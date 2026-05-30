Gobierno repartirá arroz gratuitamente a familias vulnerables frente a crisis de arroceros

El Gobierno ha aprobado un decreto de urgencia que destina S/120 millones para adquirir arroz nacional y distribuirlo gratuitamente en hogares de menores recursos.
La medida ha sido aplicada frente al paro agrario y a la situación del sector de productores arroceros, quienes ven afectados los precios del alimento por, en sus palabras, importaciones de arroz de otros países.
Así, para afrontar la crisis y la dificultad de acceso al producto, S/100 millones serán destinados para la compra de arroz a productores locales y serán distribuidos de manera gratuita a familias en situación de pobreza y pobreza extrema, siguiendo el mapa de pobreza del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Gobierno destina S/170 millones en total
Frente a la crisis del arroz, el Poder Ejecutivo aprobó un Decreto de Urgencia que transfiere S/170 millones al sector agrario. Esta medida busca mitigar el impacto del alza internacional de precios en la cadena del arroz y proteger la infraestructura de riego en los distritos declarados en emergencia por factores climáticos.
PUBLICIDAD
¿Pero de qué se tratan estas medidas? A través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se autorizó la transferencia de S/120 millones a favor del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Cada monto destinado se ordenaría así:
- S/100 millones serán para la compra de arroz a productores locales que serán distribuidos de manera gratuita a familias en situación de pobreza y pobreza extrema
- S/20 millones se usará para financiar el transporte y la logística para la entrega de este alimento
- S/50 millones irán para financiar acciones de limpieza, descolmatación y mantenimiento de canales de riego, con el objetivo de mejorar las condiciones productivas de los agricultores y reducir riesgos en zonas agrícolas vulnerables.
Se debe apuntar, sin embargo, que para los gremios arroceros, este monto resulta insuficiente. “En realidad nosotros hemos hecho un análisis de mercado. Y para que pueda tener un impacto dentro del mercado nacional, se necesita una compra de 180 mil toneladas, que para eso se necesita S/300 millones. Y lo que hemos pedido es que ese producto, es decir, el arroz, se distribuya a las zonas de extrema pobreza, en atención a los últimos informes del INEI, donde se señala que hay millones de peruanos que están con pobreza monetaria”, manifestó en entrevista con Canal N. Wilder Vásquez Huanca, dirigente de Conarroz.
En 10 días se elegirán a los beneficiados
Pero el arroz gratuito no irá para todos. "La selección de los distritos beneficiados se aprobará en un plazo de 10 días hábiles, priorizando las zonas más necesitadas según el mapa de pobreza del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)“, aclaró el Midagri.
PUBLICIDAD
Asimismo, como parte de esta estrategia de apoyo social, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) transferirá S/50 millones al Midagri para el mantenimiento preventivo y limpieza de la infraestructura de riego menor.
“Estas intervenciones se realizarán bajo la modalidad de núcleos ejecutores, permitiendo que las propias comunidades organizadas gestionen los recursos, generen empleo local y recuperen la capacidad productiva de sus tierras frente a las lluvias e inundaciones”, aclaran.
De igual manera, este dispositivo legal asegura que los recursos públicos se utilicen con absoluta transparencia y eficiencia. Por eso, el Midagri publicará reportes trimestrales de acceso público y la Contraloría General de la República implementará un control concurrente durante toda la vigencia de la norma, que culmina el 31 de diciembre de 2026.
Más Noticias
Final del Miss Grand International All Stars 2026: Suheyn Cipriani clasifica al Top 18, revisa su posición en la votación en tiempo real aquí
56 candidatas disputan la primera corona de esta edición especial en Bangkok. Cipriani se viene posicionando como una de las favoritas del concurso. Sigue aquí el minuto a minuto de la gala final
Paro agrario: Gobierno destina S/170 millones, pero gremios arroceros consideran que será insuficiente
El decreto de urgencia aprobado por el Gobierno irá dirigido a adquirir arroz nacional y distribuirlo gratis a hogares en pobreza y pobreza extrema
A qué hora juega Perú vs Venezuela HOY: duelo por semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026
Tras lograr su pase directo, la ‘blanquirroja’ chocará con la escudra venezolana en busca de su pase a la gran final de la competencia internacional. Conoce los horarios de crucial duelo
Más de 9 mil muertos y 1.4 millones de damnificados: el devastador escenario de un sismo de 8.8 en Lima
Durante el I Simulacro Nacional Multipeligro 2026, se ejecutaron demostraciones técnicas: rescate en estructuras colapsadas, maniobras con cuerdas, rescate canino, atención prehospitalaria y control de incendios y materiales peligrosos
Fallece Iván Paredes Yataco, exjefe del INPE, tras problemas de salud
El abogado y exfuncionario público dirigió el sistema penitenciario peruano durante gran parte del 2025. El Ministerio de Justicia confirmó el deceso y expresó sus condolencias.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD