Perú

Ricardo Belmont revela por qué no acudió a votar y vaticina cuarta derrota de Keiko Fujimori: “Me voy, ya terminó mi pelea”

El candidato del partido Obras se refirió a su ausencia en las urnas y afirmó que se trata de su última participación política, en la que además anticipó una nueva derrota de la lideresa de Fuerza Popular

Guardar
Ricardo Belmont
El candidato de Obras justificó su abstención señalando que 15 centros de votación en Lima no se instalaron, lo que impidió votar a más de 63.000 electores y obligó a extender la jornada en esos locales

El candidato presidencial de Obras, Ricardo Belmont, explicó este domingo que no votó como “acto de coherencia” ante lo que consideró un proceso irregular, ya que 15 centros de votación en Lima (211 mesas) no se instalaron, lo que impidió sufragar a 63.300 electores y obligó a extender la jornada en esos locales.

“Yo no fui a votar para ser consecuente con lo que dije el primer día, que este era un fraude jamás visto en la historia del país”, afirmó sin pruebas en diálogo con TV Perú, el único medio que atendió en el Centro de Lima.

El político octogenario, quien no se dejó ver durante todo el día y luego apareció con un collarín ortopédico, también indicó que la lideresa de Fuerza Popular volverá a perder en esta contienda, la cuarta en la que participa en busca de la presidencia.

“La señora Keiko, con todo respeto, puede ser una magnífica persona, pero políticamente no va a ganar en segunda vuelta. Es imposible (...) Ella ha ganado con Datum, con CPI y con Ipsos, y han manejado décimas”, consideró.

Belmont calificó la elección como un “fraude jamás visto” y afirmó que existieron alteraciones desde la cédula electoral
Belmont calificó la elección como un “fraude jamás visto” y afirmó que existieron alteraciones desde la cédula electoral

“No puede salir de Lima, de sus barrios donde está Ipsos, está Datum, está esta empresa que el mismo Vladimiro Montesinos declaró que le pagaba treinta mil dólares y veinticinco mil dólares mensuales durante los años de gobierno que estuvo Alberto Fujimori”, agregó.

La hija y heredera política del exdictador ya ha perdido frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021), las dos últimas por un exiguo margen de apenas 40.000 votos que le llevó a no reconocer su derrota y denunciar sin pruebas fraude.

El aspirante expresó, además, que percibe indicios de irregularidades en el proceso. “Este método yo ya lo conozco”, indicó antes de añadir que el Sistema de Inteligencia Nacional(SINA) le advirtió en octubre “lo que podía ocurrir y, lamentablemente, ha ocurrido”. En esa línea, aseguró que la contienda fue alterada “desde la cédula” y que se produjo “un cisma con esta elección fraudulenta”.

“He sido perseguido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Nos prohibieron las pintas, nos multaron (...) No hemos puesto carteles porque los rompían. No querían que Ricardo Belmont fuera presidente”, dijo.

El candidato anunció su retiro definitivo de la política, agradeciendo el apoyo de su familia y seguidores
El candidato anunció su retiro definitivo de la política, agradeciendo el apoyo de su familia y seguidores

Finalmente, sostuvo que su participación política llega a su fin. “Yo me voy, como dije, es mi última batalla. Yo me voy tranquilo, ya terminó mi pelea. Ahora, la pelea es del pueblo que se siente callado, traicionado. Yo estoy agradecido al pueblo, a mi familia, especialmente a mi hijita menor”, señaló sobre Kristen Belmont, a quien había calificado como pieza fundamental de su campaña debido a su apoyo en redes sociales.

Fujimori lidera los sondeos a boca de urna para disputar la segunda vuelta por la Presidencia el próximo 7 de junio, según los estudios publicados al término de la jornada.

De acuerdo con la empresa Datum, que encuestó a 44.596 personas con un margen de error del 3 %, la política obtuvo el 16,5 % de los votos, seguida por Rafael López Aliaga (Renovación Popular), con el 12,8 %.

Por su parte, Ipsos, con una muestra de 18.144 encuestados y un margen de error del 3 %, señaló que recibió el 16,6 % de los sufragios, mientras que Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú) alcanzó el 12,1 %.

Temas Relacionados

Ricardo BelmontKeiko Fujimoriperu-politicaElecciones 2026Elecciones Perú 2026

Más Noticias

Flash Electoral a boca de urna de Datum EN VIVO: estas son las encuestas finales de Elecciones Generales 2026

El flash electoral de Datum para las Elecciones Generales 2026 en Perú se difunde tras una jornada marcada por retrasos en la apertura de mesas y la extensión del horario de votación en Lima Metropolitana

Flash Electoral a boca de urna de Datum EN VIVO: estas son las encuestas finales de Elecciones Generales 2026

Adriano Farfán, hijo de Jefferson Farfán, votó por primera vez en las Elecciones 2026

La jornada electoral 2026 fue especial para Adriano, hijo de la ‘Foquita’ y la ‘Blanca de Chucuito’, quien vivió su primera experiencia como votante acompañado de su familia.

Adriano Farfán, hijo de Jefferson Farfán, votó por primera vez en las Elecciones 2026

ONPE: más de 52 mil peruanos que no votaron en Lima por demora en mesas de sufragio podrán hacerlo este 13 de abril

El organismo electoral habilitará 187 mesas de sufragio y garantizará el proceso con resguardo de la Policía Nacional y apoyo de las Fuerzas Armadas

ONPE: más de 52 mil peruanos que no votaron en Lima por demora en mesas de sufragio podrán hacerlo este 13 de abril

“No tenemos temor”: Roberto Sánchez, dispuesto a ir a segunda vuelta con Keiko Fujimori y a aliarse con Nieto y Pérez Tello

El candidato de Juntos por el Perú se mostró confiado en disputar una eventual segunda vuelta tras el flash electoral de Ipsos y agradeció el respaldo obtenido, especialmente en regiones

“No tenemos temor”: Roberto Sánchez, dispuesto a ir a segunda vuelta con Keiko Fujimori y a aliarse con Nieto y Pérez Tello

¿Qué candidatos presidenciales pasarían a segunda vuelta en las Elecciones 2026, según flash electoral?

Los resultados a boca de urna de Ipsos y Datum coinciden en ubicar a Keiko Fujimori como la única segura en la segunda vuelta presidencial

¿Qué candidatos presidenciales pasarían a segunda vuelta en las Elecciones 2026, según flash electoral?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Ministerio Público desmiente orden de detención contra jefe de la ONPE

Elecciones 2026: Ministerio Público desmiente orden de detención contra jefe de la ONPE

Flash Electoral a boca de urna de Datum EN VIVO: estas son las encuestas finales de Elecciones Generales 2026

“No tenemos temor”: Roberto Sánchez, dispuesto a ir a segunda vuelta con Keiko Fujimori y a aliarse con Nieto y Pérez Tello

¿Qué candidatos presidenciales pasarían a segunda vuelta en las Elecciones 2026, según flash electoral?

Resultados ONPE al 12.601% EN VIVO: conteo de votos y cifras oficiales de las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Adriano Farfán, hijo de Jefferson Farfán, votó por primera vez en las Elecciones 2026

Adriano Farfán, hijo de Jefferson Farfán, votó por primera vez en las Elecciones 2026

Flash electoral a Boca de Urna: Así reaccionaron Carlos Orozco, Curwen y ‘Pelao’ Good ante los resultados de las encuestadoras

Flash Electoral 2026: los memes más virales tras los primeros resultados a boca de urna en Perú

Phillip Chu Joy regaló PS5 a cada uno de los miembros de la mesa donde votó

Tula Rodríguez se conmueve al ver a su padre votar a los 84 años en las Elecciones 2026

DEPORTES

Adrián Ugarriza, imparable en Israel: nuevo gol con Ironi Kiryat Shmona que lo acerca al podio de máximos artilleros de la Ligat Ha Al

Adrián Ugarriza, imparable en Israel: nuevo gol con Ironi Kiryat Shmona que lo acerca al podio de máximos artilleros de la Ligat Ha Al

Alexandra Villarán proyecta el crecimiento de Atenea con una meta clara: “Ser un club modelo a nivel mundial”

Jean Pierre Archimbaud exalta la labor de Pablo Guede en Alianza Lima: “Es intenso en el día a día, los entrenamientos son fuertes; es un loco”

Cusco FC ya se encuentra en Argentina para enfrentar a Estudiantes de La Plata por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Marcos López fue titular en el triunfo de Copenhague sobre Randers y se consolida en la cima del grupo de descenso danés