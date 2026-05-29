Consulado del Perú condena pelea entre Kingteka y Bebote en Japón y advierte consecuencias legales

Un comentario desafortunado de Bebote hace que Kingteka explote en cólera durante un stream IRL en Japón. La situación escala rápidamente el exdotero le dio su 'galletazo' a su colega por supuestamente burlarse del hijo de este.

El reciente altercado entre los streamers peruanos Kingteka y Bebote en un restaurante de Japón provocó la condena pública del Consulado General del Perú en Tokio, que advirtió sobre las posibles consecuencias legales que pueden enfrentar los involucrados. El incidente, transmitido en vivo por la plataforma Kick, generó una ola de reacciones entre la comunidad peruana y puso en el centro del debate la responsabilidad de los creadores de contenido durante sus actividades en el extranjero.

Según las imágenes difundidas, la situación se tornó tensa cuando Bebote presuntamente se burló del hijo de Kingteka, lo que desencadenó la furia de este último. Frente a cámaras y ante la mirada atónita de los comensales, Kingteka propinó una cachetada a Bebote, interrumpiendo la tranquilidad del local y marcando el quiebre de una amistad que había sido visible en varias transmisiones anteriores. El episodio se viralizó rápidamente en redes sociales y generó comentarios divididos sobre el comportamiento de ambos streamers.

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Streamers Kingteka y Bebote protagonizan pelea en Japón, consulado alerta sobre procesos policiales

La intervención del Consulado General del Perú en Tokio no se hizo esperar. A través de un comunicado oficial, la entidad diplomática rechazó los hechos y exhortó a los ciudadanos peruanos a mantener una conducta respetuosa y acorde con las normas del país asiático.

“Conductas que alteren el orden público, generen molestias a terceros o falten el respeto a las personas y establecimientos pueden dar lugar a intervenciones policiales, sanciones administrativas, procesos judiciales y consecuencias migratorias. Las redes sociales no eximen del cumplimiento de la ley”, señaló el consulado en su pronunciamiento.

La autoridad consular enfatizó que el comportamiento de los ciudadanos en el exterior impacta en la imagen colectiva y puede tener repercusiones legales inmediatas. El consulado recordó que Japón mantiene altos estándares de convivencia social y que cualquier altercado en espacios públicos puede derivar en acciones policiales y judiciales, además de afectar la situación migratoria de los involucrados.

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Comunicado del Consulado Peruano.

La respuesta de Kingteka

Por su parte, Kingteka ofreció su versión sobre el motivo que originó la confrontación física. A través de sus canales digitales, el streamer explicó que su reacción se debió a comentarios que consideró ofensivos hacia la condición de salud de su hijo. “Prefiero no tener seguidores a permitir que se burlen o hablen de su enfermedad, porque el síndrome de Down lo tienen muchos niños y prefiero no tener gente que se ría o le cause risa esa huev*, así de simple“, manifestó con indignación.

Kingteka y Bebote se enfrentan en un tenso altercado verbal en el Restaurante Tokio, captado durante una transmisión en vivo, mientras un tercero observa la situación. (Kick)

Pese a justificar su molestia, Kingteka reconoció que su respuesta fue desmedida y se disculpó tanto con Bebote como con su audiencia. “Exploté, le he pedido disculpas a Bebote y a ustedes, porque sé que la violencia no lleva a nada, pero no creo poder controlarme con una persona que hable a mi costado y se burle de mi hijo o se ría”, explicó el streamer, reflejando el nivel de tensión personal que desencadenó el incidente.

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El streamer Kingteka gesticula acaloradamente en el restaurante Tokio, Japón, durante un altercado reportado con Bebote, capturando la atención de los presentes. (Kick)

Bebote, por su parte, comunicó que iniciará acciones legales contra su colega tras considerar insuficientes las disculpas recibidas. “Sus disculpas me las paso... Mi iPhone está súper quiñado, lo has hecho volar por el restaurante. Voy a hacer los trámites en la comisaría para que quede un registro. Yo sé cómo funciona la ley. Acá en Japón es más estricta”, afirmó, subrayando la seriedad con la que piensa proceder ante las autoridades locales.

El comunicado del consulado advirtió que ninguna transmisión digital exime a los ciudadanos del cumplimiento estricto de las leyes locales, una advertencia relevante ante el aumento de casos donde influencers se ven involucrados en controversias fuera de su país de origen.

La reacción de la comunidad peruana en Japón y de los seguidores en redes sociales fue inmediata, con opiniones divididas sobre el conflicto.

Los streamers Kingteka y Bebote se enzarzan en una discusión durante una transmisión en vivo desde un restaurante en Tokio, Japón, ante la mirada de otros comensales. (Kick)