Perú

Última encuesta CPI: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en empate técnico, con un 22,6% dispuesto a votar en blanco

El estudio revela una ligera diferencia de Fujimori sobre Sánchez en la carrera por la segunda vuelta presidencial en Perú, a muy poco del balotaje programado para inicios de junio

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Grandes símbolos "K" naranja y "Jp" verde y rojo, de pie sobre un escenario de madera pulida, con un auditorio oscuro y una pantalla que dice "DEBATE TÉCNICO PRESIDENCIAL" al fondo.
Los símbolos "K" de Fuerza Popular y "Jp" de Juntos por el Perú, que representan a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, respectivamente, se exhiben en el escenario de un debate técnico presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Keiko Fujimori lidera intención de voto con 32,5% a nivel nacional a nueve días de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, frente al 29,1% de Roberto Sánchez, según encuesta de CPI difundida este 29 de mayo de 2026 por RPP. La diferencia cae dentro del margen de error de 2,8 puntos.

El sondeo se realizó entre el 26 y el 28 de mayo en zonas urbanas y rurales de 19 departamentos de Perú, con una muestra de 1.200 personas, un nivel de confianza de 95,5% y una representatividad de 97,2% sobre la población total, detalló CPI.

“Estamos ante un empate técnico“, dijo Omar Castro, gerente general de CPI, en declaraciones a RPP, al explicar que la distancia entre ambos candidatos se ubica dentro del margen de error.

Dos manos, una a cada lado, depositan sobres en una urna electoral blanca con el logo de la ONPE. Al fondo, una bandera peruana difusa y cabinas de votación.
Dos manos depositan sobres en una urna de la ONPE durante una jornada electoral en Perú, con la bandera nacional difusa al fondo, simbolizando la participación ciudadana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se distribuye el voto por regiones

La encuesta describe una división territorial marcada. Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, amplía su ventaja en Lima y Callao, donde alcanza 45,6% de las preferencias, y lidera también en el Oriente con 36,8% y en la costa y sierra norte con 32,1%.

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Castro atribuyó ese patrón a una continuidad electoral: “Keiko Fujimori es muy fuerte en Lima y en el norte del país”, afirmó ante RPP, al comparar el comportamiento actual con segundas vueltas previas en las que participó la candidata.

El mapa cambia en el sur y el centro. Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, encabeza la sierra centro y sur con 53,3% y la costa sur con 42,8%, precisó Castro, al ubicar esa zona “a partir de Arequipa hacia abajo”.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, vestidos con traje blanco y rojo respectivamente, se señalan mutuamente desde podios en un debate presidencial 2026.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentan en un acalorado debate presidencial de cara a las elecciones de 2026, expresando sus puntos de vista ante el público peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, Sánchez registra 20,7% en el norte del país y 19,7% en Lima y Callao, según los resultados regionales difundidos por la encuestadora.

Voto blanco, viciado e indecisos: el bloque que puede definir el balotaje

Uno de los datos destacados del estudio es el voto blanco y viciado: llega a 22,6% a nivel nacional. “Ese voto blanco y viciado ya es una opción política”, sostuvo Castro.

De acuerdo con el desglose, en el norte el blanco y viciado asciende a 25%, mientras que en la sierra centro y sur baja a 15,6%. A ese universo se suman 13,4% de indecisos y 2,4% que declara que no acudiría a las urnas.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez presentan sus planes en el debate de la segunda vuelta
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez presentan sus planes en el debate de la segunda vuelta| Composición Infobae Perú

Para el gerente de CPI, el comportamiento de los indecisos será decisivo de cara al 7 de junio. “Son quienes van a definir la elección”, dijo, y vinculó esa definición con el debate presidencial previsto para este domingo.

Debate, antivoto y brecha de género

Castro sostuvo que el debate puede incidir en el tramo final porque dependerá de las propuestas y posturas que expongan ambos candidatos en el cara a cara programado antes de la votación.

También señaló un rasgo que, según su lectura, distingue a esta campaña de elecciones anteriores: la ausencia del antivoto contra Fujimori. “No se ha activado el antivoto a Fujimori como ocurrió en 2011, 2016 y 2021”, afirmó y lo vinculó con el clima político posterior al gobierno que asumió en 2021. En ese marco, mencionó una “decepción” con el expresidente Pedro Castillo.

Ilustración en acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en un debate. Detrás, escenas de paro agrario, protesta de transportistas e inseguridad ciudadana en Perú.
Una ilustración en acuarela muestra a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez debatiendo, mientras en el fondo se representan el paro agrario, la protesta de transportistas y escenas de inseguridad ciudadana en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también refleja una brecha de género. En Sánchez, la distancia entre hombres y mujeres que declaran intención de votarlo es de ocho puntos a favor de los hombres. En Fujimori, el reparto aparece más equilibrado, con una ligera ventaja del voto femenino, según explicó Castro.

La encuesta de CPI es la última que puede difundirse antes de la veda de encuestas que entra en vigor este domingo. La segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez se realizará el 7 de junio, tras un debate presidencial en formato por bloques cuya realización confirmaron las autoridades electorales.

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