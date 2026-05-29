Se conoció que Universitario se molestó por entrevista del ‘Tunche’ Rivera en ‘Enfocados’ de Jefferson Farfán y marcó su futuro en el club

El delantero de la 'U' se confesó en el programa de la 'Foquita' tras polémica con camiseta. (Modo Fútbol)

José Rivera decidió revelar el difícil momento que vive tras la polémica con Universitario de Deportes. El delantero decidió contar su desgarradora situación en el programa ‘Enfocados’ de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Dio a conocer que él y su esposa son víctimas de insultos y amenazas que hicieron que la salud de pareja esté comprometida.

Sin embargo, sus declaraciones no cayeron bien en Ate. Se conoció que el cuadro ‘crema’ se molestó porque su jugador fue entrevistado por la ‘Foquita’, no tenía permiso.

“Hay molestia porque, del entorno del ‘Tunche’ dicen otra cosa y que él podía ir donde quería a declarar, pero hay molestia en la ‘U’ por haber ido a declarar al programa Enfocados, que no hay nada contra ellos, han tenido una muy buena nota. Y uno siempre se divierte en sus entrevistas, pero no ha tenido permiso, según la ‘U’ para declarar ahí. Eso es lo menos importante; lo más importante es que se puedan solucionar las cosas. Para la administración de la U, el jugador no se debe ir; cuentan con él hasta fin de año y si él se quiere ir, con condiciones económicas que pondrá la U, pero no a un rival directo. Así está planteada la situación”, informó Gustavo Peralta en el programa ‘Modo Fútbol’.

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El delantero de la 'U' se pronunció sobre el duro momento que vive luego de su error. (Enfocados)

¿Cuál será el futuro del ‘Tunche’ Rivera en Universitario?

Tras la polémica con la camiseta de Universitario de Deportes, José Rivera no ha sido considetado en el equipo, lleva tres duelos fuera de la convocatoria y el ‘Tunche’ tomó una drástica decisión. Y hoy, viernes 29 de mayo, habrá una reunión entre ambas partes para definir su futuro futbolístico.

“El ‘Tunche’ Rivera ha solicitado conversar con la gente de la administración de la ‘U’, y ahí van a conversar. La administración de la U le va a decir: “Contamos contigo, estás en nuestros planes, queremos usarte”. Héctor Cúper no ha podido usarlo porque el ‘Tunche’ Rivera ha señalado que tiene una lesión y no ha tenido ninguna práctica hasta el momento, pero la administración le hará saber a Cúper que el ‘Tunche’ es parte del equipo", declaró Peralta.

Universitario retrocede y le perdona al ‘Tunche’ Rivera tras polémica con camiseta de la ‘U’. - créditos: Universitario

El periodista deportivo precisó que si el delantero quiere irse de todas maneras de Ate, tendrá que resolver algunas condiciones para desvincularse. Como se sabe, tiene contrato vigente hasta fin de temporada.

“Si José Rivera le va a decir a la administración de la U: “Me quiero ir de todas maneras”; la U no va a permitir bajo ninguna forma que se vaya a reforzar a un rival directo, dígase Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar o algo así. Si él se quiere ir y si es esa postura, habrá condiciones económicas que tendrá que cumplir, pero no a ningún rival directo", finalizó.

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¿Héctor Cúper prefiere a Sekou Gassama?

La actualidad de José Rivera en Universitario de Deportes se ha complicado aún más desde el punto de vista deportivo. En los últimos encuentros, el entrenador argentino ha optado por priorizar a Sekou Gassama en la delantera, dejando al ‘Tunche’ en un segundo plano y fuera de la consideración para el once titular.

Según el periodista Gustavo Peralta, en declaraciones recogidas por el programa de YouTube Modo Fútbol, el técnico Cúper ha dejado clara su postura: “Hoy Gassama está por encima del ‘Tunche’ para Cúper. Tanto así que hoy seguramente vuelva a tener minutos y dentro de la valoración ha dicho ‘a Gassama lo veo, lo he usado, lo quiero ver más y el ‘Tunche’ tendrá que hacer más cosas para volver’”.

Este escenario marca un giro en la situación de Rivera, que ha pasado de ser un tema administrativo, vinculado a decisiones de la dirigencia, a depender exclusivamente de la evaluación técnica del cuerpo técnico. El propio Peralta explicó: “Ahora la situación es media distinta porque llega un punto donde no es una decisión de la administración, sino de Cúper y comando técnico, deportivamente hablando”.

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El periodista Gustavo Peralta informó sobre el complicado presente del 'Tunche' en el cuadro 'crema' bajo el mando de Héctor Cúper. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

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