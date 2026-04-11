¿Te robaron el DNI previo a las Elecciones 2026? Así puedes presentar tu dispensa para evitar la multa ante el JNE

Durante las elecciones en Perú, ciudadanos revisan la lista electoral y la importancia del DNI se destaca ante posibles incidencias como el robo de identidad, asegurando la transparencia del proceso. (CCL / Infobae)

A pocas horas de las Elecciones Generales 2026, muchos ciudadanos enfrentan imprevistos que podrían impedirles acudir a votar, como la pérdida o robo del DNI. Esta situación genera inquietud, ya que no asistir a las urnas puede derivar en sanciones económicas impuestas por las autoridades electorales.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que existen mecanismos como la justificación o dispensa electoral, mediante los cuales es posible eximirse de la multa siempre que se acredite una causa válida vinculada directamente a la fecha de los comicios.

Es fundamental precisar que sí se permite votar con el DNI vencido, siempre que los datos sean legibles y permitan identificar plenamente al elector. En contraste, no está autorizado sufragar con un documento C4 ni con comprobantes de trámite, ya que estos no acreditan la identidad de manera válida y buscan evitar cualquier riesgo de suplantación de identidad.

¿Cómo solicitar una dispensa o justificación ante el JNE?

La multa que se pagará por no votar aumento por el incremento de la UIT este 2026. - Crédito Difusión

El trámite de dispensa o justificación es el procedimiento mediante el cual el ciudadano puede justificar su inasistencia al voto o a la instalación de mesa, evitando así la sanción administrativa electoral.

Este proceso puede realizarse desde el día siguiente de la elección y antes de que se inicie un procedimiento de cobranza coactiva. Las solicitudes fuera de plazo serán declaradas improcedentes.

El trámite se realiza principalmente de manera virtual a través del Sistema de Dispensa Virtual del JNE (SIDVID): https://dispensavirtual.jne.gob.pe/login. También, de forma excepcional, puede hacerse de manera presencial en las oficinas del organismo electoral o en los Jurados Electorales Especiales.

¿Qué documentos necesitas para solicitar la dispensa?

En caso de robo o pérdida del documento de identidad, el JNE establece que el ciudadano debe presentar ciertos requisitos para acceder a una dispensa y evitar la multa por no votar.

Entre los principales documentos se encuentran:

Copia simple de la denuncia policial , que acredite el robo o pérdida del DNI.

Copia simple del DNI o DNI electrónico (DNIe), la cual puede ser una versión previa, una copia digital o el duplicado emitido posteriormente al incidente.

El objetivo de este requisito no es exigir el documento físico robado, sino permitir la verificación de la identidad del ciudadano junto con la causal presentada.

Además, es importante considerar que:

El robo o pérdida debe haber ocurrido el mismo día de la elección o hasta 10 días antes

La denuncia debe realizarse dentro de los 30 días posteriores al hecho

¿Se debe pagar por el trámite?

En la mayoría de casos, sí. El derecho de trámite tiene un costo de S/ 25.90, tanto por no votar como por no acudir como miembro de mesa. Si se incurre en ambas faltas, se paga solo un monto.

El pago puede realizarse en el Banco de la Nación o a través de plataformas virtuales autorizadas.

Sin embargo, existen causales que no requieren pago, como desastres naturales, discapacidad, error en el padrón, prisión o fallas atribuibles al sistema electoral.

¿Cuánto demora la respuesta?

El JNE establece que el plazo máximo para resolver las solicitudes es de cinco días hábiles cuando se realizan de forma individual, ya sea virtual o presencial.

En caso de solicitudes presentadas por instituciones, el plazo puede extenderse hasta 30 días hábiles.

¿Puede otra persona hacer el trámite?

Sí. Si el ciudadano no puede realizar el trámite por sí mismo, un tercero puede registrarlo en la plataforma virtual, siempre utilizando los datos del titular.

¿Cómo evitar llegar tarde a votar?

Si aún estás a tiempo de acudir a tu centro de votación, es recomendable planificar tu ruta con anticipación. Aplicaciones como Google Maps permiten ubicar el local y calcular tiempos de traslado, siendo útil para quienes se movilizan a pie o en transporte público.

En tanto, Waze ayuda a los conductores a encontrar rutas más rápidas según el tráfico en tiempo real. También existen otras apps usadas en Lima como Moovit, ideal para conocer rutas de buses, y servicios como Uber, DiDi o Cabify para traslados directos.

Estas herramientas pueden ser clave para evitar contratiempos y cumplir con el deber cívico sin inconvenientes.