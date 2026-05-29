Perú

Reniec atenderá este fin de semana para trámite y entrega de DNI: conoce las sedes y los horarios

La medida alcanza más de 160 sedes en el país, con oficinas en regiones como Amazonas, Áncash, Arequipa, Cusco, Huánuco, Ica, La Libertad, Lima, Piura, Puno, Tacna y Ucayali

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Participarán agencias, Oficinas Registrales, Puntos de Atención Permanente, Centros MAC, Puntos de Atención No Permanente y Oficinas Registral Auxiliar, con disponibilidad según sede y región - Créditos: Reniec.
Participarán agencias, Oficinas Registrales, Puntos de Atención Permanente, Centros MAC, Puntos de Atención No Permanente y Oficinas Registral Auxiliar, con disponibilidad según sede y región - Créditos: Reniec.

A poco más de una semana de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) abrió un fin de semana de atención extraordinaria para entrega y trámite del documento nacional de identidad (DNI).

La entidad informó que atenderá este sábado 30 y domingo 31 de mayo en más de 160 sedes a nivel nacional, con el fin de facilitar gestiones y garantizar la identificación de los ciudadanos el 7 de junio, día de la votación.

El organismo precisó que las agencias habilitadas se distribuyen en distintos puntos del país. La lista incluye lugares en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, entre otros departamentos (LINK). La medida contempla agencias, Oficinas Registrales, Puntos de Atención Permanente, Centros MAC y otras modalidades de atención definidas por Reniec.

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil pidió revisar el estado del trámite y confirmar que figure al 100 % antes del recojo - Créditos: Reniec.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil pidió revisar el estado del trámite y confirmar que figure al 100 % antes del recojo - Créditos: Reniec.

Horarios y tipos de sedes habilitadas

Reniec informó que el horario de atención para el sábado 30 de mayo será de 08.15 a.m. a 12.45 p.m. en las sedes habilitadas para entrega y trámite del documento. Para el domingo 31 de mayo, el organismo indicó que algunas oficinas mantendrán el mismo rango horario, mientras otras ampliarán la atención de 08.15 a.m. a 15.15 p.m..

El anuncio incluyó la participación de varias categorías de puntos de servicio. Entre ellas figuran agencias, Oficinas Registrales (OR), Puntos de Atención Permanente (PAP), Centros de MAC (Mejor Atención al Ciudadano), Puntos de Atención No Permanente (PANP) y Oficinas Registral Auxiliar (ORA). La entidad señaló que los ciudadanos deben consultar la relación de oficinas disponibles antes de acudir, debido a que la atención varía por sede y por región.

Mujer de mediana edad con gorra rosa y camiseta negra, mirando al frente, sostiene un DNI con ambas manos en un centro de atención de Reniec
Reniec anunció atención extraordinaria para entrega y trámites de DNI el sábado 30 y domingo 31 de mayo, a poco más de una semana de la segunda vuelta del 7 de junio - Créditos: Reniec.

Recomendaciones antes de acudir y alternativas en línea

Antes de acercarse a una oficina, Reniec recomendó verificar el estado del trámite del DNI y confirmar que figure al 100 % (LINK). Solo en ese caso, indicó, corresponde acudir a la agencia seleccionada para el recojo del documento, según el procedimiento elegido por el ciudadano durante el trámite.

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La entidad también recordó que varios servicios relacionados al DNI y a registros civiles se pueden realizar de manera virtual. Entre ellos mencionó la solicitud de copias de actas registrales, el duplicado y la renovación del documento, además de otros procedimientos disponibles en sus canales digitales.

En cuanto a pagos, Reniec informó que los trámites se pueden abonar a través de Yape o agentes BCP, para lo cual se requiere generar un ticket (LINK) y utilizar el código de 14 dígitos en la aplicación o en el punto de pago. La institución añadió que también existen opciones como Págalo.pe y el Banco de la Nación.

La institución instó a los ciudadanos a recoger su documento “lo antes posible”, debido a la utilidad del DNI en trámites cotidianos y, en particular, para la identificación en la mesa de sufragio durante la jornada electoral del 7 de junio. Según el anuncio, el servicio de este fin de semana incluye tanto la entrega de documentos ya listos como la realización de procedimientos vinculados al DNI.

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