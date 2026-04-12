Perú

RENIEC anuncia entrega de DNI hasta las 6 p.m. para facilitar el voto en las elecciones 2026

La jornada electoral se desarrolla en medio de retrasos en la instalación de mesas y una denuncia penal presentada contra el jefe de la ONPE por parte de Rafael López aliaga

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mano con DNI electrónico
El RENIEC amplió el horario de entrega del DNI en más de 200 oficinas a nivel nacional para facilitar la participación electoral. - Crédito Andina/Oscar Farje

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) anunció este domingo la ampliación del horario de atención en más de 200 oficinas a nivel nacional para la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Según el comunicado urgente difundido en plena jornada electoral, los ciudadanos pueden acercarse hasta las 6 de la tarde a cualquier sede habilitada para recoger su DNI y así poder participar en los comicios generales.

RENIEC indicó que el servicio se ofrece de manera ininterrumpida desde las 6 de la mañana y que la medida busca facilitar el derecho al voto a quienes aún no cuentan con su documento.

RENIEC
La entrega del DNI en RENIEC se realiza de forma continua desde las 6:00 hasta las 18:00 en sedes autorizadas durante los comicios generales.

La entidad remarcó que la entrega extraordinaria del DNI se da en coordinación con los organismos electorales, en respuesta a la alta demanda registrada durante las primeras horas del día.

“¡Recoge tu DNI y ve a votar!”, exhortó RENIEC, recordando a la ciudadanía que el documento es requisito indispensable para sufragar y que ningún elector debe quedar excluido del proceso por no tenerlo en regla.

El organismo reiteró que el esfuerzo logístico tiene por objetivo asegurar la mayor participación posible y evitar que problemas administrativos impidan el ejercicio del sufragio.

López Aliaga presenta denuncia penal contra el jefe de la ONPE

En paralelo a la extensión de la atención en RENIEC, la jornada electoral ha estado marcada por la denuncia penal presentada por Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, contra Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

López Aliaga acusa a Corvetto de omisión de funciones y solicita su detención inmediata, argumentando que las demoras y fallas en la instalación de mesas de votación vulneran el derecho fundamental al sufragio.

La denuncia fue ingresada a la mesa de partes virtual del Ministerio Público y detalla que las acciones buscan salvaguardar la transparencia y legitimidad del proceso electoral en curso. El candidato también se reservó el derecho de ampliar la acusación contra otros funcionarios que pudieran ser identificados en el transcurso de la investigación.

Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, denunció penalmente a Piero Corvetto, jefe de ONPE, por presunta omisión de funciones. REUTERS/Manuel Orbegozo
Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, denunció penalmente a Piero Corvetto, jefe de ONPE, por presunta omisión de funciones. REUTERS/Manuel Orbegozo

Retrasos en la instalación de mesas y respuestas de las autoridades

El proceso electoral de 2026 sigue bajo presión debido a los múltiples reportes de retrasos en la apertura de mesas de sufragio, principalmente en la capital y distritos aledaños.

La ONPE dispuso la ampliación del plazo para la instalación de mesas hasta las 2 p. m., mientras que el horario de cierre de la votación fue extendido hasta las 6 p. m. para asegurar la participación de quienes resultaron afectados por los problemas logísticos.

Elecciones 2026 Peru: Retrasos y demoras en la instalación de mesas de sufragio y quejas de los electores por no votar
El cierre de la votación se extendió hasta las 18:00 y la instalación de mesas hasta las 14:00 para mejorar la participación ante inconvenientes logísticos. (AP Photo/Guadalupe Pardo)

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, advirtió que los responsables de los retrasos pueden enfrentar sanciones administrativas y penales, y exhortó a la ONPE a cumplir con sus funciones. En tanto, candidatos como Renzo Reggiardo y César Acuña sumaron críticas y exigieron medidas urgentes para evitar que los electores se vean perjudicados.

La jornada electoral continúa en desarrollo, con las autoridades buscando garantizar que la mayor cantidad posible de ciudadanos ejerza su derecho al voto antes del cierre previsto para las 6 de la tarde.

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