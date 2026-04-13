Perú

Elecciones 2026: consulta con tu DNI qué candidato ganó en tu mesa de sufragio

A través de la página de la ONPE, se puede consultar en tiempo real qué candidato obtuvo más votos en cada mesa y conocer el estado del procesamiento de actas

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Cuatro personas en un aula. Un hombre de pie con chaleco azul y tres sentados en pupitres con carteles "MESA Nº 036414". Ventana con cortinas rojas y señal de zona sísmica
Los electores pueden saber qué candidato ganó en su mesa (Paula Díaz Elizalde)

En el marco de las elecciones generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó la opción, mediante su página web, para que los ciudadanos consulten los resultados de su mesa de sufragio utilizando su número de DNI.

Paso por paso

Los electores interesados en conocer cuál fue el candidato ganador en su mesa pueden consultar los resultados siguiendo unos sencillos pasos:

  • Ingresa al portal oficial de resultados electorales de la ONPE: https://resultadoelectoral.onpe.gob.pe/main/resumen.
  • Una vez dentro, dirígete a la sección de actas.
  • Introduce el número de tu mesa de sufragio o, en caso de no recordarlo, puedes utilizar directamente tu número de DNI.
  • El sistema te mostrará varias opciones correspondientes a los cargos en disputa: presidencia, senadores, diputados y Parlamento Andino.
  • Si aparece la palabra “contabilizado”, significa que los datos de esa mesa ya fueron incorporados al sistema y podrás ver qué candidato o agrupación política obtuvo la mayor cantidad de votos.
  • Si, en cambio, se muestra el estado “pendiente”, los votos de esa mesa aún no han sido procesados ni publicados en la plataforma.
Tres personas sonrientes, dos mujeres y un hombre, sentadas en escritorios con letreros "MESA Nº 036411" en una sala luminosa
Los ciudadanos tienen la posibilidad de consultar quién resultó vencedor en su mesa de sufragio (Paula Díaz Elizalde)

De acuerdo con la ONPE, la actualización de datos es constante y responde al avance del procesamiento de actas en los diferentes centros de cómputo.

El contexto de estas elecciones, marcado por quejas de ciudadanos que esperaron durante horas la apertura de sus mesas y por denuncias sobre la gestión de los organismos electorales, ha hecho que el acceso a información clara y auténtica cobre una importancia especial.

Según la ONPE, la actualización de la base de datos es continua y depende del avance en el procesamiento de actas en los distintos centros de cómputo.

Las elecciones continúan este lunes 13 de abril - Créditos: REUTERS/Stifs Paucca.
Las elecciones continúan este lunes 13 de abril - Créditos: REUTERS/Stifs Paucca.

Encuesta Datum al 100 % en conteo rápido

  • Keiko Fujimori (16.8 %)
  • Rafael López Aliaga (12.9 %)
  • Jorge Nieto (11.6 %)
  • Ricardo Belmont (10.1 %)
  • Roberto Sánchez (9.4 %)
  • Carlos Álvarez (8.1 %)
  • Alfonso López Chau (7.7 %)
  • Otros (23.4%)

¿Por qué las mesas de sufragio no se instalaron a tiempo?

El inconveniente tuvo su origen en deficiencias durante la distribución del material electoral, responsabilidad de la empresa contratada para el transporte. Esta compañía no calculó adecuadamente la cantidad ni el tipo de vehículos necesarios, lo que provocó retrasos desde la noche anterior al día de la elección.

Como consecuencia, el personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) debió laborar intensamente durante la madrugada y la mañana del domingo para intentar entregar los insumos a tiempo. Pese a estos esfuerzos, no se logró instalar todas las mesas previstas, especialmente en los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac.

Ante esta situación, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió ampliar la votación hasta el lunes 13 de abril en los centros afectados, permitiendo que los ciudadanos puedan acudir a sufragar entre las 7:00 y las 18:00 horas.

Para garantizar el desarrollo de la jornada extendida, el JNE solicitó al Ministerio de Educación mantener habilitados los colegios implicados durante todo el lunes. Asimismo, requirió el apoyo de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para asegurar la vigilancia y custodia del material electoral tanto en la apertura como en el cierre de las mesas de votación.

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