.m.”, llamó López Aliaga en una publicación difundida en sus redes sociales. El mensaje estuvo acompañado por una imagen con el texto: “nos cansamos que jueguen con la democracia”.

El candidato a la presidencia de Perú, Rafael López Aliaga, se dirige a sus seguidores durante un mitin de campaña antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú, 4 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce
El candidato a la presidencia de Perú, Rafael López Aliaga, se dirige a sus seguidores durante un mitin de campaña antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú, 4 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

El candidato responsabilizó a la ONPE por la no instalación de 211 mesas de votación el 12 de abril, situación que forzó a habilitar un segundo día de sufragio para los electores afectados. López Aliaga afirmó, sin aportar pruebas, que Renovación Popular habría perdido hasta un 1,2 % de los votos —aproximadamente 100 mil votantes— por estas incidencias, lo que, a su juicio, atenta contra la legitimidad y transparencia del proceso electoral.

En declaraciones a la prensa el día de los comicios, solicitó: “Pedimos un pronunciamiento urgente al Jurado Nacional de Elecciones, de por qué ahora ya es cómplice de lo que ha perpetrado la ONPE. De ONPE ya teníamos sospechas, pero ya que por omisión el Jurado Nacional no haya suspendido la boca de urna, sabiendo que hay un daño”.

Las cifras del conteo rápido muestran que Roberto Sánchez obtuvo el 12,4 % de los votos válidos, Rafael López Aliaga 11,3 % y Jorge Nieto 10,7 %. Entre los tres candidatos solo existe una diferencia de 1,7 puntos porcentuales, lo que mantiene el escenario en un empate técnico por el segundo puesto.

Rafael López Aliaga acusa un supuesto fraude electoral y llama a protesta frente al JNE
Rafael López Aliaga acusa un supuesto fraude electoral y llama a protesta frente al JNE

Comisiones investigadoras del Congreso sobre fraude electoral: historia de fracasos

Tras las elecciones de 2021, el Congreso promovió la creación de una comisión investigadora sobre presuntas irregularidades en ese proceso, liderada por el congresista Jorge Montoya, en ese entonces, congresista de Renovación Popular, partido de Aliaga. Aunque inicialmente se consiguieron los votos necesarios para su conformación, el cambio de postura de un legislador redujo el respaldo a 45, uno menos de los requeridos.

A pesar de este incumplimiento, las autoridades del Congreso permitieron que la comisión funcionara durante un tiempo, solo que sin exito, pues el informe final no fue aprobado en el Pleno. Sin embargo, el Tribunal Constitucional determinó que la aprobación no cumplió con el mínimo exigido y anuló tanto la comisión como sus actos.

El Perú contará con 60 senadores
El Perú contará con 60 senadores - Congreso de La República

La sentencia del Tribunal Constitucional subrayó que no era el primer caso en el que se detectaban vicios formales en la formación de comisiones investigadoras sobre procesos electorales.

Temas Relacionados

Proceso Electoral PerúCongreso del PerúFraude ElectoralElecciones 2026Asociación Civil TransparenciaElecciones Perú 2026peru-politica

Más Noticias

Horacio Bastit reveló el primer refuerzo de Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: exjugadora de la selección llega a Chorrillos

El entrenador argentino también confirmó la continuidad hasta de cinco jugadoras en el conjunto ‘celeste’ para la próxima temporada

Horacio Bastit reveló el primer refuerzo de Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: exjugadora de la selección llega a Chorrillos

Resultados ONPE al 76.967 % EN VIVO: conteo oficial de votos en las Elecciones 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales actualiza minuto a minuto los resultados oficiales en una jornada clave para el país. Roberto Sánchez de Juntos por el Perú sube posiciones conforme avanzan los conteos

Resultados ONPE al 76.967 % EN VIVO: conteo oficial de votos en las Elecciones 2026

¿Catherine Flood se queda en Universitario?: la estadounidense tomó drástica decisión sobre su futuro en la Liga Peruana de Vóley

Se conoció que la punta recibió importantes ofertas del exterior y de dos clubes peruanos. Entérate qué camiseta defenderá en la próxima temporada

¿Catherine Flood se queda en Universitario?: la estadounidense tomó drástica decisión sobre su futuro en la Liga Peruana de Vóley

Ricardo Gareca dejó prudente comentario ante presencia de Paolo Guerrero en la selección peruana: “Soy respetuoso de Mano Menezes”

El entrenador argentino se mostró precavido ante la posibilidad que el delantero de Alianza Lima vuelva a la ‘bicolor’ con el DT brasileño. También resaltó la vigencia del ‘Depredador’

Ricardo Gareca dejó prudente comentario ante presencia de Paolo Guerrero en la selección peruana: “Soy respetuoso de Mano Menezes”

Cusco FC vs Estudiantes de La Plata EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

El conjunto ‘dorado’ quiere lograr la hazaña y dar el batacazo en Argentina contra un equipo ‘pincha’ que es puntero en la liga argentina. Sigue las incidencias

Cusco FC vs Estudiantes de La Plata EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: Lidera el voto en el norte y la selva, pero cae en el sur según conteo oficial

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: Lidera el voto en el norte y la selva, pero cae en el sur según conteo oficial

Resultados ONPE al 76.967 % EN VIVO: conteo oficial de votos en las Elecciones 2026

Resultados ONPE al 78.548 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones en todas las regiones del Perú

Harvey Colchado, retirado tras allanar a Dina Boluarte, arrasa en votos para diputado junto a Norma Yarrow e Indira Huilca

Tomás Gálvez descarta rotundamente algún fraude: “Ni en las elecciones pasadas ni en estas”

ENTRETENIMIENTO

Carlos Alcántara pasa la noche con joven en su casa y ella expone imágenes en redes

Carlos Alcántara pasa la noche con joven en su casa y ella expone imágenes en redes

Onelia Molina revela que se enteró del ampay de Mario Irivarren mientras estaba manejando: “Opté por estacionarme”

ENHYPEN llega a Lima: precios y detalles del concierto de la banda K-pop en el Estadio de San Marcos

Shirley Arica enfrenta a Pablo Heredia por prohibirle hablar lisuras en ‘La granja VIP’: “Está hue... ”

Mark Vito se entera en ‘La Granja VIP’ del pase de Keiko Fujimori a la segunda vuelta electoral: así fue su reacción

DEPORTES

Horacio Bastit reveló el primer refuerzo de Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: exjugadora de la selección llega a Chorrillos

Horacio Bastit reveló el primer refuerzo de Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: exjugadora de la selección llega a Chorrillos

A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid HOY: partido en el Metropolitano por cuartos de final vuelta de Champions League 2026

Alineaciones de Universitario vs Coquimbo Unido HOY: posibles titulares para duelo por fecha 2 de Copa Libertadores 2026

Alianza Lima vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¿Catherine Flood se queda en Universitario?: la estadounidense tomó drástica decisión sobre su futuro en la Liga Peruana de Vóley