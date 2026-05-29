Perú Deportes

Se conoció que Universitario se molestó por entrevista del ‘Tunche’ Rivera en ‘Enfocados’ de Jefferson Farfán y marcó su futuro en el club

El delantero confesó el difícil momento que vive tras polémica con camiseta de la ‘U’ en el programa de la ‘Foquita’, y eso no cayó bien en Ate. Habrá reunión con la directiva para ver su tema contractual

Guardar
Google icon
El delantero de la 'U' se confesó en el programa de la 'Foquita' tras polémica con camiseta. (Modo Fútbol)

José Rivera decidió revelar el difícil momento que vive tras la polémica con Universitario de Deportes. El delantero decidió contar su desgarradora situación en el programa ‘Enfocados’ de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Dio a conocer que él y su esposa son víctimas de insultos y amenazas que hicieron que la salud de pareja esté comprometida.

Sin embargo, sus declaraciones no cayeron bien en Ate. Se conoció que el cuadro ‘crema’ se molestó porque su jugador fue entrevistado por la ‘Foquita’, no tenía permiso.

“Hay molestia porque, del entorno del ‘Tunche’ dicen otra cosa y que él podía ir donde quería a declarar, pero hay molestia en la ‘U’ por haber ido a declarar al programa Enfocados, que no hay nada contra ellos, han tenido una muy buena nota. Y uno siempre se divierte en sus entrevistas, pero no ha tenido permiso, según la ‘U’ para declarar ahí. Eso es lo menos importante; lo más importante es que se puedan solucionar las cosas. Para la administración de la U, el jugador no se debe ir; cuentan con él hasta fin de año y si él se quiere ir, con condiciones económicas que pondrá la U, pero no a un rival directo. Así está planteada la situación”, informó Gustavo Peralta en el programa ‘Modo Fútbol’.

PUBLICIDAD

El delantero de la 'U' se pronunció sobre el duro momento que vive luego de su error. (Enfocados)

¿Cuál será el futuro del ‘Tunche’ Rivera en Universitario?

Tras la polémica con la camiseta de Universitario de Deportes, José Rivera no ha sido considetado en el equipo, lleva tres duelos fuera de la convocatoria y el ‘Tunche’ tomó una drástica decisión. Y hoy, viernes 29 de mayo, habrá una reunión entre ambas partes para definir su futuro futbolístico.

“El ‘Tunche’ Rivera ha solicitado conversar con la gente de la administración de la ‘U’, y ahí van a conversar. La administración de la U le va a decir: “Contamos contigo, estás en nuestros planes, queremos usarte”. Héctor Cúper no ha podido usarlo porque el ‘Tunche’ Rivera ha señalado que tiene una lesión y no ha tenido ninguna práctica hasta el momento, pero la administración le hará saber a Cúper que el ‘Tunche’ es parte del equipo", declaró Peralta.

Universitario retrocede y le perdona al ‘Tunche’ Rivera tras polémica con camiseta de la ‘U’. - créditos: Universitario
Universitario retrocede y le perdona al ‘Tunche’ Rivera tras polémica con camiseta de la ‘U’. - créditos: Universitario

El periodista deportivo precisó que si el delantero quiere irse de todas maneras de Ate, tendrá que resolver algunas condiciones para desvincularse. Como se sabe, tiene contrato vigente hasta fin de temporada.

“Si José Rivera le va a decir a la administración de la U: “Me quiero ir de todas maneras”; la U no va a permitir bajo ninguna forma que se vaya a reforzar a un rival directo, dígase Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar o algo así. Si él se quiere ir y si es esa postura, habrá condiciones económicas que tendrá que cumplir, pero no a ningún rival directo", finalizó.

PUBLICIDAD

¿Héctor Cúper prefiere a Sekou Gassama?

La actualidad de José Rivera en Universitario de Deportes se ha complicado aún más desde el punto de vista deportivo. En los últimos encuentros, el entrenador argentino ha optado por priorizar a Sekou Gassama en la delantera, dejando al ‘Tunche’ en un segundo plano y fuera de la consideración para el once titular.

Según el periodista Gustavo Peralta, en declaraciones recogidas por el programa de YouTube Modo Fútbol, el técnico Cúper ha dejado clara su postura: “Hoy Gassama está por encima del ‘Tunche’ para Cúper. Tanto así que hoy seguramente vuelva a tener minutos y dentro de la valoración ha dicho ‘a Gassama lo veo, lo he usado, lo quiero ver más y el ‘Tunche’ tendrá que hacer más cosas para volver’”.

Este escenario marca un giro en la situación de Rivera, que ha pasado de ser un tema administrativo, vinculado a decisiones de la dirigencia, a depender exclusivamente de la evaluación técnica del cuerpo técnico. El propio Peralta explicó: “Ahora la situación es media distinta porque llega un punto donde no es una decisión de la administración, sino de Cúper y comando técnico, deportivamente hablando”.

El periodista Gustavo Peralta informó sobre el complicado presente del 'Tunche' en el cuadro 'crema' bajo el mando de Héctor Cúper. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

<br>

Temas Relacionados

José RiveraUniversitario de DeportesJefferson FarfánLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Perú clasificó a semifinales: ¿quién será su rival en la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026?

Tras el triunfazo con Honduras, la ‘blanquirroja’ selló su pase a la instancia final de manera directa. Entérate los detalles del próximo cotejo del ‘equipo de todos’ en el torneo internacional

Perú clasificó a semifinales: ¿quién será su rival en la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026?

La desgarradora confesión del ‘Tunche’ Rivera tras polémica con camiseta de Universitario: la indignación de Jefferson Farfán

El delantero de la ‘U’ relató el difícil momento que vive y que terminó afectando la salud de su esposa. Recibió el apoyo de la ‘Foquita’ y pidió que la dirigencia ‘crema’ se haga cargo: “¿Hasta cuándo?"

La desgarradora confesión del ‘Tunche’ Rivera tras polémica con camiseta de Universitario: la indignación de Jefferson Farfán

Perú vs Honduras 3-0: mejores jugadas del contundente triunfo ‘bicolor’ y clasificación a semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

La ‘blanquirroja’ obtuvo su segundo triunfo en la competencia internacional: le ganó po 3-0 al anfitrión y aseguró su pase a la siguiente etapa. Entérate de los detalles del gran logro nacional

Perú vs Honduras 3-0: mejores jugadas del contundente triunfo ‘bicolor’ y clasificación a semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

Bassco Soyer cumple su máximo anhelo: integra por primera vez la selección peruana; luchará por un sitio en amistosos contra Haití y España

Su impresionante frecuencia goleadora con Gil Vicente U23 convenció rotundamente a Mano Menezes para que sea llamado a la ‘bicolor’. Por méritos y buen juego, es una incorporación total

Bassco Soyer cumple su máximo anhelo: integra por primera vez la selección peruana; luchará por un sitio en amistosos contra Haití y España

A qué hora juega PSG vs Arsenal en Perú: partido en el Puskás Aréna por final de la Champions League 2026

Los ‘parisinos’ se medirán con ‘the gunners’ en Hungría para definir al campeón de la ‘orejona’. El choque será de pronóstico reservado. Conoce los horarios del vibrante cotejo

A qué hora juega PSG vs Arsenal en Perú: partido en el Puskás Aréna por final de la Champions League 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fuerza Popular lleva toda la semana haciendo desplante a TV Perú pese a que había firmado un compromiso

Fuerza Popular lleva toda la semana haciendo desplante a TV Perú pese a que había firmado un compromiso

Última encuesta CPI: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en empate técnico, con un 22,6% dispuesto a votar en blanco

Antauro Humala envía carta notarial a Carlos Álvarez: Exige que elimine video y se disculpe en 48 horas

Keiko Fujimori pide a sus personeros grabar las votaciones: “Prendan su celular, ya vimos lo que pasó en 2021″

Última encuesta de IEP: Keiko Fujimori despunta con 36% de intención de voto y Roberto Sánchez registra 30%

ENTRETENIMIENTO

Consulado del Perú condena pelea entre Kingteka y Bebote en Japón y advierte consecuencias legales

Consulado del Perú condena pelea entre Kingteka y Bebote en Japón y advierte consecuencias legales

Paso a paso para apoyar a tu favorito en la final de ‘Yo Soy Grandes Batallas’ 2026: cuándo y cómo ver la última gala

Melissa Klug admite crisis en su relación con Jesús Barco tras participar en ‘La granja VIP’: “Problemas que nunca faltan”

Leslie Shaw destruye a Paloma Fiuza tras elogios a Mario Hart: “Que se diviertan, pero no se reproduzcan”

Karla Tarazona lanza fuerte advertencia a Christian Domínguez en plena ‘boda’: “Me quedo con todo”

DEPORTES

Perú clasificó a semifinales: ¿quién será su rival en la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026?

Perú clasificó a semifinales: ¿quién será su rival en la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026?

La desgarradora confesión del ‘Tunche’ Rivera tras polémica con camiseta de Universitario: la indignación de Jefferson Farfán

Perú vs Honduras 3-0: mejores jugadas del contundente triunfo ‘bicolor’ y clasificación a semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

Bassco Soyer cumple su máximo anhelo: integra por primera vez la selección peruana; luchará por un sitio en amistosos contra Haití y España

A qué hora juega PSG vs Arsenal en Perú: partido en el Puskás Aréna por final de la Champions League 2026