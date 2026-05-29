Perú

Consulado del Perú condena pelea entre Kingteka y Bebote en Japón y advierte consecuencias legales

La embajada rechazó el comportamiento de los streamers peruanos tras el incidente en un restaurante de Tokio y recordó que altercados en espacios públicos pueden derivar en sanciones policiales y migratorias

Guardar
Google icon
Un comentario desafortunado de Bebote hace que Kingteka explote en cólera durante un stream IRL en Japón. La situación escala rápidamente el exdotero le dio su 'galletazo' a su colega por supuestamente burlarse del hijo de este.

El reciente altercado entre los streamers peruanos Kingteka y Bebote en un restaurante de Japón provocó la condena pública del Consulado General del Perú en Tokio, que advirtió sobre las posibles consecuencias legales que pueden enfrentar los involucrados. El incidente, transmitido en vivo por la plataforma Kick, generó una ola de reacciones entre la comunidad peruana y puso en el centro del debate la responsabilidad de los creadores de contenido durante sus actividades en el extranjero.

Según las imágenes difundidas, la situación se tornó tensa cuando Bebote presuntamente se burló del hijo de Kingteka, lo que desencadenó la furia de este último. Frente a cámaras y ante la mirada atónita de los comensales, Kingteka propinó una cachetada a Bebote, interrumpiendo la tranquilidad del local y marcando el quiebre de una amistad que había sido visible en varias transmisiones anteriores. El episodio se viralizó rápidamente en redes sociales y generó comentarios divididos sobre el comportamiento de ambos streamers.

PUBLICIDAD

Streamers Kingteka y Bebote protagonizan pelea en Japón, consulado alerta sobre procesos policiales
Streamers Kingteka y Bebote protagonizan pelea en Japón, consulado alerta sobre procesos policiales

La intervención del Consulado General del Perú en Tokio no se hizo esperar. A través de un comunicado oficial, la entidad diplomática rechazó los hechos y exhortó a los ciudadanos peruanos a mantener una conducta respetuosa y acorde con las normas del país asiático.

“Conductas que alteren el orden público, generen molestias a terceros o falten el respeto a las personas y establecimientos pueden dar lugar a intervenciones policiales, sanciones administrativas, procesos judiciales y consecuencias migratorias. Las redes sociales no eximen del cumplimiento de la ley”, señaló el consulado en su pronunciamiento.

La autoridad consular enfatizó que el comportamiento de los ciudadanos en el exterior impacta en la imagen colectiva y puede tener repercusiones legales inmediatas. El consulado recordó que Japón mantiene altos estándares de convivencia social y que cualquier altercado en espacios públicos puede derivar en acciones policiales y judiciales, además de afectar la situación migratoria de los involucrados.

PUBLICIDAD

Comunicado del Consulado Peruano.
Comunicado del Consulado Peruano.

La respuesta de Kingteka

Por su parte, Kingteka ofreció su versión sobre el motivo que originó la confrontación física. A través de sus canales digitales, el streamer explicó que su reacción se debió a comentarios que consideró ofensivos hacia la condición de salud de su hijo. “Prefiero no tener seguidores a permitir que se burlen o hablen de su enfermedad, porque el síndrome de Down lo tienen muchos niños y prefiero no tener gente que se ría o le cause risa esa huev*, así de simple“, manifestó con indignación.

Dos hombres en un restaurante. El de la izquierda, con camiseta negra, de perfil. El de la derecha, con camiseta blanca y gafas oscuras, gesticula acaloradamente
Kingteka y Bebote se enfrentan en un tenso altercado verbal en el Restaurante Tokio, captado durante una transmisión en vivo, mientras un tercero observa la situación. (Kick)

Pese a justificar su molestia, Kingteka reconoció que su respuesta fue desmedida y se disculpó tanto con Bebote como con su audiencia. “Exploté, le he pedido disculpas a Bebote y a ustedes, porque sé que la violencia no lleva a nada, pero no creo poder controlarme con una persona que hable a mi costado y se burle de mi hijo o se ría”, explicó el streamer, reflejando el nivel de tensión personal que desencadenó el incidente.

Un hombre en camisa blanca con gafas de sol en el cuello gesticula enérgicamente en un restaurante. Un hombre de negro lo observa de pie. Hay mesas y comensales al fondo
El streamer Kingteka gesticula acaloradamente en el restaurante Tokio, Japón, durante un altercado reportado con Bebote, capturando la atención de los presentes. (Kick)

Bebote, por su parte, comunicó que iniciará acciones legales contra su colega tras considerar insuficientes las disculpas recibidas. “Sus disculpas me las paso... Mi iPhone está súper quiñado, lo has hecho volar por el restaurante. Voy a hacer los trámites en la comisaría para que quede un registro. Yo sé cómo funciona la ley. Acá en Japón es más estricta”, afirmó, subrayando la seriedad con la que piensa proceder ante las autoridades locales.

El comunicado del consulado advirtió que ninguna transmisión digital exime a los ciudadanos del cumplimiento estricto de las leyes locales, una advertencia relevante ante el aumento de casos donde influencers se ven involucrados en controversias fuera de su país de origen.

La reacción de la comunidad peruana en Japón y de los seguidores en redes sociales fue inmediata, con opiniones divididas sobre el conflicto.

Dos hombres en un restaurante: uno de pie con camiseta negra y el otro sentado de blanco gesticulando. Hay otras personas comiendo en mesas al fondo
Los streamers Kingteka y Bebote se enzarzan en una discusión durante una transmisión en vivo desde un restaurante en Tokio, Japón, ante la mirada de otros comensales. (Kick)

Temas Relacionados

Consulado del PerúKingtekaBeboteperu-entretenimiento

Más Noticias

Primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026 EN VIVO: peruanos realizan ejercicios ante un inminente terremoto de 8.8 grados

El ensayo convoca a instituciones, empresas y comunidades en todo el territorio, promoviendo acciones coordinadas para enfrentar sismos, inundaciones y otros peligros, en el aniversario del terremoto de 1970

Primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026 EN VIVO: peruanos realizan ejercicios ante un inminente terremoto de 8.8 grados

Fuerza Popular lleva toda la semana desplantando a TV Perú pese a que había firmado un compromiso

Fujimorismo viene incumpliendo acuerdo para enviar a sus representantes al programa electoral del canal del Estado. Juntos por el Perú sí ha venido presentando sus propuestas en dicho espacio. Para hoy se tenía previsto entrevistar a los candidatos a las vicepresidencias de ambos partidos

Fuerza Popular lleva toda la semana desplantando a TV Perú pese a que había firmado un compromiso

Precio el dólar se mantiene en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 29 de mayo

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio el dólar se mantiene en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 29 de mayo

Última encuesta CPI: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en empate técnico, con un 22,6% dispuesto a votar en blanco

El estudio revela una ligera diferencia de Fujimori sobre Sánchez en la carrera por la segunda vuelta presidencial en Perú, a muy poco del balotaje programado para inicios de junio

Última encuesta CPI: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en empate técnico, con un 22,6% dispuesto a votar en blanco

Solo una entidad de Educación tendría día libre hoy 29 de mayo y no tendrá que recuperarlo

Atención, trabajadores bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276 en la UGEL 03 del sector Educación. Así se aplicaría el día libre solo para este grupo

Solo una entidad de Educación tendría día libre hoy 29 de mayo y no tendrá que recuperarlo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fuerza Popular lleva toda la semana desplantando a TV Perú pese a que había firmado un compromiso

Fuerza Popular lleva toda la semana desplantando a TV Perú pese a que había firmado un compromiso

Última encuesta CPI: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en empate técnico, con un 22,6% dispuesto a votar en blanco

Antauro Humala envía carta notarial a Carlos Álvarez: Exige que elimine video y se disculpe en 48 horas

Keiko Fujimori pide a sus personeros grabar las votaciones: “Prendan su celular, ya vimos lo que pasó en 2021″

Última encuesta de IEP: Keiko Fujimori despunta con 36% de intención de voto y Roberto Sánchez registra 30%

ENTRETENIMIENTO

Paso a paso para apoyar a tu favorito en la final de ‘Yo Soy Grandes Batallas’ 2026: cuándo y cómo ver la última gala

Paso a paso para apoyar a tu favorito en la final de ‘Yo Soy Grandes Batallas’ 2026: cuándo y cómo ver la última gala

Melissa Klug admite crisis en su relación con Jesús Barco tras participar en ‘La granja VIP’: “Problemas que nunca faltan”

Leslie Shaw destruye a Paloma Fiuza tras elogios a Mario Hart: “Que se diviertan, pero no se reproduzcan”

Karla Tarazona lanza fuerte advertencia a Christian Domínguez en plena ‘boda’: “Me quedo con todo”

Laura Spoya asombrada tras revelarse chats de su pareja Sebastián Gálvez con Valentino: “Lo invitó a salir”

DEPORTES

Perú clasificó a semifinales: ¿quién será su rival en la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026?

Perú clasificó a semifinales: ¿quién será su rival en la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026?

La desgarradora confesión del ‘Tunche’ Rivera tras polémica con camiseta de Universitario: la indignación de Jefferson Farfán

Perú vs Honduras 3-0: mejores jugadas del contundente triunfo ‘bicolor’ y clasificación a semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

Bassco Soyer cumple su máximo anhelo: integra por primera vez la selección peruana; luchará por un sitio en amistosos contra Haití y España

A qué hora juega PSG vs Arsenal en Perú: partido en el Puskás Aréna por final de la Champions League 2026