Perú

Elecciones Perú 2026: Reniec entregó 77.803 DNI en Lima entre el 10 y el 12 de abril para facilitar el voto

Más de 521 mil documentos fueron entregados a nivel nacional en abril, en medio de una estrategia intensiva para evitar que ciudadanos queden fuera de la jornada electoral por falta de identificación

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Crece la entrega de DNI: más de 340 mil documentos repartidos antes de elecciones
Crece la entrega de DNI: más de 340 mil documentos repartidos antes de elecciones

En el marco de las Elecciones Generales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) intensificó sus acciones en la región Lima para asegurar que miles de ciudadanos pudieran recoger a tiempo su Documento Nacional de Identidad (DNI) y ejercer su derecho al voto sin contratiempos. Entre el viernes 10 y el domingo 12 de abril, la entidad logró entregar 77.803 DNI en el departamento, como parte de una operación especial desplegada en los días previos y durante la jornada electoral.

Esta atención extraordinaria respondió a la necesidad de agilizar la entrega de documentos a quienes ya habían realizado previamente su trámite, pero aún no contaban con su DNI en físico. Con ello, el Reniec buscó evitar que los electores se vieran impedidos de participar en los comicios por falta de identificación. La medida formó parte de una estrategia nacional de alcance amplio, que involucró la atención en más de 300 agencias distribuidas en todo el país y que se enfocó en reforzar la disponibilidad de documentos en fechas clave.

Reniec y la entrega masiva de DNI en plena jornada electoral

Última oportunidad: Reniec entrega DNI hasta el mismo domingo 12 de abril
Última oportunidad: Reniec entrega DNI hasta el mismo domingo 12 de abril

Durante esos tres días, las distintas agencias del Reniec en Lima operaron en horarios especiales para priorizar la entrega de los documentos pendientes. El objetivo fue atender con rapidez a los ciudadanos que necesitaban contar con su DNI antes de acudir a las urnas, en un contexto marcado por la alta demanda de trámites de identificación en la antesala de las elecciones.

La cifra alcanzada en Lima refleja el volumen de atención que se concentró en esta parte del país, donde se entregaron 77.803 documentos en tan solo 72 horas. A escala nacional, el balance también fue significativo: en lo que va del mes de abril se han entregado más de 521 mil documentos, una muestra del despliegue operativo que mantuvo activo el sistema de atención del organismo de identidad.

El Reniec cumple un papel central no solo en la expedición de documentos, sino también en la actualización de la identidad de millones de peruanos. Su labor resulta clave para sostener un padrón electoral confiable, que supera los 27 millones de electores, y para respaldar la participación ciudadana en procesos democráticos de gran magnitud como las Elecciones Generales 2026.

Además, la institución es responsable de la identificación de más de 37 millones de peruanos, por lo que su intervención en periodos electorales adquiere especial relevancia. En estas fechas, la entrega oportuna del DNI se convierte en un punto decisivo para garantizar que los ciudadanos puedan presentarse ante las mesas de sufragio con su documentación en regla y sin demoras innecesarias.

Alta demanda y falta de presupuesto tensionaron la atención del DNI antes de las elecciones

Usuarios alertan venta de turnos en filas de Reniec ante proximidad de elecciones. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Captura video: Buenos Días del Perú)
Usuarios alertan venta de turnos en filas de Reniec ante proximidad de elecciones. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Captura video: Buenos Días del Perú)

A pocos días de las Elecciones Generales 2026, el Reniec ya enfrentaba un escenario complejo marcado por la alta demanda de trámites y limitaciones presupuestales. La jefa de la entidad, Carmen Velarde, advirtió que la institución no recibió los S/ 50 millones solicitados para reforzar la atención durante el año electoral, lo que impedía ampliar el número de trabajadores en agencias en un momento crítico. Esta falta de recursos se daba en paralelo a un incremento inusual de ciudadanos que buscaban obtener o renovar su DNI, impulsados por la cercanía de los comicios.

La presión sobre el sistema se reflejó en las agencias a nivel nacional, donde la afluencia de usuarios prácticamente se duplicó frente a periodos regulares. Este aumento generó largas colas y sobrecarga operativa en diversas sedes, especialmente en Lima, donde miles de personas acudieron en los días previos para intentar regularizar su situación. En ese contexto, el organismo continuó operando con recursos limitados mientras avanzaba el calendario electoral, que no solo incluía la primera vuelta, sino también procesos posteriores previstos en los siguientes meses.

Ante este panorama, el Reniec activó medidas de contingencia para responder a la demanda acumulada. Se habilitaron 31 oficinas con centros de impresión en todo el país, las cuales extendieron su horario de atención hasta casi la medianoche el sábado previo a la elección y hasta las 4:00 p. m. del propio día de votación. El objetivo fue reducir el número de documentos pendientes, que superaban los 700 mil DNI sin recoger, y facilitar que más ciudadanos pudieran contar con su identificación vigente al momento de acudir a las urnas.

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