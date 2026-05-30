Gobierno repartirá arroz gratuitamente a familias vulnerables frente a crisis de arroceros

El precio del arroz está cayendo, pero el sector arrocero se ve afectado y organizó paro agrario. El Gobierno se moverá para asegurar que el grano llegue a los más pobres. - Crédito Andina

El Gobierno ha aprobado un decreto de urgencia que destina S/120 millones para adquirir arroz nacional y distribuirlo gratuitamente en hogares de menores recursos.

La medida ha sido aplicada frente al paro agrario y a la situación del sector de productores arroceros, quienes ven afectados los precios del alimento por, en sus palabras, importaciones de arroz de otros países.

Así, para afrontar la crisis y la dificultad de acceso al producto, S/100 millones serán destinados para la compra de arroz a productores locales y serán distribuidos de manera gratuita a familias en situación de pobreza y pobreza extrema, siguiendo el mapa de pobreza del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Gremios arroceros exigen compra estatal de arroz por S/ 300 millones y cierre de importaciones. (Foto: Captura video/Canal N)

Gobierno destina S/170 millones en total

Frente a la crisis del arroz, el Poder Ejecutivo aprobó un Decreto de Urgencia que transfiere S/170 millones al sector agrario. Esta medida busca mitigar el impacto del alza internacional de precios en la cadena del arroz y proteger la infraestructura de riego en los distritos declarados en emergencia por factores climáticos.

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¿Pero de qué se tratan estas medidas? A través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se autorizó la transferencia de S/120 millones a favor del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Cada monto destinado se ordenaría así:

S/100 millones serán para la compra de arroz a productores locales que serán distribuidos de manera gratuita a familias en situación de pobreza y pobreza extrema

S/20 millones se usará para financiar el transporte y la logística para la entrega de este alimento

S/50 millones irán para financiar acciones de limpieza, descolmatación y mantenimiento de canales de riego, con el objetivo de mejorar las condiciones productivas de los agricultores y reducir riesgos en zonas agrícolas vulnerables.

Miles de productores de arroz han paralizado sus labores y bloqueado carreteras en varias regiones del país. Los agricultores denuncian que las importaciones y los intermediarios están afectando gravemente sus economías, y piden que el sector sea declarado en emergencia para garantizar la seguridad alimentaria. (Crédito: Canal N)

Se debe apuntar, sin embargo, que para los gremios arroceros, este monto resulta insuficiente. “En realidad nosotros hemos hecho un análisis de mercado. Y para que pueda tener un impacto dentro del mercado nacional, se necesita una compra de 180 mil toneladas, que para eso se necesita S/300 millones. Y lo que hemos pedido es que ese producto, es decir, el arroz, se distribuya a las zonas de extrema pobreza, en atención a los últimos informes del INEI, donde se señala que hay millones de peruanos que están con pobreza monetaria”, manifestó en entrevista con Canal N. Wilder Vásquez Huanca, dirigente de Conarroz.

En 10 días se elegirán a los beneficiados

Pero el arroz gratuito no irá para todos. "La selección de los distritos beneficiados se aprobará en un plazo de 10 días hábiles, priorizando las zonas más necesitadas según el mapa de pobreza del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)“, aclaró el Midagri.

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Se viene un 'salvavidas' para el sector arrocero. ¿Para qué se usarán los S/170 millones que ha aprobado el Gobierno? - Crédito PEV Perú

Asimismo, como parte de esta estrategia de apoyo social, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) transferirá S/50 millones al Midagri para el mantenimiento preventivo y limpieza de la infraestructura de riego menor.

“Estas intervenciones se realizarán bajo la modalidad de núcleos ejecutores, permitiendo que las propias comunidades organizadas gestionen los recursos, generen empleo local y recuperen la capacidad productiva de sus tierras frente a las lluvias e inundaciones”, aclaran.

De igual manera, este dispositivo legal asegura que los recursos públicos se utilicen con absoluta transparencia y eficiencia. Por eso, el Midagri publicará reportes trimestrales de acceso público y la Contraloría General de la República implementará un control concurrente durante toda la vigencia de la norma, que culmina el 31 de diciembre de 2026.