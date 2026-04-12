A pesar de la tradición, candidato Ricardo Belmont no realizó desayuno electoral

Ricardo Belmont, conocido político y candidato presidencial, participa en un acto de campaña de cara a las Elecciones Perú, donde se le ve sonriendo y tocándose la cabeza en medio de una multitud. - Crédito AFP

Este domingo 12 de abril millones de peruanos ya están siendo parte de las Elecciones 2026, en la cual podrán votar por uno de los 35 candidatos a la presidencia del país. Como se sabe, esta jornada electoral viene con una serie de tradiciones y hábitos para las familias peruanas.

Pero también para los candidatos. Una de las tradiciones más realizadas es la de organizar el desayuno electoral, donde cada candidato recibe a la prensa y toma el primer alimento del día, antes o poco luego de ir a votar.

Así, los votantes de Ricardo Belmont esperaban ver a su candidato participar de esta tradición; sin embargo, al igual que Carlos Álvarez, candidato de País Para Todos, el postulante a la presidencia del partido Obras decidió no organizar el desayuno electoral, según reveló su prensa para ATV.

Candidatos en sus desayunos electorales. América TV

Belmont sin desayuno electoral

El candidato del partido Obras, Ricardo Belmont no participó del desayuno electoral, tradición de los postulantes a la Presidencia con presencia de la prensa.

Pero él no fue el único. Tampoco Carlos Álvarez, del partido País Para Todos, organizó su desayuno de prensa; aunque este consideró la tradición “una huachafería”.

Por su lado, tanto Alfonso López Chau de Ahora Nación, Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, Rafael López Aliaga de Renovación Popular y más candidatos sí realizaron esta actividad.

Carlos Álvarez tampoco fue parte del tradicional desayuno electoral.

Por un lado, Fujimori tuvo su desayuno electoral luego de visitar la tumba de su fallecido padre, el expresidente Alberto Fujimori. En esta actividad aprovechó en resaltar que en procesos electorales anteriores su agrupación sí ha respetado los resultados, pese a haber presentado observaciones que no fueron atendidas en su momento, según indicó.

Candidatos votaron en medio del caos por demoras

Asimismo, varios candidatos ya han realizado su voto en estas elecciones, pero esto se da en medio del caos que tiene a decenas de locales de votación afectados por la demora en la entrega del material electoral de la ONPE.

“La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) da a conocer que la distribución de material electoral en algunas zonas de Lima Metropolitana ha sufrido un retraso, por lo que este aún no llega a determinados locales de votación, principalmente de la zona sur de Lima”, acotó la entidad.

Miembros de mesa aguardan en un aula de la UNMSM la llegada del material electoral de la ONPE, causando demoras en el inicio de la jornada para las Elecciones 2026. (Paula Díaz Elizalde)

Asimismo, revelaron que ante un incumplimiento de la empresa “Servicios Generales Galaga”, que debía trasladar el material necesario para llevar a cabo los comicios, la ONPE ha tenido que aplicar un plan de contingencia para solucionar el problema en el menor tiempo posible.

“Los locales más afectados son 75 instituciones educativas ubicadas en los distritos de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. El total de locales de votación en todo el territorio nacional es 10 mil 336, por lo que los locales afectados por la demora equivalen al 0.72 % del total”.

Sí resaltaron que en el resto del país el material llegó oportunamente y los comicios se están llevando a cabo con normalidad. Recordaron también que en las anteriores elecciones generales, realizadas en el 2021, el ente electoral necesitó alrededor de 200 camiones para distribuir el material en Lima Metropolitana y el Callao. En esta ocasión, la cantidad de vehículos requeridos para el despliegue ascendió a 434.

“Además del aumento en el volumen del material, en los actuales comicios se instalarán alrededor de 10 mil 000 mesas de sufragio más. La ONPE lamenta los inconvenientes que este retraso ha provocado e invoca a los miembros de mesa a mantenerse atentos para que, en cuanto arribe el material, se de inicio al proceso”, agregaron.