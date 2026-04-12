Perú

Elecciones 2026: ONPE difundirá resultados de senadores y diputados para el nuevo Congreso bicameral

El conteo de votos se actualiza de forma progresiva conforme llegan las actas desde los distintos centros de votación del país y del extranjero, lo que permite conocer avances parciales del escrutinio a lo largo de la jornada

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23:54 hsHoy

Resultados del flash electoral al Senado nacional a boca de urna de Ipsos

Según el flash electoral de Ipsos para el Senado nacional, Fuerza Popular lidera con 14,6% de los votos a nivel nacional. Le siguen Juntos por el Perú con 11,5%, el Partido del Buen Gobierno con 10,6% y Obras con 10,5%. Renovación Popular obtiene 10,5%, Ahora Nación 7,8% y País para Todos 6%. El grupo de “otros” partidos suma 28,5%, lo que refleja una fragmentación significativa en la preferencia electoral para el Senado.

Senado nacional a boca de urna de Ipsos
Senado nacional a boca de urna de Ipsos
Senado nacional a boca de urna de Ipsos
Senado nacional a boca de urna de Ipsos
23:27 hsHoy

Resultados a boca de urna de Ipsos

  • Keiko Fujimori (Fuerza Popular): Encabeza el flash electoral con 16,6%, posicionándose como la candidata con mayor respaldo según la encuesta a boca de urna de Ipsos.
  • Roberto Sánchez (Juntos por el Perú): Registra un 12,1% de los votos, ubicándose en el segundo lugar entre los candidatos presentados.
  • Ricardo Belmont (Obras): Obtiene 11,8%, situándose en el tercer puesto de la preferencia electoral en este sondeo.
  • Rafael López Aliaga (Renovación Popular): Alcanza 11% de los votos a boca de urna, quedando en la cuarta posición.
  • Jorge Nieto (Partido con símbolo de sol): Logra un 10,7%, ubicándose en el quinto lugar según los datos difundidos por Ipsos.

Estos resultados corresponden a un flash electoral presidencial difundido por Ipsos, para Latina y Perú 21, en el que se muestran las tendencias iniciales de votación para las elecciones en Perú.

Keiko Fujimori lideró la intención de voto, según los resultados a boca de urna de las Elecciones 2026. (Foto: Captura video/Latina)
Keiko Fujimori lideró la intención de voto, según los resultados a boca de urna de las Elecciones 2026. (Foto: Captura video/Latina)
22:54 hsHoy

La ONPE aú no emite resultados oficiales. Se espera que lo haga a partir de las 6 p.m.

21:51 hsHoy

Elecciones 2026: Resultados para senadores y diputados

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) iniciará la difusión en tiempo real de los resultados correspondientes a la elección de senadores y diputados de las Elecciones Generales 2026, una vez culminado el cierre de mesas a nivel nacional. La publicación de estos datos se realizará a través de sus plataformas oficiales, donde se actualizarán progresivamente las actas procesadas desde los distintos centros de votación del país y del extranjero.

Este proceso electoral marca la implementación del sistema bicameral en el Perú, en el que se eligen representantes para el Senado y la Cámara de Diputados. De acuerdo con información oficial difundida por la ONPE, el conteo de votos se realizará mediante el sistema de cómputo electoral, que permitirá ofrecer avances parciales conforme se validen las actas enviadas por las mesas de sufragio.

Conteo oficial de votos para Senado y Diputados se publica de forma progresiva tras cierre de mesas. (Foto: Agencia Andina/JNE)
Conteo oficial de votos para Senado y Diputados se publica de forma progresiva tras cierre de mesas. (Foto: Agencia Andina/JNE)
21:54 hsHoy

Distribución del Senado por organizaciones políticas

La conformación del Senado para el periodo 2026-2031 queda distribuida entre seis organizaciones políticas con representación nacional, según los resultados del proceso electoral.

  • Fuerza Popular: 18 senadores
  • Renovación Popular: 12 senadores
  • País para Todos: 10 senadores
  • Juntos por el Perú: 8 senadores
  • Buen Gobierno: 7 senadores
  • Ahora Nación: 5 senadores

Esta distribución configura un Senado sin mayoría absoluta, con representación fragmentada entre las principales fuerzas políticas, lo que marcará la dinámica de acuerdos en la nueva etapa del Congreso bicameral.

21:50 hsHoy

Difusión progresiva

En esta jornada, los ciudadanos participan en una elección simultánea que incluye varias cédulas, lo que incrementa la complejidad del proceso de escrutinio. Por ello, la ONPE ha señalado que los primeros resultados serán de carácter preliminar y estarán sujetos a actualización conforme avance el procesamiento de la información.

Asimismo, el organismo electoral ha precisado que la velocidad de publicación de resultados dependerá del flujo de llegada de actas, especialmente desde zonas rurales o de difícil acceso, donde el traslado del material electoral puede tomar más tiempo. En ese sentido, se espera que durante las primeras horas de la noche se comiencen a perfilar tendencias iniciales en la conformación del nuevo Parlamento.

21:50 hsHoy

JNE proclamará resultados

Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) será el encargado de proclamar los resultados oficiales una vez concluido el proceso de cómputo y resueltas eventuales observaciones o impugnaciones. Este procedimiento forma parte del marco legal que regula los procesos electorales en el país.

Finalmente, las autoridades electorales han exhortado a la ciudadanía a seguir la información únicamente a través de canales oficiales, con el fin de evitar la difusión de datos no verificados. Los resultados en vivo constituyen reportes preliminares que irán consolidándose a lo largo de las siguientes horas, hasta la emisión del cómputo final.

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