Perú

A días de Elecciones, Reniec revela colapso por falta de presupuesto y alta demanda de DNI: “Nos faltan S/ 50 millones”

Carmen Velarde, jefa de la entidad, explicó que la atención en agencias casi se ha duplicado en todo el país, mientras el MEF no les habría asignado el dinero solicitado por para reforzar personal en pleno proceso electoral

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Extorsión y amenazas, el nuevo riesgo para empleados del Reniec en Perú. Foto: Andina (Composición Infobae)
Extorsión y amenazas, el nuevo riesgo para empleados del Reniec en Perú. Foto: Andina (Composición Infobae)

A cuatro días de las Elecciones Generales 2026, la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde Koechlin, lanzó una advertencia directa: la entidad no cuenta con más de S/ 50 millones de presupuesto que había solicitado para enfrentar la alta demanda de servicios durante el año electoral. La falta de recursos, señaló, impide contratar más personal en un momento clave para millones de ciudadanos que requieren su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.

La funcionaria explicó que el aumento de trámites ha sido inusual en todo el país, impulsado por la cercanía de los comicios y los procesos electorales que continuarán en los próximos meses. En ese contexto, alertó que el Reniec viene operando con limitaciones pese al incremento de usuarios, lo que podría afectar la capacidad de atención en sus agencias en pleno desarrollo del calendario electoral.

Reniec advierte sobre sobrecarga operativa y falta de respuesta del MEF

Ciudadanos hacen colas bajo el sol en la sede del Reniec en Independencia. La situación se repite en otros puntos de la capital. Video: CPN Noticias

Durante una entrevista radial, Velarde explicó que el Reniec ha registrado un incremento significativo en la afluencia de usuarios en sus agencias a nivel nacional. Incluso, aseguró que la demanda casi se ha duplicado en comparación con periodos regulares, lo que ha generado presión sobre el personal disponible.

“Este es un año electoral, es un año muy grande, y como nunca tenemos una gran carga. Casi hemos duplicado el número de personas que están yendo a nuestras agencias”, sostuvo la funcionaria, al tiempo que remarcó que la institución no recibió el presupuesto solicitado. “Solicitamos S/ 50 millones, no lo hemos tenido”, puntualizó.

En ese escenario, la jefa del organismo también cuestionó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por no emitir respuesta sobre un proyecto clave que busca modernizar el sistema de identificación en el país. Se trata de una iniciativa desarrollada junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientada a implementar centros de impresión descentralizados del DNI en todas las regiones.

De acuerdo con Velarde, esta propuesta permitiría reducir significativamente los tiempos de entrega del documento y mejorar la verificación de datos en distintas ciudades del país. “Nos va a permitir que ahí mismo, en las ciudades, se comience a verificar la documentación, nos permite mayor descentralización”, explicó.

Mientras tanto, el Reniec anunció medidas para responder a la alta demanda en el corto plazo. Las agencias que cuentan con centros de impresión operarán el día de las elecciones —este 12 de abril— hasta las 4:00 p. m., una hora antes del cierre de los locales de votación. La medida busca facilitar que más ciudadanos cuenten con su DNI vigente y puedan ejercer su derecho al voto.

Sin embargo, la falta de recursos continúa siendo un factor crítico en medio del calendario electoral, que no solo incluye los comicios generales, sino también la segunda vuelta y las elecciones regionales y municipales previstas para octubre.

Reniec amplía horarios y activa plan para entregar más de 700 mil DNI antes de las elecciones

Padrón electoral se cierra el 7 de abril: RENIEC define fecha para elecciones regionales y municipales
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) puso en marcha un operativo especial de cara a las Elecciones Generales 2026, con el objetivo de garantizar que los ciudadanos puedan recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI) incluso el mismo día de los comicios. La entidad habilitó 31 oficinas con centros de impresión a nivel nacional, que atenderán con horarios extendidos el sábado 11 —hasta casi la medianoche— y el domingo 12 de abril hasta las 4:00 p. m., una hora antes del cierre de las mesas de votación.

Según precisó la jefa del Reniec, Carmen Velarde Koechlin, la medida responde a una alta demanda ciudadana y a la necesidad de reducir el número de documentos pendientes. Actualmente, existen más de 700 mil DNI sin recoger, por lo que el despliegue logístico busca asegurar que estos ciudadanos puedan participar en la jornada electoral, donde se elegirán presidente, congresistas y representantes al Parlamento Andino.

Como parte de este plan, el organismo también dispuso medidas excepcionales para facilitar el voto. Se permitirá sufragar con el DNI vencido, tanto en su versión azul como electrónica, únicamente para este proceso electoral. Además, quienes pierdan el documento en los días previos podrán tramitar un duplicado presentando una denuncia policial. Estas acciones se complementan con horarios extendidos desde el viernes 10 de abril, cuando las agencias principales atenderán hasta las 7:45 p. m., en un esfuerzo por entregar la totalidad de documentos antes de la votación.

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