¿Dónde está Ricardo Belmont? Candidato de Obras no acude a votar y local ya alista cierre de mesas

Ricardo Belmont, presidential candidate of Obras party, speaks during an interview with Reuters ahead of the general election on April 12, in Lima, Peru, April 10, 2026. REUTERS/Angela Ponce

A una hora del cierre de la jornada electoral, el exalcalde de Lima y candidato presidencial por el partido cívico Obras, Ricardo Belmont, no se ha presentado en su local de votación, ubicado en el colegio Innova School del distrito limeño de Chorrillos.

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Belmont fue asignado al pabellón 100 y la mesa 101, donde los miembros de mesa se encuentran instalados y a la espera para recibir a los últimos votantes; sin embargo, hasta el cierre de este reporte: 17:00 horas, el político no había sido visto en el lugar.

Las autoridades del plantel confirmaron que las 21 mesas de votación funcionaron con normalidad y sin los contratiempos logísticos reportados en otros centros de Lima.

La ausencia de Ricardo Belmont, quien tiene 80 años y por ley no está obligado a votar, ha captado la atención de los medios de comunicación, que permanecen a la espera de su llegada en el colegio Innova School.

¿Dónde fue el desayuno electoral de Ricardo Belmont?

En declaraciones previas a ATV, María Mercedes Balzaren, esposa de Belmont, calificó el tradicional desayuno electoral como “ficticio” y “algo para la foto”, y explicó que el candidato desayunaba en casa con sus hijos mientras ella votaría primero para luego regresar por ellos.

Belmont comenzó el día desayunando de manera privada con su familia, sin salir finalmente a darse un baño a la playa del distrito limeño de Chorillos como en principio había anticipado.

El fundador de RBC Televisión ha ganado visibilidad en la última encuesta tras anunciar en el debate final su posible retiro de la política por motivos de edad. Este repunte en la intención de voto, especialmente entre jóvenes, coincidió con la reaparición de denuncias e investigaciones vinculadas a su trayectoria empresarial y política.

Ricardo Belmont reveló problemas de salud

El candidato presidencial de OBRAS señaló que atraviesa nuevas evaluaciones tras un hallazgo que aún no tiene diagnóstico definitivo. | Video: Pico y Café

Cabe recordar que Ricardo Belmont reveló el pasado jueves 9 de abril que enfrenta complicaciones de salud tras la detección de una condición inusual por parte de sus médicos.

Inicialmente evitó dar detalles para no afectar su candidatura, pero luego confirmó que aún espera los resultados de los estudios médicos. “Ahora también me han encontrado algo raro. Los médicos me dicen: ‘No lo digas hasta después de tu campaña, porque vamos a tener ya el resultado final’. Pero, ¿saben qué pasa? No le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo a nada”, declaró Belmont en el podcast Pico y Café.

Aunque no precisó en qué parte del cuerpo se detectó la anomalía, Belmont mencionó que años atrás los médicos identificaron una sospecha de cáncer, lo que lo llevó a iniciar actividad física de manera regular. “Yo he tenido 14 operaciones. Hace cinco años me detectaron una mancha en el pulmón y creyeron que era cáncer, y ahí fue cuando comencé a nadar más todavía”, relató.

Consultado sobre su pronóstico, Belmont relató que su médico le señaló: “A los hombres viejos las enfermedades avanzan lentamente. O sea que por lo menos cinco años”. El candidato interpretó la respuesta como una señal de que podría completar un eventual mandato presidencial en caso de ser elegido.

No obstante, la esposa del candidato ha salido a desmentir lo dicho por el propio Belmont: se encuentra “muy bien” de salud, afirmó este domingo a la prensa peruana.