Ricardo Belmont y la vez que admitió que le gustan las “chiquillas” durante un programa: “El pederasta me llamaban”

En este controvertido clip de su programa de televisión, Ricardo Belmont responde a una pregunta sobre sus preferencias en mujeres con una declaración impactante: "A mí me gustan las chiquillas", y añade que lo llamaban "pederasta". (Crédito: COSAS)

A pocos días de las elecciones generales 2026, declaraciones del candidato presidencial Ricardo Belmont que realizó hace varios años han despertado la indignación de usuarios en redes sociales al difundirse un video en el que lanza un comentario controversial durante un programa de televisión.

Según informó el diario La República, el material corresponde a una emisión de su espacio en RBC Televisión, donde el exalcalde de Lima interactuaba con invitadas en un formato de conversación. En el registro, que data de hace aproximadamente nueve años, se observa el momento en que Ricardo Belmont responde a una pregunta sobre sus preferencias personales en torno a las mujeres.

Viralizan declaraciones pasadas de Ricardo Belmont durante programa en RBC Televisión. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: COSAS)

“El pederasta”

Durante el programa, una de las participantes le consulta si le gustan las mujeres mayores o menores. Ante ello, Belmont responde: “No, a mí me gustan las chiquillas. El pederasta me llamaban”, frase que ha sido ampliamente compartida en plataformas digitales.

La intervención se dio en el marco de un intercambio espontáneo dentro del espacio televisivo, en el que participaban jóvenes invitadas. El clip ha sido difundido en redes sociales, donde ha generado diversas reacciones entre usuarios por la comparación, lo que ha generado controversia.

Reaparece video de Ricardo Belmont en RBC y genera controversia en contexto electoral 2026. (Foto: Captura video/COSAS)

Polémica en contexto electoral

La circulación del clip ocurre en un escenario marcado por la cercanía de las elecciones generales 2026, en el que diversos contenidos del pasado de los candidatos han vuelto a ser difundidos en redes sociales. En este caso, el registro ha cobrado notoriedad por tratarse de controversiales declaraciones emitidas en un espacio televisivo de amplia audiencia en su momento.

La reaparición de este tipo de material se da en medio del seguimiento público a las figuras políticas que participan en el proceso electoral. Hasta el momento, no se ha reportado una respuesta reciente del candidato respecto a la viralización del video.

Declaraciones de Ricardo Belmont en programa televisivo generan reacciones en redes. (Foto: Captura video/COSAS)

Belmont revela problemas de salud

Ricardo Belmont, candidato presidencial del partido Cívico Obras, informó que atraviesa complicaciones de salud tras la detección de una condición inusual por parte de sus médicos. El exalcalde de Lima explicó que, aunque le recomendaron no divulgar detalles hasta después de la campaña, decidió hacer público su estado, aclarando que aún espera un diagnóstico definitivo. Belmont, de 80 años, manifestó que no teme a la muerte ni a las consecuencias políticas de transparentar su situación.

Durante una intervención en el podcast Pico y Café, Belmont relató que no se ha precisado en qué parte del cuerpo se detectó la anomalía actual, pero recordó que años atrás enfrentó una sospecha de cáncer en el pulmón. Esa experiencia lo motivó a intensificar su actividad física y adoptar hábitos más saludables. El aspirante presidencial mencionó también que ha sido sometido a 14 operaciones a lo largo de su vida.

La revelación ocurre a pocos días de las elecciones presidenciales en Perú, en una etapa marcada por investigaciones y cuestionamientos sobre la trayectoria política y empresarial de Belmont. El candidato señaló que su médico le indicó que las enfermedades avanzan lentamente en personas mayores, calculando una expectativa de vida de al menos cinco años, margen suficiente para culminar un eventual mandato.

El candidato presidencial de OBRAS señaló que atraviesa nuevas evaluaciones tras un hallazgo que aún no tiene diagnóstico definitivo. | Video: Pico y Café

Investigaciones fiscales contra Belmont

El candidato de OBRAS enfrenta al menos cuatro investigaciones fiscales vinculadas a su gestión empresarial y política. Las pesquisas incluyen presuntos delitos como lavado de activos, apropiación ilícita y fraude en agravio de accionistas de RBC, el canal de televisión que dirigió durante años. Según la Fiscalía, miles de accionistas habrían sido perjudicados por supuestas maniobras irregulares en la administración de la televisora.

Además, las autoridades analizan transferencias financieras y movimientos de fondos relacionados con el patrimonio de Belmont. El candidato presidencial rechaza las acusaciones y sostiene que las investigaciones forman parte de una campaña en su contra. Los casos siguen en etapa preliminar y aún no se ha dictado ninguna medida judicial definitiva.