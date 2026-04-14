Arequipa: miembros de mesa abandonan escrutinio en dos locales tras excusarse para ir al baño o tomar agua y no regresar

Miembros de mesa abandonaron el escrutinio en dos locales de Arequipa tras excusarse para ir al baño o tomar agua.

En la ciudad de Arequipa, el desarrollo del proceso electoral de las Elecciones Generales 2026 presentó un incidente poco frecuente durante la etapa de escrutinio. La situación involucró la salida inesperada de integrantes de mesa en dos locales de votación, lo que obligó a las autoridades a activar mecanismos previstos para este tipo de contingencias.

El hecho se conoció a partir de reportes oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a través de su oficina descentralizada en el distrito de Cerro Colorado. La información fue confirmada por el jefe de la ODPE de esa jurisdicción, quien detalló las circunstancias en las que se produjo la interrupción del conteo de votos.

La jornada electoral, que se extendió hasta la madrugada del lunes 13 de abril, atravesaba su fase final cuando se registraron las ausencias. La situación generó retrasos en el cierre del escrutinio en las mesas afectadas, además de requerir la intervención del personal electoral para garantizar la continuidad del proceso.

Abandono durante el escrutinio en dos locales

El incidente ocurrió en dos instituciones educativas utilizadas como centros de votación. Uno de los casos se registró en el colegio San Juan Bautista de La Salle, en la mesa de sufragio N.° 007587. El segundo caso tuvo lugar en la institución educativa Romeo Luna Victoria, en la mesa N.° 005923.

Según precisó Armando Echevarría, jefe de la ODPE Cerro Colorado, ambos episodios se produjeron en plena etapa de conteo de votos. En uno de los locales, el proceso alcanzó el escrutinio correspondiente a la elección presidencial y al Senado a nivel nacional. En el otro, el conteo se detuvo en la fase de diputados.

La interrupción no se originó por fallas técnicas ni por incidentes externos, sino por la ausencia de los miembros responsables de continuar con el proceso. Esta situación obligó a las autoridades a intervenir para evitar mayores retrasos.

Salidas sin retorno y activación de protocolos

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De acuerdo con la información proporcionada por los coordinadores de local de la ONPE, los integrantes de mesa se retiraron entre las 05:00 y 06:00 horas. Antes de salir, algunos indicaron que se dirigían a los servicios higiénicos o que tomarían agua.

Sin embargo, el retorno no se concretó. Tras varios minutos de espera, el personal electoral intentó comunicarse con ellos. Según Echevarría, algunos respondieron que regresarían en breve, pero el tiempo transcurrió sin que se presentaran nuevamente en las aulas asignadas.

Ante esta situación, la ONPE aplicó los protocolos establecidos para casos de abandono de funciones. Estas medidas buscan asegurar la continuidad del escrutinio y la validez de los resultados, incluso frente a la ausencia de los miembros designados.

Responsabilidades y sanciones establecidas

El marco normativo electoral contempla sanciones económicas para quienes incumplen con las funciones asignadas durante el proceso. En el caso de los miembros de mesa, la multa por no ejercer el cargo asciende a S/ 275, equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria vigente.

Asimismo, la legislación establece penalidades para los ciudadanos que no cumplen con la obligación de votar. El monto varía según el nivel de pobreza del distrito, con cifras que oscilan entre S/ 27,5 y S/ 110.

Por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fija sanciones para actores vinculados al proceso electoral en distintos ámbitos. Entre ellas, multas que van desde S/ 55.000 hasta S/ 550.000 para encuestadoras y medios de comunicación que difundan estudios de opinión durante la semana electoral.

El organismo también contempla sanciones en casos de incumplimiento de la neutralidad electoral. Si el infractor es un funcionario que participa como candidato, la multa puede recaer sobre la organización política que lo respalda, con montos entre S/ 165.000 y S/ 550.000.

Desarrollo del proceso bajo supervisión electoral

Votantes experimentan demoras en las mesas de sufragio de la Universidad Católica, mientras personal de ONPE brinda información durante las Elecciones 2026. (Paula Díaz Elizalde)

El incidente en Arequipa se produjo en una etapa crítica del proceso electoral, cuando los resultados comienzan a consolidarse a partir del conteo de actas. La supervisión de la ONPE y la coordinación con los responsables de cada local resultan claves para garantizar la transparencia y continuidad del escrutinio.

Las autoridades electorales mantienen procedimientos definidos para enfrentar este tipo de situaciones. La activación de protocolos permite resolver contingencias sin afectar la validez del proceso, aunque sí puede generar demoras en la entrega de resultados en las mesas involucradas.

La información difundida por la ODPE Cerro Colorado forma parte de los reportes oficiales que documentan el desarrollo de la jornada electoral en distintas regiones del país.