Ricardo Belmont revela por qué no acudió a votar y vaticina cuarta derrota de Keiko Fujimori: “Me voy, ya terminó mi pelea”

El candidato de Obras justificó su abstención señalando que 15 centros de votación en Lima no se instalaron, lo que impidió votar a más de 63.000 electores y obligó a extender la jornada en esos locales

El candidato presidencial de Obras, Ricardo Belmont, explicó este domingo que no votó como “acto de coherencia” ante lo que consideró un proceso irregular, ya que 15 centros de votación en Lima (211 mesas) no se instalaron, lo que impidió sufragar a 63.300 electores y obligó a extender la jornada en esos locales.

“Yo no fui a votar para ser consecuente con lo que dije el primer día, que este era un fraude jamás visto en la historia del país”, afirmó sin pruebas en diálogo con TV Perú, el único medio que atendió en el Centro de Lima.

El político octogenario, quien no se dejó ver durante todo el día y luego apareció con un collarín ortopédico, también indicó que la lideresa de Fuerza Popular volverá a perder en esta contienda, la cuarta en la que participa en busca de la presidencia.

“La señora Keiko, con todo respeto, puede ser una magnífica persona, pero políticamente no va a ganar en segunda vuelta. Es imposible (...) Ella ha ganado con Datum, con CPI y con Ipsos, y han manejado décimas”, consideró.

Belmont calificó la elección como un “fraude jamás visto” y afirmó que existieron alteraciones desde la cédula electoral

“No puede salir de Lima, de sus barrios donde está Ipsos, está Datum, está esta empresa que el mismo Vladimiro Montesinos declaró que le pagaba treinta mil dólares y veinticinco mil dólares mensuales durante los años de gobierno que estuvo Alberto Fujimori”, agregó.

La hija y heredera política del exdictador ya ha perdido frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021), las dos últimas por un exiguo margen de apenas 40.000 votos que le llevó a no reconocer su derrota y denunciar sin pruebas fraude.

El aspirante expresó, además, que percibe indicios de irregularidades en el proceso. “Este método yo ya lo conozco”, indicó antes de añadir que el Sistema de Inteligencia Nacional(SINA) le advirtió en octubre “lo que podía ocurrir y, lamentablemente, ha ocurrido”. En esa línea, aseguró que la contienda fue alterada “desde la cédula” y que se produjo “un cisma con esta elección fraudulenta”.

“He sido perseguido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Nos prohibieron las pintas, nos multaron (...) No hemos puesto carteles porque los rompían. No querían que Ricardo Belmont fuera presidente”, dijo.

El candidato anunció su retiro definitivo de la política, agradeciendo el apoyo de su familia y seguidores

Finalmente, sostuvo que su participación política llega a su fin. “Yo me voy, como dije, es mi última batalla. Yo me voy tranquilo, ya terminó mi pelea. Ahora, la pelea es del pueblo que se siente callado, traicionado. Yo estoy agradecido al pueblo, a mi familia, especialmente a mi hijita menor”, señaló sobre Kristen Belmont, a quien había calificado como pieza fundamental de su campaña debido a su apoyo en redes sociales.

Fujimori lidera los sondeos a boca de urna para disputar la segunda vuelta por la Presidencia el próximo 7 de junio, según los estudios publicados al término de la jornada.

De acuerdo con la empresa Datum, que encuestó a 44.596 personas con un margen de error del 3 %, la política obtuvo el 16,5 % de los votos, seguida por Rafael López Aliaga (Renovación Popular), con el 12,8 %.

Por su parte, Ipsos, con una muestra de 18.144 encuestados y un margen de error del 3 %, señaló que recibió el 16,6 % de los sufragios, mientras que Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú) alcanzó el 12,1 %.